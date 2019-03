Több tucat megmérgezett, elhullott vadállatot találtak a természetvédők a felvidéki város határában. Az elhullott őzek, fácánok és vadnyulak patkánymérget ehettek - számolt be a Szlovák Távirati Iroda, a TASR.

Eddig 27 vadnyulat, egy őzet és két fácánt találtunk, összesen 6100 euró értékben. A vadállatok elhullását mérgezett, piros színű vetőmag okozta, amit ismeretlenek szétszórtak a környékbeli szántóföldeken – nyilatkozta Renáta Cuháková, a nyitrai rendőrség szóvivője.

Az elhullott állatokat egy helyi állatvédő találta meg, akinek először az tűnt fel, hogy a település határban bizonyos helyeken egyre több ragadozó madár és rágcsáló gyülekezett.

Szétszórt piros, azaz méreggel átitatott gabonamagvakat találtam a helyszínen. Az is lehet, hogy csak rosszul elvégzett rágcsálóirtásról van szó, ugyanakkor a mérgezett gabonát egyéb állateledelekkel együtt szórták szét. Azaz így nemcsak a rágcsálók, hanem a többi vadállat, vagy akár az erre tévedő kutyák és macskák is ehettek belőle. Valószínűleg olyan vérritkító szerrel mérgezett gabonát ettek az állatok, amelynek hatására belső vérzésben pusztultak el – számolt be a TASR-nek Stanislav Kovác.

Az eddigi becsült anyagi kár átszámolva meghaladja a 200 ezer forintot. Az ügyben környezetszennyezés miatt indított eljárást a nyitrai rendőrség, a tettes egyéves szabadságvesztésre számíthat.