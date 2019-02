A migránspárti Soros György nyíltan belépett az EP-választás kampányába

Hivatalosan is belépett az európai parlamenti választási kampányba hétfői, Project Syndicate-n megjelent vezércikkével Soros György amerikai üzletember. Írásában hol riogatással, hol érzelmi zsarolással próbálta meg mozgósítani a migrációpártiakat májusra. Politikai ellenfeleivel kevésbé volt gáláns: felvetette rendszabályozásukat, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt pedig ismét erőteljesen támadta. Csak a szokásos Soros: kampányindítójából áradt a nemzetek felettiség és bevándorlásimádat.

Ahogyan korábban a magyar országgyűlési választási, úgy most az európai parlamenti választási kampányba is belépett az amerikai Soros György. Emlékezetes, a tengerentúlról az ellenzék anyagi, szellemi támogatása mellett videóüzenetekkel, publicisztikákkal igyekezett befolyásolni a magyar közvéleményt. Több elemző is úgy látta, ellenzékpótló szerepet töltött be. A spekuláns ezúttal sem bírta ki, hogy egy újabb sorsdöntő választás előtt néma maradjon. Kedden Soros György a hozzá köthető Project Syndicate nevű portálon (ezen a felületen jelentette be legfontosabb tervét) írt vezércikket arról, számára létfontosságú, hogy májusban a migránspárti erők nyerjenek. Célkeresztjébe ezúttal is Orbán Viktor, és a nemzetállamok kerültek.

Csak a szokásos Soros: nemzetek felettiség és bevándorlásimádat

Legújabb írásában sok újdonság nincsen, közvetlenül a tavalyi parlamenti választást követően már nagyvonalakban értekezett arról a hvg-n, hogy a bevándorlásellenes erők megerősödése miatt veszélyben van Európa, veszélyben van az Európai Unió, és veszélyben vannak az általa erőltetett nyílt társadalom ideológiájának az értékei. Ezt mostani vezércikkében kibontatta, és egy teljesen apokaliptikus helyzetet vizionált a kontinens számára, egész pontosan a jelenlegi Európai Uniót a szétesés előtt álló Szovjetunióhoz hasonlította. "Ha Európa nem ébred fel, úgy jár, mint a Szovjetunió 1991-ben" - figyelmeztette a migráció feltétlen híveit Soros, aki letolta a vezetőket, és az állampolgárokat, mert nem látják, hogy "forradalmi időket élünk." Úgy látja, az európai parlamenti választást követően több irányba indulhat a kontinens, ezek lehetséges kimenetele szerinte "igen bizonytalan".

Versenyelőnyben vannak a bevándorlásellenes erők

- tüzelte híveit a tengerentúlról, aminek szerinte többek között az elavult tagállami pártrendszerek, illetve az EU fegyelmező eszközeinek hiánya az oka. Magyarán

Soros pár hónappal a sorsdöntő választás előtt ismét felvetette, hogy rendszabályozni kellene azokat, akik nem értenek egyet vele bizonyos politikai kérdésekben.

Akárcsak a hvg-n tavaly megjelent cikkében, ezúttal is számba vette, hogyan állnak a migrációpárti és -ellenes erők a kontinens legbefolyásosabb országaiban:

Németország: szokásához híven leszélsőjobboldalizta a bevándorlást ellenző Alternativa für Deutschlandot (AfD), akik szerinte nem tudnak tovább növekedni, a CDU/CSU-ról pedig azt írta, elkötelezettségük az európai értékek iránt ambivalens.

szokásához híven leszélsőjobboldalizta a bevándorlást ellenző Alternativa für Deutschlandot (AfD), akik szerinte nem tudnak tovább növekedni, a CDU/CSU-ról pedig azt írta, elkötelezettségük az európai értékek iránt ambivalens. Nagy-Britannia: úgy látja, elavult a pártrendszerük, továbbá kifogásolta, hogy Theresa May konzervatív kormányfő és Jeremy Corbyn munkáspárti vezető is elszánt Brexit-ügyben. Ismert, Soros kemény pénzeket fektetett abba, több vezércikket is írt annak érdekében, hogy új népszavazást tartsanak a britek Unióból való kilépéséről.

úgy látja, elavult a pártrendszerük, továbbá kifogásolta, hogy Theresa May konzervatív kormányfő és Jeremy Corbyn munkáspárti vezető is elszánt Brexit-ügyben. Ismert, Soros kemény pénzeket fektetett abba, több vezércikket is írt annak érdekében, hogy új népszavazást tartsanak a britek Unióból való kilépéséről. Olaszország: Szerinte populista, bevándorlásellenes erők jutottak hatalomra a mediterrán országban.

Megint Orbán Viktort bírálta

Természetesen nem maradt ki cikkéből Orbán Viktor magyar miniszterelnök és pártja, a Fidesz sem, akiket legszívesebben kizáratna az Európai Néppártból. "A konzervatív pártcsalád elveszítette azokat az elveket, amelyeket korábban magáénak mondott, ezt támasztja alá, hogy Orbán Viktor és a Fidesz még mindig a Néppárt tagja" - harsogta a befogadás eszméjét hirdető üzletember a Project Syndicate-en. Összegzésképpen azt írta, jelen állás szerint nincs sok esélye annak, hogy májusban a migráció bűvöletében élő erők nyerjenek. Sorost a Juncker-féle vezetés a Szovjetunió egykori vezetésére emlékezteti, úgy látszik, hiába a puszisorozat, a Jean-Claude Juncker-féle uniós elit sem élvezi az amerikai üzletember feltétlen bizalmát. "A szívénél kezdve kell megreformálni az EU-t, és ennek érdekében kell mobilizálni az Európa-pártiakat" - adta ki a parancsot az indulatos spekuláns.