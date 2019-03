Nagyszabású, érett, a nemzetekre építő programmal válaszol Laurent Wauquiez, a francia Republikánusok elnöke a francia köztársasági elnök, Emmanuel Macron az Európai Unió jövőjéről szóló, kedden közzétett víziójára. A Republikánusokat (LR) a vezető francia konzervatív párt, Nicolas Sarkozy alapította. Macron Európa-tervére egyébként azonnal reagált Orbán Viktor miniszterelnök. Üdvözölte, hogy Macron vitázni akar az Európai Unió reformjáról. Így fogalmazott: "a részletekben természetesen vannak nézetkülönbségek, de a meglévő nézetkülönbségeknél sokkal fontosabb, hogy ez a kezdeményezés egy jó kezdet egy komoly és konstruktív dialógus Európa jövőjéről". Wauquiez válasza azt az irányvonalat mutatja, amelyet Orbán Viktor már nagyon régóta képvisel. Nemzetállamok Európája, a határvédelem megerősítése, harc az iszlamizáció ellen, amely már Európa alapjait veszélyezteti és a migránskvóták teljes elutasítása.

Laurent Wauquiez természetesen bírálja politikai ellenfelét, Macront is. A meglepetésre a balliberális Le Monde-ban megjelentetett elemzésében Wauquiez arról ír, hogy Macron ugyanazokat a kliséket puffogtatja immáron két éve, és európai szintéren képtelen bármelyik gondolatát vagy elképzelését a gyakorlatba átültetni. Wauquiez Macronnak a Sorbonne Egyetemen tartott 2017-es beszédére utal, ahol a jelenlegi köztársasági elnök felvázolta az Európai Unióról szóló vízióját, amiből semmi sem valósult meg. A Republikánusok elnöke szerint Macron mindig ugyanazon szlogenekhez tér vissza (pl. a „Schengeni térség újraformálása" vagy „a szociális Európa megteremtése"), de ezek az évek múlásával mára kiüresedtek. A pártelnök kifogásolja Macron sematikusságát és azt is, hogy folyamatosan sztereotípiákban gondolkodik. Mélyen elítéli Macron a világot (pontosabban Európát) tévesen kétfelé osztó gondolkodását: Macron szembe állítja a szerinte Európa-párti erőket a szerinte Európa-ellenesekkel, a macroni megfogalmazás szerint haladókat a megítélése szerint nacionalistákkal, vagy a (meglevő struktúrákat) fenntartani akarókat a rombolókkal.

Wauquiez szerint Macron nemcsak belpolitikailag, hanem nemzetközi színtéren is kudarcot vallott. Válaszában a Republikánusok elnöke 5 nagy gondolatkörben javasolja Európa megújítását.

1. Európát nemzeti alapokra kell helyezni, hogy erős és sikeres lehessen

Laurent Wauquiez egyértelműen állást foglal a nemzetek Európája mellett az európai föderalizmussal (Európai Egyesült Államok koncepciójával) szemben. Határozottan ellenzi az „európai szuverenitás" koncepcióját, és fenntartja azt az egyébként Orbán Viktor miniszterelnök által már korábban felvázolt nemzeti alapú álláspontot, amelynek lényege, hogy Európát a nemzeti államokra kell alapozni, és nem a majdan a tervek szerint széthulló nemzetek romjain kell újjáalakítani. „Adjuk vissza az európai tervnek a kiindulópontját", azaz a nemzetállamokból induljunk ki, mondja Wauquiez. Ezzel együtt a jövőbeli bővítések ellen is állást foglal.

2. Európa nem a semmiből jön, vannak gyökerei

Wauquiez három nagyon fontos hagyományt említ meg, ahonnan Európa ered: egyfelől a görög-latin hagyomány, másfelől a zsidó-keresztény gyökerek és végül a felvilágosodás korszaka. A Republikánusok elnöke keményen elutasítja a globalizációt, különösen a jelenlegi kiegyensúlyozatlan globalizációt, amelyben Európának egy hangon kell megszólalnia, és ezt kell a soron következő generációk felé is továbbítani. Nem ezt az utat kell járni. Külön kiemeli még azt a harcot, amit a civilizációnk alapjait kikezdő és egyre növekvő iszlamizáció ellen kell folytatni Európában. Így fogalmaz Wauquiez a legfontosabb feladatról: "Harc (Európa) iszlamizálódása ellen, amely a civilizációnk alapjait veszélyezteti."

