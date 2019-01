Vágóhídról szökött meg a tehén, két nappal később borjút ellett

Egy most már Brianna névre keresztelt, és mint kiderült, vemhes tehén szökött meg az Egyesült Államokban, a keleti parti New Yersey államban. Az eset még múlt csütörtök reggel történt, az állat egy vágóhídra tartó teherautóról lógott meg. Pár nappal később egy menhelyen adott életet egy nőstény borjúnak - olvasható a Foxnews oldalán.

A "kismama" egy marhavagonról esett le nagyjából két és fél méterről, a rendőrség pedig egy állatmenhelyre szállította a tehenet, és mint ahogy kiderült, nemcsak jó egészségnek örvendett az állat, hanem vemhes is volt. A menhelyen meg is szülte most már Winter "névre hallgató" kis borjúját. Az alábbi videóban látható, ahogy a rendőrség próbálja befogni és elszállítani a megmenekült állatot.

A tehén csak 10 percre volt a vágóhídtól, amikor kirepült a teherautóból. Az állat soha nem volt szabadon.

A menhely alapítója szerint Brianna és Winter érkezésével 70-re emelkedett a menhely teheneinek száma.