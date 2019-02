Facebook-oldalán fakadt ki Mihai Tudose, Románia volt miniszterelnöke, miután a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) hétvégi kongresszusa határozatban nyilvánította ki, hogy a magyar közösség szimbólumának tekinti a piros-fehér-zöld színeket, a székely zászlót, a magyar himnuszt és a székely himnuszt. Tudose legutóbb 2018 januárjában tett botrányos kijelentést a székely zászlóval kapcsolatban, akkor azt mondta, hogy az intézményekre kitűzött székely zászló mellé aggatná a székelyeket.

Mihai Tudose szerint illegális a romániai magyarok szimbólumhasználatra vonatkozó határozata, és bejegyzésében arra szólítja fel a lakosságot, hogy választójogukkal élve büntessék az RMDSZ-t - szúrta ki a Maszol a bukott politikus közösségi oldalán lévő üzenetet.

„Zuhanyzás közben alapvetően mindenki azt énekel, amit akar. A hálószobája falait is olyan színűre festheti, amilyenre szeretné. DE az otthonaikon kívül az ORSZÁG, amelyben a magyar nemzetiségűek élnek, az Románia!! A himnusz is a Romániáé. A zászló is a Romániáé. Ennyi. A zászlóval és himnusszal kapcsolatos többi »ötletet« törvény szabályozza, amelyet be kell tartani" - mondta a bukott kormányfő.

Tudose az RMDSZ kongresszusán elhangzott „pragmatikus transzilvanizmus" fogalmát is támadta.

A politikus szerint az RMDSZ „használati értéke" a parlamenti jelenléte, ami akkor jelentős, ha a románok nem mennek el szavazni.

„Hallgassunk rájuk és legyünk pragmatikusak!" – szólította a választásokon való részvételre a románokat Tudose.

A bukott kormányfő jelenleg a PRO România nevű, névleg szociálliberális, de valójában radikális nacionalista pártban politizál, és továbbra is tagja a bukaresti parlamentnek, képviselői minőségben.

PRO România-t egy másik bukott szociáldemokrata román miniszterelnök, Victor Ponta hozta létre, akit - Tudose-hoz hasonlóan - már többször is vádoltak magyarellenességgel.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az RMDSZ kongresszusa szombaton határozatban nyilvánította ki, hogy a magyar közösség szimbólumának tekinti a piros-fehér-zöld színeket, a székely zászlót, a magyar himnuszt és a székely himnuszt. Az újraválasztása utáni első sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta: a romániai magyarok szabadon és büntetlenül akarják használni nemzeti szimbólumaikat. Szavai szerint az RMDSZ Romániára úgy tekint, mint egy többnemzetiségű országra, amelyben a magyar nemzeti közösség államalkotó közösség, és az ehhez elvárható, az ehhez járó jogokat és tiszteletet kérnek.

„Ne tekintsen senki minket másodrangú polgároknak, ne tekintsenek úgy ránk, mint nemzetbiztonsági kockázati tényezőre. Nem vagyunk mi senki ellenségei, részesei vagyunk a magyar nemzetnek, és ezt a világ legtermészetesebb tényeként éljük meg, ugyanakkor állampolgárai vagyunk a román államnak. Ez a mi kiindulópontunk ma is, amikor egyéni és közösségi jogainkért harcolunk, ma, amikor nemzeti és közösségi szimbólumainkat szabadon és büntetlenül akarjuk használni, és ma, amikor a gazdasági felzárkózásunkért partnereket keresünk" - mondta Kelemen Hunor.