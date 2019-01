Belerohant a parkoló rendőrautóba, majd belevágta a konyhakést is - videó

Nem mindennapi baleset történt még vasárnap koradélután az Észak-csehországi Kostelci nad Orlicí kisvárosban. Egy erősen illuminált állapotban lévő sofőr gépkocsijával hátulról belerohant a parkolóban álló rendőrkocsiba, majd miután kiszállt az autójából egy méretes konyhakéssel átszúrta annak motorháztetőjét - számolt be az esetről honlapján a cseh rendőrség.

A hatezres cseh kisváros rendőrőrsén épp vasárnapi ebédjüket fogyasztották a szolgálatban lévő egyenruhások, amikor odakintről, a céges parkolóból hatalmas csattanást hallottak.

Amikor kirohantak az épületből, döbbenten látták, hogy az egyik parkoló járőrkocsit hátulról összetörte egy fehér Toyota, és annak szemmel láthatóan részeg vezetője egy 20 centiméteres pengéjű konyhakést is beledöf a szolgálati jármű motorháztetőjébe.

A férfi csak azután csillapodott le, illetve önként lefeküdt a földre, hogy fegyvert fogtak rá. A 40 év körüli külföldi állampolgárságú férfit ezután orvosi vizsgálatnak vetették alá, ahol kiderült, hogy előzőleg nemcsak túl sok alkoholt, de komoly mennyiségű kábítószert is fogyasztott.

Valószínűleg ez okozta azt is, hogy őrizetbe vétele után is rendkívül agresszívan viselkedett a cellájában, ahol miután levetkőzött, a ruháival eltömítette a szellőzőberendezést és a vécékagylót is.

A nem mindennapi incidensről a cseh rendőrség közétett egy videófelvételt is, amelyet a városi rendőrség térfigyelőkamerája rögzített.