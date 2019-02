Jövőre kezdődhet a liberális agymosás a brit iskolákban

A „konzervatív" brit kormány hamarosan bejelenti, hogy az általános iskolákban bevezetőórákat tartanak majd többek között a homoszexualitásról, a transzneműségről, annak ellenére, hogy már egy hivatalos petíciót is benyújtottak a változások ellen, amit már több mint 100 ezer ember írt alá.

Az újfajta tantervet egy 6 hónapos tárgyalássorozat előzte meg az Oktatási Minisztérium részéről, és amit várhatóan a 2020/21-es tanévtől vezetnek be minden brit általános és középiskolában.

A gyerekeket ráadásul már egészen fiatal koruktól kezdve „bevezetik" a liberális agymenésbe, a középiskolás diákokat pedig illegális lesz kivenni az érintett „felvilágosító" órákról. Pont emiatt már egy hivatalos petíció is elindult, amit jelenleg már 107 ezren írtak alá és azt szeretnék elérni vele, hogy ne legyen tilos kivenni a gyerekeket a liberális agymosás óráiról.

A józan közösségek, köztük néhány zsidó és muszlim csoport is, attól tartanak, hogy a tiltás önmagában azt fogja eredményezni, hogy a szülők egyszerűen csak kiveszik brit oktatási rendszerből gyerekeiket, ahelyett hogy kitegyék őket a szélsőbalos-liberális-ultrapíszi átnevelésnek.

Példaként itt van néhány kérdéskör, amit a gyerekekkel megtárgyalnak majd a liberálisok:

3-6 éveseknél: Mikortól van rendben, hogy valaki hozzám érhessen?

7-8 éveseknél: Miért vagyunk mindannyian mások? Rendben van, hogy mások vagyunk?

11-13 éveseknél: Mi a különbség a transzvesztiták és a transzszexuálisok kötött?; Normális, ha a saját nememhez vonzódom?

16 éveseknél: Hogyan beszéljünk a szexpartnerünknek, családunknak és barátainknak a pozitív HIV-tesztünkről?

A száznál is több témakörből álló tervezet végig arra játszik, hogy a gyerekek már egészen kicsi koruktól kezdve természetesnek találják, ha mondjuk az utcán szembejön velük egy nőnek öltözött, vastagon sminkelt férfi. A hagyományos családokat érintően alig néhány kérdés van, de azokból több is arra vonatkozik, hogy például a gyerek hogyan tudja kezelni, ha coming outol a család és a barátok előtt, és emiatt konfliktusba kerül velük, esetleg meg kell szakítania a régi emberi kapcsolatait.

Olyan mézes-mázas szöveggel manipulálják például a 9-10 éves gyerekeket, hogy

Mit tegyek, ha a családom és a barátaim máshogy látják a dolgokat, mint én?

11-13 éves gyerekeknél:

Hogyan birkózzak meg azzal, ha megváltozik a kapcsolatom a családommal és a barátaimmal?

Noha majd csak jövőre vezetik be a haladó tanokat szerencsétlen brit iskolásoknál, azért ma is akad néhány gyöngyszem. Egy birminghami, egyébként muszlim többségű általános iskolában egy meleg pingvinpárról szóló mesekönyvvel borzolják a szülők idegeit. A két homoszexuális madár egy átlagos pingvinpártól „örökbefogadott" tojást gondoz. A My Princess Boy című történet pedig egy sötétbőrű gyerek történetét dolgozza fel, aki szeret női ruhákba öltözködni.

Az egész projektről lerí, hogy arra akarja ösztönözni a gyerekeket, akiknek tényleg semmi fogalmuk nincs a szexualitásukról, hogy nyugodtan legyenek csak melegek, transzneműek vagy bármi más identitászavaros valamik, még akkor is, ha ezzel elvesztenek mindent, a családot, barátokat, mindent.