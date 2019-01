Továbbra is tartja Macron a kapcsolatot szadista testőrparancsnokával

Alexandre Benalla megerősítette a Mediapart híroldalnak, hogy még mindig rendszeres kapcsolatban áll Emmanuel Macron, bevándorláspárti francia elnökkel, üzeneteket váltanak, Benalla szerint a sárgamellényesek lázadásáról kérte ki Macron az ő véleményét. Sőt könnyen lehet, hogy személyesen is találkozott az elnökkel. Úgy látszik, Benalla még tudja fokozni azt a botránysorozatot, ami miatt Franciaországban egész biztosan az év botrányhőse címmel ruházzák fel Macron egykori kedvencét. Ez annál is inkább így van, hiszen a testőrparancsnok ellen mostanra már két eljárás is folyamatban van, hiszen a legújabb hírek szerint jogosulatlan diplomataútlevél-használat miatt is nyomoznak ellene. Érthetetlen, hogy Benalla miért vallotta be, hogy tart még a kapcsolat közöttük. A passzióból egyetemistákat verő testőrparancsnokot Macron egy ideig védte, majd amikor már elképzelhetetlen mélységbe zuhant a népszerűsége, megszabadult tőle. A botránysorozat egy pontján Macron arra kényszerült, hogy bejelentse: Alexandre Benalla nem a szeretője.

Benalla egészen elképesztő interjút adott a Mediapart-nak, amelyben az alábbi állításokat teszi az egykori testőrparancsnok.

Bár már hónapokkal ezelőtt hivatalosan kirúgták az Elysée szolgálatából, Benalla állítása szerint még mindig rendszeresen beszél Macronnal. Macron a véleményét kéri különböző állami kérdésekben, így például - állítása szerint - a sárgamellényes tüntetők ügyében is beszélt Macronnal. A Köztársaság elnöksége (így nevezik a köztársasági elnök legközvetlenebb stábját) természetesen cáfolja a szadista testőrparancsok állításait.

De Benalla ennél is tovább megy, mert az interjújában azt állítja, hogy bizonyítékokkal tudja igazolni, hogy kapcsolatban áll az Elnökkel, és a telefonján található beszélgetésekre, üzenetekre hivatkozik.

Ahogy arról már az Origo beszámolt, és ha igaz, amit Benalla állít (és szinte biztosan az, hiszen feltehetően meg tudja mutatni a Macronnal váltott írásos üzeneteket), akkor Macron egy olyan emberrel van továbbra is kapcsolatban, aki ellen most már több eljárás is folyik, az egyik a nevezetes május 1-i brutális verekedés miatt (a vád szándékosan elkövetet erőszakos bűncslekemény) és a legújabb ügyészségi vizsgálat a napokban indult ellene jogosulatlan diplomataútlevél-használat miatt. Azért is szinte elképzelhetetlen, hogy Benella hazudik arról, hogy továbbra is kapcsolatban vannak, mert bizonyítékok nélkül adott esetben ilyen súlyú rágalmazás esetén akár börtönbe is kerülhetne. Vagyis, biztosnak tűnik: Benalla telefonján csakugyan ott vannak Macron elmúlt hetekben írt üzenetei.

Íme a brutális testőrparancsnok májusi botránya:

Benalla állítása azért is különös, mert Macron a Le Monde-nak adott december 24-i interjújában tagadta, hogy bármiféle kapcsolatban állna egykori szadista testőrparancsnokával. Ehhez képest állítja Benalla azt, hogy A legkülönbözőbb témákban váltunk üzeneteket, gyakran a divatról. Vagy a sárgamellényesekről, vagy bármiről, akár a biztonsági ügyekről. De már korábban is ez volt a helyzet. A kapcsolattartás a volt Macron-kegyenc szerint alapvetően a Telegram nevű alkalmazáson keresztül zajlik (A Telegram egy Facebook Messengerhez hasonlító felhőalapú applikáció)

Benalla kiemeli, hogy Macronnak (de más magas rangú hivatalnokoknak is) mind a mai napig továbbítja a véleményét.

