Nem csökken, hanem meredeken nő az illegális bevándorlók száma

Meredeken növekszik az Európába érkező illegális bevándorlók száma. Az idei év első húsz napjában közel 10 százalékkal több migráns érkezett, mint 2018 hasonló időszakában. A két évvel ezelőtti adatokhoz képest pedig 55 százalékos ugrást lehet látni. Spanyolországba és Görögországba folyamatosan érkeznek az illegális migránsok, miközben a bevándorlásellenes olasz kormány valóban megállította a határátlépéseket. Elemzők szerint rendkívül instabil a helyzet Észak-Afrikában.

Tovább erősödött a bevándorlási nyomás Európára a Földközi-tenger térségében az idei év első heteiben. A Nemzetközi Migrációs Szervezet adatai szerint idén január 20-ig összesen 4883 migráns érkezett a Mediterrán országokba. Ez közel 10 százalékos növekedés a tavalyi hasonló időszakhoz képest, mivel akkor csak 4466 fő érkezett. Ha a 2017-es adatokhoz hasonlítjuk az idei adatot, akkor pedig már közel 55 százalékos növekedést látunk.



A migrációs nyomás növekedését legjobban akkor lehet látni, ha az egyes országok adatait is megnézzük. A legtöbb migráns Spanyolország partjaihoz érkezett az év első húsz napjában. A hatóságok 3429 főt regisztráltak. Összehasonlításképpen 2015 januárjában összesen 264, 2016-ban 492, 2017-ben 1049, míg 2018-ban 1400 fő érkezett az ibériai országba. Az illegálisan érkezők számának növekedése tehát meglehetően drámai a korábbi évekkel összehasonlítva.

Visszaszorult Szíria

Görögországba az év első húsz napjában 1166 illegális bevándorló érkezett. Őket nagyrészt kisebb szigeteken helyezték el eddig. Görögország esetében nincsenek összehasonlító adatok a tavaly januári helyzettel, de az világosan látszik, hogy 2017-ről 2018-ra nőtt az illegálisan érkezők száma. Két éve 29 501 fő, míg tavaly 32 501 illegális migráns érkezett az országba. Az is látszik, hogy a legtöbben már nem Szíriából, hanem Afganisztánból érkeztek, valamint megugrott a fekete-afrikai országokból érkezők száma is.

Olaszországban a bevándorlásellenes kormány hivatalba lépése miatt a migránsok sem próbálkoznak már az ország partjainál. Csupán 155 illegális bevándorló érkezett az év első húsz napjában az országba, szemben a 2018-as 2730 fővel. Világosan látszik tehát, hogy az illegális átkelést a Földközi-tengeren is meg lehet állítani, feltéve, ha van erre megfelelő politikai akarat.

Aggasztó az észak-afrikai helyzet

A polgárháborús észak-afrikai ország helyzete pedig továbbra is aggasztó, erről friss elemzésében a Migrációkutató Intézet számolt be. A Nemzetközi Migrációs Szervezet becslései szerint 2018-ban hétszázezer és egymillió közötti külföldi tartózkodott Líbiában. A migránsok egy része munkát talált az olajiparban, és különféle rendelkezések – például a kormány embercsempész-milíciákkal kötött megállapodásai – miatt nem tud továbbindulni Európa felé. Egy újabb intenzív polgárháború hatására azonban az Európa irányában most még jórészt zárt migrációs csatornák ismét megnyílhatnak.

Közben a Die Zeit német hetilap is az eszkalálódó líbiai helyzetről cikkezett: elemzésükben emlékeztetnek az utóbbi napokban a Földközi-tengerbe fulladt közel 170 migránsra, és azt állítják, hogy az új migrációs trendek eltérnek a „megszokottól", ugyanis a menedékkérők az elmúlt években csak a jó idő beköszöntével hagyták el Líbiát. Ez alapján nem nehéz kitalálni, hogy milyen állapotok uralkodhatnak a líbiai menekülttáborokban – írta a hamburgi lap online kiadása.

Ötszörös növekedés Szlovéniában

Időközben kiderült, hogy a balkán migrációs útvonal sem olyan nyugodt, mint azt sokan gondolnák. A szlovén hatóságok 9149 határsértőt tartóztattak fel tavaly, közel ötször többet, mint az előző évben, amikor 1934 migránst fogtak el illegális határátlépés miatt. Az illegális bevándorlók többsége Pakisztánból, Afganisztánból és Algériából érkezett. A legtöbb határsértőt áprilisban és májusban tartóztatták fel a rendőrök a kedvező időjárási viszonyok és a Bosznia-Hercegovinán keresztül megnyílt új migrációs útvonal eredményeképpen.

A határsértéseket nem minden esetben különböző személyek követték el. Elképzelhető, hogy ugyanaz a személy többször is megpróbált bejutni az országba, miután elfogták és kiutasították onnan. Ilyen esetek főleg az olasz-szlovén határon fordultak elő nagyobb számban. Olyan külföldiekről volt szó, akik elhagyták az olasz menekülttáborokat és az általuk kiszemelt országba szerettek volna eljutni. Szlovénia 2018-ban 102 menedékkérő számára biztosított nemzetközi védelmet. Az országban jelenleg 274, menekültstátusszal rendelkező külföldi állampolgár tartózkodik, akárcsak 640 olyan személy, aki nemzetközi védelmet kapott.