Folytatódik a bevándorlók „beilleszkedése” Németországban. Négy migráns teljesen indokolatlanul támadt egy tucat emberre a bajorországi Amberg városában, kilenc embert kezelnek kórházban.

Négy migránst tartóztattak le Németországban, Ambergben, miután több emberre is rátámadtak indok nélkül. Az agresszív migránsok 17-19 évesek, ketten Afganisztánból, egy Szíriából, egy pedig Iránból származik – olvasható a 888.hu-n.

Kilenc embert kezelnek kórházban a megtámadott 12-ből. A migránsokat elfogták, és hogy ne maradjanak együtt, különböző börtönökbe szállították őket.

A Bild német lap szerint a migránsok közül az egyik minden ok nélkül gyomron ütött egy 13 éves gyereket, majd arcon vágott egy 29 éves férfit. Egy 17 éves lányt is zaklattak, amikor a vele sétáló, szintén 17 éves fiú megpróbálta őt megvédeni, őt is megtámadtak.