Megrendezte elrablását, hogy a volt barátját zsarolja vele

Hónapokig zaklatta egy amerikai nő exbarátját, mert nem bírta feldolgozni a szakítást. Mivel a fenyegető üzenetek nem használtak, olyan képeket küldött a férfinek, amelyeken egy székhez volt kötözve. Azt állította, hogy elrabolták. Végül kiderült, hogy az egész elrablást csak megrendezte. Elfogták a rendőrök, de még a bíróságon is azt állította, hogy elrabolta őt a titkosszolgálat.

A 26 éves Jessica Nordquist New Yorkból költözött Londonba. 2017 júliusában ismerkedett meg Mark Weeksszel, akivel négy hónapig volt együtt. Azonban amikor szakítottak a nő nem bírta feldolgozni, és fél évig zaklatta a férfit- írja The Guardian.



Névtelenül is fenyegette a férfit, létrehozott 20 Instagram-fiókot is, amelyeken keresztül zaklatta. Azt hazudta róla, hogy megerőszakolta őt. De a férfi családját és barátait is megkörnyékezte, nekik azt mondta, hogy a férfi a munkatársait is terrorizálta. Sőt, azt állította, hogy terhes a volt barátjától, még egy álhasat is felvett.



De mindenen túl tett, amikor áprilisban megrendezte a saját elrablását, és még képeket is küldött magáról az exének, amelyeken fehérneműben volt egy székhez kötve.

Az utolsó üzenete alapján keresni kezdte a nőt a rendőrség, és meg is találták egy skóciai szállóban.

Nordquist ép és sértetlen volt, de nem ismerte be, hogy csak átverés volt az elrablása. Elfogták és bíróság elé állították. Még a tárgyaláson is azt állította, hogy igenis elrabolták, méghozzá a titkosszolgálat emberei.

A bíró az ítélethirdetéskor azt mondta Nordquist viselkedése egy gyerekkori traumának tudható be, de az sem menti fel a tettei alól. A nőt zaklatásért és a rendőrség félrevezetéséért négy és fél év börtönre ítélte a bíróság.