Macron volt testőre nem érti, hogy – ahogy fogalmazott – mi ez a felhajtás körülötte az Élysée részéről, amikor már régen megszakíthatták volna vele a kapcsolatot, de ezt valamiért mégsem tették meg soha. Az elnöki hivatal ugyan tagadja, hogy kapcsolatban lenne az elnök továbbra is a hivatalosan kirúgott testőrparancsnokkal, de mégsem perelik be Benallát...

Több mint érdekes, ahogy Benalla kerüli a választ arra a kérdésre, hogy kirúgása óta találkozott-e újra Macronnal. Egy már korábban kiszivárgott értesülés szerint a sárgamellényesek miatt egy „titkos” tanácskozásra is sor került december 9-én az elnöki palotában. A Mediapart állítása szerint ezen Benalla is részt vehetett, bár az Élysée kategorikusan tagadta ezt az értesülést. Benalla válasz helyett Macron egykori sajtó tanácsadójára hivatkozik, aki 2017 júliusában azt mondta a L'Express hetilapnak adott interjújában, hogy ha kell, akkor hazudik is annak érdekében, hogy védje az elnököt.

Ennek azért lehet egy olyan értelmezése is, hogy a kérdésre csak hazugsággal tudna válaszolni az egykori szadista testőrparancsnok, azaz találkozott Macronnal, de le fogja tagadni.

Benalla egyébként még mindig nem kapta meg hivatalosan felmondólevelét, de azt elismeri, hogy már nincs alkalmazásban, és ahogy az interjúban kifejtette, ő már csak kívülről szemléli a dolgokat, de jót akar Macronnak.

Már régen más munka után nézhetett volna, teszi hozzá, de még mindig folyamatosan keresik, ezért válaszol is. Tisztában van azzal is, hogy ez sokak szemét szúrja az elnök körül, olyanokét, akik nagy hatalmúak és rövid pórázon tartják az elnököt.

Benalla durva kirohanást is intéz Macron legközvetlenebb munkatársai ellen, megnevezi Patrick Strzoda elnöki kabinetfőnököt, Alexis Kohlert, az Élysée főtitkárát, mint olyan embereket, akik nem segítik Macront, hanem inkább rossz döntések meghozatalára sarkallják.

Szerinte miattuk „rohad a rendszer” , „egy olyan valóságos, technikai és igazgatási rendszer" mondja Benalla, amely sikeresen próbálja meg Macront, „kikapcsolni" a rendszerből. Benalla szerint „ha valaki olyan emberekkel van körülvéve, akik folyamatosan mérgezik , akkor az hibát hibára halmoz.”

Benalla szerint az ún. „diplomataútlevél -gate”-ben sem ő a hibás, hanem a Külügyminisztérium, mert hagyta, hogy használja az útleveleket. Egyrészt a francia diplomáciai szervek azonnal tudomást szereznek arról, ha valaki diplomata-útlevéllel érkezik meg valahová, másrészt lehetőségük lett volna érvényteleníteni, vagy tiltó listára tenni az útleveleit, és akkor nem tudta volna használni azokat. De ezt a külügy valamiért nem tette meg. Benalla szerint ebben az ügyben „még fejek hullanak a porba”.

Macron – a félmeztelen karibi bűnözőkkel való fotózkodása és a sárgamellények lázadása után – újabb nehéz napokat él át. A magát bevándorláspártinak nevező, egykori szocialista miniszter újévi beszédét a jobb- és a baloldalon egyaránt bírálják. Valóban semmi érdemlegeset nem mondott, a lázadás szerinte tulajdonképpen annak a bizonyítéka, hogy jó úton járnak, és hamarosan meg fogja minderről kérdezni a franciákat.