Szigorítani kell a migránstörvényeket a német belügyminiszter szerint

Németország belügyminisztere, Horst Seehofer nem először szólal fel a szigorúbb menekültügyi törvények érdekében, és kijelentette, hogy az erőszakos bűncselekményeket elkövető „menedékkérőknek” távozniuk kell az országból. Mondta ezt azok után, hogy a bajorországi Amberg városában ismét migránsok randalíroztak szilveszterkor, melynek következtében kilenc ember került kórházba, az esetet az Origo is megírta.

Ahogy arról kedden beszámoltunk, teljesen indokolatlanul támadtak békés ünneplőkre bevándorló hátterű emberek Ambergben, négy migránst le is tartóztattak, és különböző börtönökbe szállították őket. Az eset kapcsán megszólalt Horst Seehofer bajor miniszterelnök, német belügyminiszter is, aki már korábban is beszélt arról, hogy szigorítani kellene a német menekültügyi törvényeken, főleg azon, ami a kitoloncolásra vonatkozik, és ha a jelenlegi törvények nem elegendőek, akkor változtatni kell rajtuk – olvasható a német közszolgálati médium, a Deutsche Welle honlapján.

A belügyminiszter a Bildnek nyilatkozva kijelentette, hogy az Ambergben történtek nagyon nyugtalanítóak. Ezt a mértéktelen erőszakot nem tudjuk tolerálni.

Seehofer javaslatokat fog tenni a szövetségi kormánynak, bár már korábban is tette, legutóbb decemberben. Philipp Amthor CDU-s parlamenti (Bundetsag-) képviselő is megszólalt, aki szerint az ilyen esetekben a jogállamnak hajthatatlan keménységről kell tanúbizonyságot tennie, és az eddiginél nagyobb határozottsággal kell eltávolítania az országból a maradásra nem jogosult migránsokat.

A történetnek azonban itt még nincs vége, Rainer Wendt, a német rendőrszakszervezet vezetője szerint a szövetségi kormánynak állást kell foglalnia ebben az ügyben, és kritizálta a hatóságokat is, akik szerint az elkövetők motivációja nem ismert, holott egyértelmű, hogy mi az indíték: nemzetünk mély megvetése.

Amberg polgármestere Facebook-posztjában természetesen mosdatta a migránsokat, csak „idiótáknak” nevezte az elkövetőket, és szerinte az incidenst nem szabad általánosítani.

A cikk végén egy videó szerint megszólaltatták az utca emberét is, akiket hallgatva egyértelmű, hogy ugyanazt mondják vissza, amit az egyoldalú német médiában a fejükbe vernek, kivéve az utolsó megszólalót, aki szerint a német iszlám katasztrófa.