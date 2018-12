Már több mint 400 halálos áldozata van a cunaminak

Már több mint 400 halálos ádozata van az indonéziai szökőárnak. Segélyszervezek a katasztrófa túlélőin próbálnak segíteni, amit megnehezít a víz- és gyógyszerhiány is. Közben a cunamit okozó vulkán továbbra is aktív, így egy újabb kitöréstől is tartanak.