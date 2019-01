Megdöbbentő nyilatkozatot tett Jospin szocialista kormányának egykori környezetvédelmi minisztere: szüljenek kevesebbet a franciák, hogy a bevándorlóknak legyen hely.

Yves Cochet, Lionel Jospin egykori szocialista kormányának környezetvédelmi minisztere állt elő a megdöbbentő demográfiai javaslatokkal. Egyszerűen kevesebb „gyereket kell csinálni" fogalmaz a bukott szocialista, most zöldpárti politikus, ahhoz, hogy csökkentsük a Föld lakosságának számát. Egészen elképesztő javaslatai is vannak a migránspárti politikusnak: meg kell változtatni a francia születési politikát, családi juttatások rendszerét. Minél több egy családban a gyerek, annál kevesebb legyen a családi pótlék, míg végül a harmadik gyerek születésekor teljesen megszűnne. Hozzátette: a javaslat természetesen nem vonatkozik az amúgy migránskibocsátó szegény országokra, csak az olyan gazdagokra, mint Franciaország. Nekik kellene tehát csökkenteni a gyerekek számát, különben is ők szennyezik legjobban a környezetet (ez így, ebben a formában amúgy nem igaz, különösen nem Franciaországra, ahol az üvegházhatású energiahordozókkal működtetett erőművek aránya egy százalék)

Ha pedig sikerülne csökkenteni a franciák szülési kedvét, akkor az ajtónkon kopogtató migránsokat is be lehetne fogadni, teszi hozzá Cochet, aki könnyedén átsiklik azon, hogy az európai unió lakosságszáma 510 millió, Afrikáé meg 1,3 milliárd most és 2,5 milliárd lesz 20 éven belül.

Fontos kiemelni, hogy az idén tavasszal esedékes európai parlamenti választásokon Cochet ismét elindul a francia zöldpárt színeiben. Gondoljuk végig, mekkora károkat okozhat egy általa támogatott nyíltan családellenes politika az Európai Uniónak. A zöldpárti, liberális program szerint ugyanis az amúgy is fogyó európai lakosság tovább zsugorodna, ezzel párhuzamosan a bevándorlóknak köszönhetően még inkább elmuszlimosodna (ami persze Cochet és párttársai számára rengeteg szavazatot hozhatna).