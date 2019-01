Macron ismét hazudott egy nagyot, majd saját magát cáfolta meg

Az Origo beszámolt róla, Emmanuel Macron egykori szadista testőrparancsnoka, Alexandre Benalla a Mediapart című francia hírlapnak adott december végi interjújában azt állította, hogy még mindig rendszeres kapcsolatban áll a bukott szocialista miniszterből lett bevándorláspárti államfővel, üzeneteket küldenek egymásnak, Macron pedig a sárgamellényesek ügyében is tanácsot kért tőle. Sőt, mint később kiderült, az sem kizárt, hogy egy titkos találkozón is részt vett az állásából nyáron kirúgott marokkói migráns hátterű egykori elnöki kegyelt.

Benalla ezekkel a mondataival gyakorlatilag megcáfolta Macront, aki a Le Monde című baloldali napilapban megjelent december 24-i nyilatkozatában határozottan tagadta, hogy kapcsolatban állna a volt testőrparancsokkal, aki kegyetlen, szadista módon vert diákokat egy május 1-i tüntetésen, és akit (többek között) emiatt a Macron közvetlen közelében betöltött testőrparancsnoki állásából még a nyár folyamán eltávolítottak.

A tavalyi évet záró botrány kiváltó oka az volt, hogy jogosulatlan diplomata útlevélhasználat miatt ügyészségi eljárás indult ellene, a franciák joggal teszik fel a kérdést, hogy is lehetséges ez. Az ügyészségi eljárás megindítására felfigyelt a francia szenátus is, és a még 2018-ban létrehozott Benalla-ügyeit vizsgáló bizottság tagjai írásban jelezték, hogy az úgynevezett diplomata útlevél-gate miatt ismét vizsgálatot indítanak. A bizottság elnöke, Philippe Bas (Republikánusok Párt) közleményben követelte: az Élysée-palota (a mindenkori francia államfő hivatala) és a Külügyminisztérium adjon világos magyarázatot, hogyan kerülhetett sor arra, hogy a botrányhős egykori testőrparancsnok elbocsátása után két diplomata útlevelet is használhatott.

Ráadásul Benalla szeptember 18-i szenátusi meghallgatásán úgy nyilatkozott: nincsenek nála a diplomata útlevelek, azokat az Élysée-ben levő egykori irodájában hagyta. A közleményhez egyébként a szocialista párti Jean-Pierre Sueur és a republikánus párti Muriel Jourda is csatlakoztak, mint a vizsgáló bizottság jelentéstevői.

De a szenátorok nemcsak azt szeretnék tudni, hogy miért használhatott Benalla diplomata útleveleket elbocsátása után, hanem már arra is kíváncsiak, a francia közvéleményhez hasonlóan, hogy a kirúgott Benalla és Macron között van-e még mindig kapcsolat, úgy ahogy azt Benalla bizonyítékokkal alátámasztva állította, és amit Macron még korábban tagadott, az Élysée pedig cáfolni próbált.

Most jön ugyanis a hihetetlenebb rész (bár a bukott szocialista pénzügyminiszterből köztársasági elnökké avanzsált Macrontól nem szokatlan fordulat): az államfő, a Le Figaro, a világ vezető konzervatív napilapja szerint, december 31-én tanácsosai előtt elismerte, hogy rengeteg üzenetet kapott Benallától, ezek között gyakran „mesébe illő" üzeneteket is, de ezekre Macron nem reagált, kivéve két esetet, amikor a bevándorláspárti köztársasági elnök - saját bevallása alapján - csak röviden válaszolt. (Az üzenetekre vonatkozó információt a Canard Enchaîné című hetilap hozta nyilvánosságra, és az Élysée elismerte az értesülést).

Az első üzenetváltásra még júliusban került sor, amikor a Benalla-gate tetőzött és Macron nyugtalankodott az állapota miatt, ezért egy érdeklődő üzenetet küldött neki. Majd Benalla az üzenetére válaszolt később, amikor a szadista volt testőrparancsnok jelezte Macronnak: valaki a városban egy vacsorán rosszat mondott rólad - erre megkérdezte az elnök, hogy „ki?".

De választ Macron - állítása szerint - nem kapott.

December végén pedig Benalla terjedelmes interjút adott a Mediapart hírlapnak, amelyben többek között azt nyilatkozta, hogy még mindig folyamatos kapcsolatban áll Macronnal, akivel a divatról, államügyekről vagy épp a sárgamellényesekről cserélnek üzeneteket.

Közben az is nyilvánosságra került, hogy december 9-én az Élysée-palotában titkos megbeszélésre került sor, amelyen a Medipart állítása szerint Benalla is ott volt.

Ahogy az Origo megírta, Macron közben elveszíti a „tollát" is, azaz, ahogy a franciák nevezik, azt az embert (Sylvain Fort), aki szinte a legközelebb állt hozzá, aki a beszédeit írta (innen a toll, „la plume" kifejezés), és aki az államfő kommunikációs szolgálatát vezette.

A Le Figaro friss értesülései szerint pedig Macron soha nem látott átszervezésre készül.Sylvain Fort után további távozások lesznek a bevándorláspárti köztársasági elnök közvetlen környezetéből.

Az átszervezésre a legújabb Benalla-botrány miatt kerül sor, és talán az sem véletlen, hogy a Mediapartnak adott december 30-i interjúban Benalla által rendkívül negatív színben feltüntetett Élysée kabinetigazgató, Patrick Strzoda neve is felmerült a távozók között. Egy bennfentes értesülés alapján az sem kizárt, hogy Alexis Kohler, az Élysée főtitkára is távozik.

Benalla őt szintén megnevezte a híressé vált interjúban, mint Macronnak rosszat akaró személyt. Ezek szerint Benalla irányítja Macront? Mindenesetre ennél rosszabb évkezdést nehéz elképzelni is, joggal merül fel a kérdés ezek után, hogy még mi derül ki az államfő és a volt testőrparancsnoka különös történetéről.