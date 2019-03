Meghalt a harmadik gyereke is a terroristafeleségnek

Meghalt a harmadik gyereke is Shamima Begumnak, aki négy éve, maga is még gyerekként két barátnőjével Londonból Szíriába utazott, és ott csatlakozott az Iszlám Államhoz.

Az akkor 15 éves Shamima Begum, a szintén 15 éves Amira Abase és a 16 esztendős Kadiza Sultana 2015 februárjában Londonból kíséret nélkül Törökországba utazott, onnan átjutottak Szíriába, és ott csatlakoztak mindhárman az Iszlám Államhoz.

Shamima Begumot, aki jelenleg egy kelet-szíriai menekülttáborban él, a The Times kutatta fel és készített vele nagy vihart kavaró interjút a múlt hónapban.

Begum, akinek ügye azóta is a brit sajtó figyelmének középpontjában áll, a Times-interjúban elmondta: Szíriában férjhez ment az Iszlám Állam egy holland fegyvereséhez, akitől két gyereke született, de mindkettő meghalt, főleg alultápláltságból eredő betegségekben.

Begum az interjú készítésének idején harmadik terhességének kilencedik hónapjában járt, és február közepén fia született. Azóta több interjúban is elmondta, hogy harmadik gyereke sincs jól, mivel a menekülttáborban nem tudja megfelelően ellátni.

Péntek esti, egybehangzó és több forrásból megerősített londoni médiabeszámolók szerint a kisfiú is meghalt.

Állampolgársága körül is vita van

Sajid Javid brit belügyminiszter a minap határozatban megvonta a brit állampolgárságot a 19 éves Shamima Begumtól, abból a feltételezésből kiindulva, hogy Begum édesanyja brit-bangladesi kettős állampolgár, és az ő révén lányának is van a brit mellett bangladesi állampolgársága.

Az 1981-ben kelt brit állampolgársági törvény lehetővé teszi a brit állampolgárság megvonását, ha a mindenkori belügyminiszter úgy ítéli meg, hogy ez a lépés a közjó érdekében áll. A brit kormány ugyanakkor a London által is aláírt nemzetközi jogi kötelezettségek alapján senkit nem tehet hontalanná, vagyis a brit állampolgárság nem vonható meg olyanoktól, akiknek nincs más állampolgárságuk.

Begum és a bangladesi kormány is cáfolta azóta, hogy a nőnek bangladesi állampolgársága lenne, Begum családjának jogi képviselője pedig fellebbezést nyújtott be a miniszter döntése ellen.

Shamima Begum harmadik gyereke valószínűleg brit állampolgárként halt meg. Sajid Javid a fiatal nő brit állampolgárságának megvonását bejelentő alsóházi tájékoztatójában maga is egyenes utalást tett arra, hogy Shamima Begum újszülött fiát megilletheti a brit állampolgárság, kijelentve: ha egy gyerek szülei elveszítik brit állampolgárságukat, az nem érinti gyerekük jogait.