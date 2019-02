Sztálinista propagandaműsor a francia tévében Macron belügyminiszterével

Nem volt televízió a Szovjetunióban Sztálin idején, de feltehetően ilyen és ehhez hasonló propagandaműsorokat vetítettek volna a jó NKVD-s tisztekről, mint amilyet a C8 francia kereskedelmi tévé mutatott 2019 februárjában, Macron elnök Franciaországában. Betanult álkérdéseket motyogó francia kisiskolásoknak magyarázza jó rendőr bácsiként a belügyminiszter (elvégre Christophe Castaner a rendőrök főnöke), hogyan kell helyesen használni az elmúlt hetekben már 15 francia sárgamellényes lázadót megvakító rendőrségi gumilövedéket.

Az egyszerre szánalmas és egyszerre komikus felvétel a C8 "Au tableau" című vidám diákműsorában volt látható.

Christophe Castaner egykori szocialista politikus 2016-tól Emmanuel Macron talán legközelebbi munkatársa. Szóvivő, majd belügyminiszter lett. Az utóbbi időben rengeteget bírálták, hiszen a rendőrök a sárgamellényesek tüntetésén kegyetlenül verték a lázadókat, és 15 embernek ki is lőtték a szemét - gumilövedékkel. Megvakult a sárgamellényesek egyik vezetője is.

Castaner kommunikációs ötlete, hogy gyerekeknek, egy iskolában magyarázza el a gumilövedékek helyes használatát. Az egyik kisfiú érezhetően betanult kérdésére elmagyarázza, hogy rendőrei kizárólag karra, hasra és lábra lőnek, arcra sohasem. Ha mégis, az kizárólag csak véletlen baleset lehet. És azt is hozzátette, hogy ezt a rendőröket felügyelő rendőrök is megerősítették. Azaz, nyolcéves gyerekeknek ismételgeti azt a hazugságot, amit lassan a francia balliberális médiumok is szégyellnek leírni: nincs tudatos rendőri erőszak, csak véletlen baleset.

”Alors les enfants, maintenant, on va voir comment réduire une manifestation à coup de LBD”.

Un pédagogue hors pair...

pic.twitter.com/zJUVKnYgrt — Pascal Riché (@pascalriche) 2019. február 21.

A gumilövedék lényege Castaner szerint, hogy ezzel lehet megakadályozni, hogy valaki erőszakos legyen egy rendőrrel...