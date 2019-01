Feltételezett ebolás megbetegedéssel vizsgálnak egy pácienst Svédországban, az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjében - közölték helyi hatóságok péntek.

A beteget először az enköpingi egészségügyi intézményben kezelték, és csak ezt követően szállították át az uppsalai kórház fertőző betegek számára fenntartott osztályára.

Az Enköpingben működő klinikát időközben lezárták, a beteggel érintkezésbe került egészségügyi személyzetet pedig megfigyelés alá helyezték. A vizsgálati eredmények valószínűleg péntek estére meglesznek. Még mindig csak feltételezések vannak, más megbetegedések is szóba jöhetnek - áll az Uppsala megyei tanács közleményében. A hatóságok nem tették közzé sem a beteg személyazonosságát, sem azt, hogy korábban külföldre utazott volna. A TT svéd hírügynökség mindemellett úgy értesült, hogy a beteg Burundiba látogatott három héttel korábban, de nem tartózkodott olyan afrikai térségben, ahol ebolás megbetegedéseket regisztráltak.

A pácienst péntek reggel szállították be, és állítólag vért hányt, ami az ebolás megbetegedés egyik lehetséges tünete - mondta Mikael Kohler kórházi szóvivő a helyi Upsala Nya Tidning című hírlapnak.

Augusztus óta ebolajárvány sújtja a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részét, onnan mintegy 600 ebolás megbetegedést jelentettek, ezekből 356 végződött halállal.

Az ebolavírus a legveszélyesebb ragályos kórokozók közé tartozik, halálozási aránya csaknem 90 százalékos, és a vérzéses lázzal járó betegség nagyon gyors lefolyású. Az amerikai járványügyi központ (CDC) szerint az ebolás megbetegedés tünetei, mint a láz és a hasi fájdalmak, akár háromhetes lappangási idő múltán is felléphetnek.