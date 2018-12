Még ma is sok országban élnek terrorban a keresztények

Afrikában, a Közel-Keleten, de más országokban is általános jelenség a keresztényüldözés. Az 1970-es évek fordulópontnak számítottak, ekkor vált az iszlamizmus politikai erővé is. A radikális iszlamizáció továbbra is célbaveszi a keresztényeket, míg más esetekben a vallásszabadságot a felekezeti erőszak és az intolerancia lehetetleníti el. A keresztényüldözésről és az azt feldolgozó tanulmányokról a Magyar Idők írt cikket.