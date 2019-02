Férje gyilkolhatta meg a 40 éve eltűnt nőt

A döglött akták nyomozói bő fél éve vették elő annak a nőnek az ügyét, aki 1979-ben tűnt el Wisconsin államból. A most 78 éves John Bayerlt azzal vádolják, hogy megölte a feleségét, Dona Mae Bayerlt. A kétgyerekes anya 38 éves volt, amikor meghalt.

A rendőrség szerint a nőt a férje, John Bayerl ölte meg 1979. május 6-án. A férfi csak három nap múlva jelentette felesége eltűnését a rendőrségen. A holttestet azóta sem találták meg - írja a Fox News.

Eltűnése idején a párnak volt egy 7 és egy 4 éves kislánya. Az idősebbik, Jodie 2017-ben a WTMJ-TV-nek azt mondta, hogy azon az estén, mikor az anyjának nyoma veszett, ő már lefeküdt, amikor zajokat hallott. Azt mondta, olyan volt, mintha becsaptak volna egy ajtót, vagy valami ahhoz hasonló, és amikor később felébredt, az anyja már sehol sem volt.

A rendőrség szerint Dona Mae nem hagyta ott a családját, ahogy azt a férje állította.A nő barátait is kikérdezték a nyomozók. Szerintük sem volt olyan az asszony, hogy elhagyta volna a gyerekeit. Dona Mae nővére elárulta a nyomozóknak, hogy a testvére házassága már régen megromlott. Hozzátette: furcsállja, hogy a férfi az eltűnés után minden egyes nap kimosta a szőnyegeket és a paplanokat.

A nő vérét a rendőrök megtalálták a garázsajtón, és egy biciklin levő gyerekülésen.

1980. május 20-án John Bayerl hivatalosan is elvált Dona Mae-től. Az asszonyt 6 évvel később halottnak nyilvánították.

Amikor Bayerlt elfogták és kikérdezték, kiderült, hogy a férfi rajtakapta a feleségét, hogy megcsalja. Azt mondta a nyomozóknak, hogy nem bűnös semmi másban, csak abban, hogy rossz férj volt. Az ugyanis már világos, hogylegalább hatszor megütötte Dona Mae-t. Emellett azt is bevallotta, hogy barátnője is volt a felesége mellett. A rendőrség az eső feleségét is megkereste, aki elmondta, hogy Bayerl őt is bántotta. A gyilkossággal gyanúsított férfi harmadszorra is megnősült, méghozzá viszonylag hamar, egy évvel Dona Mae eltűnése után. Az is kiderült, hogy a harmadik feleségét is verte az agresszív ember. A rendőrség 7 hónapja vette elő újra a gyilkossági aktát. Bayerlt február 15-én tartoztatták le Floridában.