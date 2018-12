Magyar zászlót akartak égetni Nagyváradon - videó

Megpróbálták felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ-székházra kitűzött magyar zászlót, ám egy magyar nemzetiségű fiatalember időben megakadályozta, hogy a lobogó lángra kapjon. Az esetről videófelvétel is készült. Csak idén negyedik alkalommal rongálták meg ugyanezt a zászlót. Az ügy kapcsán már feljelentést tettek.

A Bihar megyei RMDSZ sajtóirodája közölte: „szombatról vasárnapra virradó éjszaka ismét vandál kezek áldozata lett a magyar nemzetiszínű lobogó a Bihar megyei RMDSZ-székház irodáján Nagyvárad belvárosában, a Fekete Sas-palotában. Ezúttal nem letörni vagy leszakítani, hanem meggyújtani próbálták a magyar zászlót" - tudatta a közleményt szemléző Maszol.ro.

A legújabb nagyváradi magyarellenes provokációról egy fiatalember videófelvételt készített, aki időben megakadályozta, hogy a lobogó lángra kapjon.

„A mostani esetről egy szemfüles, elkötelezett magyar fiatalnak köszönhetően készült telefonos videofelvétel. A feljelentést újból elkészítettük, hétfőn reggel iktatjuk hivatalosan és immár mi magunk is a rendőrség rendelkezésére bocsájthatunk bizonyítékokat. A zászlóégetés szándéka egyértelműen kiderül a videóból. Az elkövetőnek végül csak azért nem sikerült véghezvinnie tettét, mert a videót készítő magyar fiatalember közbelépett, amiért hálásak vagyunk és köszönettel tartozunk neki mindannyian bátorságáért, tettrekészségéért és magyar közösségünk szimbólumai mellett való kiállásért" – olvasható az RMDSZ közleményében.

A sajtóiroda ugyanakkor emlékeztetett rá: az elmúlt négy hónapban – a legutóbbival együtt – már négyszer rongálták meg ugyanezt a magyar zászlót. „Minden alkalommal lett iktatva hivatalos rendőrségi feljelentés. A Fekete Sas-palota passzázsa végig be van kamerázva, és tudomásunk van róla, hogy az eseteket rögzítették is a térfigyelő kamerák. A rendőrség értesülésünk szerint nem kérte ki a felvételeket, így egyik elkövetőt sem kerítette kézre" – írták, majd hozzátették, az ügy számukra érthetetlen, mert az RMDSZ, az EU, Románia és Magyarország zászlaja is ki van tűzve a székházra, így egyértelműen nem provokatív az elhelyezés a részükről. Leszögezték: „elítélünk minden ilyen és ehhez hasonló cselekedeteket, elhatárolódunk minden olyan megosztó és kirekesztő magatartástól, amely a békés együttélés és nemzeti szimbólumaink szabad használata ellen irányul".

A közleményből az is kiderül: mivel az épület egy nemrég felújított műemlék, és van működő önkormányzati térfigyelő kamera, saját kamerát nem szerelhetnek fel, mert nem engedélyeznek egy újabb beavatkozást.