Brutálisan megverték otthonában az argentin főrabbit és feleségét

Súlyosan megsebesítették Gabriel Davidovich argentin főrabbit - közölte kedden az argentínai zsidó közösségi központ, az AMIA. A támadást elítélte Mauricio Macri argentin elnök és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő is.

A főrabbira Buenos Aires-i otthonában támadtak rá ismeretlenek hétfőre virradóra. Mielőtt megverték, azt kiáltották neki: Tudjuk, hogy az AMIA rabbija vagy.

CONDENAMOS EL VIOLENTO ATAQUE SUFRIDO POR EL GRAN RABINO GABRIEL DAVIDOVICH, Y EXIGIMOS ESCLARECIMIENTOhttps://t.co/xFbn05CAGJpic.twitter.com/CifTap2Xr5 — AMIA (@InfoAMIA) 2019. február 25.

A támadásnál a rabbi felesége is jelent volt, őt is bántalmazták. A korábbi hírügynökségi anyagok mindössze arról szóltak, hogy a feleségét lefogták a támadók. A behatolók pénzt és tárgyakat is elvittek a lakásból.

A rabbi súlyosan megsebesült, egy Buenos Aires-i kórházba szállították.Mauricio Macri argentin elnök elítélte a támadást, és a kormány támogatásáról biztosította Davidovichot a felelősök kézre kerítését illetően. Elítéljük a támadást, amelyet otthonában szenvedett el Gabriel Davidovich főrabbi. Vele vagyunk gyógyulása során, és számíthat támogatásunkra, hogy a nyomozás során kézre kerítsék a felelősöket" - írta Twitter-oldalán.

Repudiamos el ataque que sufrió el gran rabino Gabriel Davidovich en su casa. Lo acompañamos en su recuperación y tiene nuestro apoyo para que la investigación encuentre a los responsables. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 2019. február 26.

A támadás nem sokkal az után történt, hogy a hét végén kilenc sírt gyaláztak meg a közép-argentínai San Luis zsidó temetőjében.

Az argentínai zsidó szervezeteket képviselő DAIA elnöke, Jorge Knoblovits elítélte az antiszemita cselekményt.

"Nem engedhetjük, hogy az antiszemitizmus felüsse a fejét. Határozottan elítélem a közelmúltbeli antiszemita cselekedeteket, és felszólítom a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel ellenük - mondta Benjámin Netanjahu. Gyors felépülést kívánok a brutálisan megvert argentin főrabbinak, Davidovichnak és feleségének - tette hozzá.

A Zsidó Világkongresszus szintén sajnálatát fejezte ki az incidens miatt, mint mondta, megrázta és felháborította a brutális támadás.

Az AMIA székhelye ellen Buenos Airesben 1994-ben véres merényletet követtek el, a támadásban 85-en haltak meg.

Argentínában él - az Egyesült Államok után - az amerikai kontinens második legnépesebb zsidó közössége. Jelenleg mintegy 190 ezer tagja van, a húsz évvel korábbi 300 ezerrel szemben. A 2001-es gazdasági válság következtében számos argentin zsidó kivándorolt.