Teljes behódolás a svédeknél: a migránsok kedvéért átalakítják az iskolákat

Svédországban már minden negyedik tanuló migráns hátterű, az állami televízió pedig ehhez képest szabályosan csalódott amiatt, hogy az iskolák nem elég kevertek etnikailag. Mindezt úgy, hogy egyébként az iskolai erőszak is egyre inkább terjed a migránsok miatt, a svéd gyerekek gyakorlatilag terrorban élnek azokban az intézményekben, ahol jelentős arányban vannak bevándorlók.

Az SVT nevű állami tévé egy felmérést mutatott be a svéd iskolák multikulturalitását illetően. Ebből az derült ki, hogy már a diákok 25 százaléka „külföldi hátterű", tehát migráns, ami egyébként a szélsőségesen bevándorláspárti skandináv államban ma már talán nem is annyira meglepő. Az már sokkal inkább borzolja a kedélyeket, hogy maga az állami tévé hirdeti, hogy az iskolák nem eléggé kevertek etnikailag.

Linköping városában például van néhány oktatási intézmény, ahol a tanulók 90 százaléka migráns, míg a település más iskoláiban „csupán" öt százalék. A felmérésből az is kiderült, hogy ez Svédország-szerte gyakori jelenség, a hatóságok pedig emiatt erőltetni próbálják az iskolai multikulturalizmust.

Az SVT ráadásul hangsúlyozza azt is, hogy szerintük problémát jelent, hogy eltérő hátterű diákok egyre kevesebb alkalommal fordulnak elő az iskolákban. A svéd oktatási hivatal vezetője, Peter Fredriksson pedig megtörten és csalódottan nyilatkozott a tendenciáról:

a tanulókat a szociális és migrációs hátterük alapján próbáltuk meg összerakni, aminek viszont az lett a vége, hogy növeltük a különbségeket az iskolai eredményekben.

Az önkormányzatokat pedig egyből meg is csapta a haladó liberális eszmék szele, mindent elkövetnek ugyanis, hogy „összekeverjék" az iskolákat. A gettókban bezárnak intézményeket, majd az újakat sokkal közelebb nyitják meg a belvárosokhoz, illetve a kisebb iskolákat egy nagyobba olvasztják össze.

Akarva-akaratlanul, de azért csak sikerült kibökniük az egyébként a bűnözési statisztikákban is megjelenő tendenciát: a migránsok által többségében lakott városrészek erős gettósodásnak indulnak az úgynevezett jóléti mintaállamban, amik ezek szerint már az iskolai életre is kihatnak.

Az oktatási hivatal vezetőjének szavaiból ugyanis kicseng, hogy az iskolai teljesítményben is jócskán le vannak maradva a bevándorlók. A svédek szülei pedig biztosan külön örülnek majd neki, hogy a gyerekeiknek ezentúl egy sokkal befogadóbb osztályba kell majd járniuk, ami könnyen meglehet, hogy máshol is lesz.

Feltételezhető az is, hogy egyes iskolákban nem véletlenül alakult ki a svédek alkotta 90-95 százalékos többség. Ennek egyrészt köze lehet a lakóhely szerinti közelséghez, de ahhoz is, hogy így biztosítottabbnak tűnik a gyerekek pozitívabb jövőképe ahelyett, hogy a gettóba küldték volna őket. Magyarán a hivatalok most a píszí és az erőltetett integráció jegyében felülbírálják a szülői akaratot, aminek a következményeit még csak megjósolni sem lehet.

Mindenesetre a svéd gyerekek és szüleik már bőven kaptak ízelítőt abból, hogy a muszlim migránsok hogyan hálálják meg az északi ország már-már irracionálisan bőkezű segítségét. Tavaly október végén számoltak be például arról, hogy a svédországi Björkhagenben naponta éri támadás a gyerekeket, ők mégsem merik a rablásokat, támadásokat, fenyegetéseket jelenteni, mert félnek a megtorlástól.

A korábbi kapcsolattartás a rendőrséggel és a szociális szolgáltató központtal ugyanis csak több zaklatáshoz vezetett. Az egyik szülő beszámolt arról, hogy mindenhova autóval viszik a gyerekeket félve attól, hogy megtámadják őket. Folyamatos szorongást jelent nekik, ha a gyerekeik nincsenek otthon, a probléma kezelésére az egyetlen megoldás a költözés szerintük.

Az egyik szülő, akinek a gyerekét kirabolták, elmondta: ezek a fiatal elkövetők megijesztik a gyerekeket, akik kényelmetlenül érzik magukat attól, hogy nem járkálhatnak szabadon anélkül, hogy „fizetniük" kellene. Szégyellik, hogy nem tudják megvédeni magukat.

A szülők egyébként nem kaptak választ a szociális szolgáltató központtól. Azt mondják, hogy ők „tanácstalanok", szerintük nem fog addig semmi történni, amíg nem szúrnak le valakit.A kerületi vezetés pedig rendkívül "szakszerűen" és "határozott fellépéssel" sporttevékenységet kezdeményezett, de a szülők szerint ez már késő.

Ehhez kapcsolódik, hogy az elmúlt öv évben megduplázódott Svédországban az általános és középiskolákban az erőszakos bűncselekmények száma. A beszámoló szerint az erőszakos incidensek egyre csak nőnek. Az esetek között vannak tanteremrongálások, rablás, késelés, de gyilkosság is, ami a diákok között történt. Esetenként az erőszakos cselekmények a tanárok ellen irányulnak.

A Svéd Munkaügyi és Környezetvédelmi Hatóság persze tagadja, hogy nőne az erőszakos bűncselekmények száma az iskolákban. Tájékoztatásuk szerint októberig 544 bejelentést kaptak iskolán belüli erőszakról.

Viszont Åsa Fahlén, a Tanárok Uniójának elnöke szerint az iskolákban megnövekedett erőszakos bűncselekmények tükrözik a Svédországban jelenleg zajló történéseket. Az elnök rávilágított, hogy különösen nagyot nőtt az országban a migráns bandák által elkövetett erőszakos bűncselekmények száma, ennek megfelelően természetes, hogy ezek a csoportok az iskolákban is megjelennek.

Svédország „problémásabb" területein az iskolákba tanárt is nehezen találnak, de ami ennél is aggasztóbb, iskolákat kellett bezárni, mivel az intézmény vezetői nem tudták uralni a helyzetet az erőszakos cselekmények felett.