3. A normák Európája helyett a tervek Európája

Laurent Wauquiez itt az Európai Unió jogalkotási rendszerét és a minden országra rákényszerített, közös jogszabályok dömpingjét támadja. (Jogosan. Ugyanezt mondta egyébként François-Xavier Bellamy is, a Republikánusok európai parlamenti választási listájának vezetője néhány hete a Le Figarónak. Bellamy szerint a jogalkotásért felelős Európai Bizottság már most is egy hatalmas „vízfej", ezt nem szabad tovább hizlalni. Vissza kell kanyarodni Nicolas Sarkozy egykori köztársasági elnök 10 évvel ezelőtti európai uniós víziójához és egy, a jelenleginél jóval hatékonyabb Európát kell létrehozni. Mégpedig úgy, hogy az európai intézmények szoros együttműködése mellett nem hozunk létre még nehezebb, átláthatatlanabb, érthetetlenebb eljárásokat, amelyeket már azok sem értenek, akik a működtetésükért felelősek.) Erre gondol Wauquiez is, amikor Macronnak szánt válaszában az emberektől, valóságtól elrugaszkodott öncélú technokrácia helyett inkább értelmes európai tervek szükségességéről beszél, nagy európai infrastrukturális projektekről, például a (franciáknak természetesen különösen fontos) Lyon-Torino gyorsvasútról vagy Európa 5G lefedettségének megteremtéséről.

4. Európai protekcionizmus

A Republikánusok (LR) elnöke (egyébként most már Macron is ugyanezt mondja), az európai érdekeket helyezné előtérbe. Macronra utal egyértelműen, amikor arról ír, hogy annak örül igazán, hogy „az az ember (Macron) aki elkótyavetyélte az Alstom nevű francia nagyvállalatot", és alacsony áron eladta az amerikai General Electricnek, az most megváltoztatta a véleményét, és azokhoz csatlakozott, akik az európai érdekeket helyezik előtérbe. (Az Alstom a legnagyobb multinacionális francia vállalatok egyike, alapvetően a közlekedési szektorban - vonatgyártás, többek között a francia gyorsvasút, a TGV gyártója is. Annyit érdemes még megjegyezni, hogy 2019 januárjában egy nemzetgyűlési képviselő a párizsi ügyészséghez fordult annak érdekében, hogy tisztázzák azt a kétes szerepet, amit Emmanuel Macron még Francois Hollande, bukott szocialista elnök költségvetési minisztereként játszott az Alstom 2014-es eladásában. Az Alstom eladását a General Electricnek ugyanis Macron hagyta jóvá személyesen.) Wauquiez egyértelműen európai protekcionizmusra szólít fel, mégpedig úgy, hogy ne a fogyasztó érdekei kerüljenek előtérbe a piacok újabb és újabb megnyitásával, hanem úgy, hogy a munkahelyeket és azokat a stratégiai elképzeléseket védjük meg, amelyek naggyá tehetik az európai cégeket.

5. Megvédeni a határokat

Wauquiez ezt a kérdést különösen komolyan veszi. Egy, a jelenleginél jóval szigorúbb európai határvédelemre van szükség (ebben is Orbán Viktor elképzelését követi), és emellett a francia határok védelmét is fokozni kell. Egyértelműen elutasítja azt, amit Macron javasolt, vagyis, hogy az európai migránsokat osszák szét a tagállamok között. Wauquiez szerint minden tagállamnak joga van eldönteni, hogy akar-e migránsokat hazájában vagy sem. (Ezzel ismét egyértelműen látszik az, ami persze nyilvánvaló és sokszorosan bizonyított: a migránsok szétosztása, a migránskvóta alkalmazása természetesen napirenden van. Ahogy a magyar kormány írta és bizonyította is az Európai Bizottságnak írt levelében: A kötelező betelepítési kvótát nem vonták vissza.)

A francia Republikánusok vezetője ugyanazt vallja, amit Orbán Viktor miniszterelnök már régóta, hosszú évek óta mond. "Az európai építkezésnek a védelem fokozásán és a határok védelmén kell alapulnia" - így zárja koncepciójának ismertetését az erőskezű, következetes francia (néppárti) LR-elnök, Laurent Wauquiez.