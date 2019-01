Világszerte terrortámadások, ilyen volt a terrorszilveszter

Több terrortámadás is történt 2018 utolsó napjaiban, illetve 2019. január 1-én. A világszerte teret nyerő szélsőséges iszlamisták több ember haláláért felelősek, akik Manchestertől a Fülöp-szigetekig támadtak.

Egy új év kezdete mindig várakozássakkal és fogadalmakkal teli, amelyet az emberek optimizmussal várnak, és ünnepelnek meg szilveszterkor az óév elbúcsúztatásával. Azonban napjainkra az ünnep teljesen más lett, hiszen megmérgezte a félelem érzése. Ennek oka, hogy migránspárti politikának köszönhetően szélsőséges vallási nézeteket valló emberek is tömegesen jutnak el Európába és a világ más országaiba.

Ez oda vezetett, hogy a karácsonyi ünnepeket átnevezik, nehogy „diszkriminálja” a muszlimokat a keresztény vallás egyik legszebb ünnepe, hogy a forgalmasabb tereket betonakadályokkal próbálják meg biztosítani világszerte. Emellett folyamatos a fokozott rendőri készültég Európa nagyvárosaiban minden olyan eseményen, ahol tömeg lehet (így szilveszterkor is), mert potenciális veszélyt jelentenek a terrortámadások.

Erre megcáfolhatatlan bizonyíték az elmúlt pár nap eseménysorozata, ugyanis több halálos terrortámadás is történt világszerte újév napján vagy közvetlenül előtte. Hiába a rendőri készültség, hiába a beton karácsonyfák, a terror utat tört magának.

Nagy-Britannia

A brit rendőrség terroreseménynek minősítette azt a támadást, amely Manchester városában történt. Itt egy férfi három embert, köztük egy rendőrt késelt meg.

A férfi a támadás közben Allahot kiáltott.

A terrorista kezében 12 centiméteres kés volt. Az esemény miatt a pályaudvart le kellett zárni. Halálos áldozatok itt nem voltak.

Manchesterben korábban is volt terrortámadás, 2017. május 22-én egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Ariana Grande koncertjén. A robbantásban 22-en meghaltak, és 59-en megsérültek.Az esemény azt eredményezte, hogy az Iszlám Állam támadása miatt elrendelték Nagy-Britanniában a legmagasabb fokú terrorkészültséget. Az elkövető Salman Abedi a tömeggyilkosság előtt megfordult Líbiában és Szíriában is.

Németország

Essenben szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós szilveszterkor, az esetben többen megsérültek. Az esetet a rendőrség célzott merényletként kezeli.

Érdemes megemlíteni, hogy Essen az a város, ahol 2017 márciusában egy bevásárlóközpontot kellett lezárni terrorfenyegetettség miatt.

Németországban a tömegbehajtásos terrortámadásnak szomorú múltja van, a 2016-os berlini karácsonyi ünnepségen az Iszlám Állam terroristája a tömegbe hajtott, és 12 embert megölt.

Japán

Terrortámadás történt Japánban is, ahol egy autó gyalogosok közé hajtott. A japán férfi kilenc embert sebesített meg, miután embereket gázolt el a japán főváros egy forgalmas bevásárlóutcájában.

Egyiptom

December 28-án terroristák hajtottak végre egy pokolgépes robbantást egy turistabusz ellen. A merénylet a gízai piramis közelében történt, és legalább négyen meghaltak többen megsérültek.

Egyiptomban a busztámadások célpontjai a legtöbb esetben keresztények. Az Iszlám Állam 29 embert robbantott fel 2017 májusában. A kopt keresztények egy kolostorba tartottak.

2018. november 2-án keresztényzarándokokat mészároltak le a terroristák az országban, az ismeretlen tettesek hét embert megöltek, és 14 embert megsebesítettek.

Fülöp-szigetek

Cotabato városában bomba robbant szilveszter napján. A támadás mögött a Fülöp-szigeteki rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint egy olyan csoport áll, amelyet az Iszlám Állam inspirált.

A támadásban ketten meghaltak, 34-en megsérültek,

a brit külügyminisztérium kéri az országban tartózkodó brit turistákat, hogy kerüljék el Mindanao szigetét.

Migránstámadások Európában

Szilveszterezőket vertek migránsok Németországban. Ez jól mutatja, hogy folytatódik a bevándorlók „beilleszkedése” Németországban. Négy migráns teljesen indokolatlanul támadt egy tucat emberre a bajorországi Amberg városában, kilenc embert kezelnek kórházban.

Magyarországon egy párt támadott meg egy afgán migráns éjjel Budapesten.

M. M., a 24 éves afgán férfi december 31-én 22 óra 30 perckor nézett ki egy párt a Keleti pályaudvarnál.

Szó nélkül, ököllel ütötte meg őket.

A két ember egy buszra menekült fel, de a migráns oda is követte őket. A buszsofőrnek is feltűnt, hogy valaki verekszik, ezért a buszmegállóban felszólította az agresszív, részeg migránst, hogy szálljon le. A fiatal férfi ezután a buszra is rátámadt.