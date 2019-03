A Hamász terrorszervezet arab nyelvű videóban méltatta Sargentini pártját

A Gázai övezetet megszállva tartó, Izrael elpusztítására törekvő hírhedt terrorszervezet propagandaoldala, az EPAL Media Center arab nyelvű videóban üdvözölte Judith Sargentini pártjának, a Baloldali Zöldeknek (GroenLinks) azon álláspontját, hogy támogatja az Izrael-ellenes, mások szerint antiszemita BDS-bojkottmozgalmat.

Az EPAL Media Center egy számos európai országban tevékenykedő, Hamászhoz köthető palesztin propagandaszervezet, amely a nemzetközi színtéren próbálja elvitatni Izrael létjogosultságát, és dicséri a szélsőséges dzsihadista Hamász nevű terrorszervezet tevékenységét.

Alapítója és fenntartója Amin Abu Rashid, a Hamász palesztin migráns hátterű, Hollandiában élő tagja, aki korábban kulcsszerepet játszott a Gázába induló blokádtörő hajók személyzetének kiképzésében.

Judith Sargentini szóvivője 2011-ben „sajnálatát” fejezte ki, amiért a baloldali holland politikus nem lehetett ott a Gázába fegyvereket is csempésző szélsőbaloldali, blokádtörő hajó utasai között.

Rashidot Izrael állam 2013 óta a Hamász európai képviselőjeként kezeli.

Az EPAL YouTube-csatornája egy hete közölt egy arab nyelvű videót „A Zöld Baloldal meghirdette Izrael bojkottálását” címmel – írja a Neokohn.

Ahogy az Origo beszámolt róla, a Zöld Baloldal egy alsó- és felsőházi, illetve EP-képviselettel rendelkező holland párt, mely nemrég hivatalosan is elfogadta az Izrael bojkottját hirdető BDS-mozgalom célkitűzéseit pártkongresszusán.

Mindezt a párt Magyarországon is hírhedtté vált – magyar- és Izrael-ellenes nézeteiről közismert – politikusa, a Soros-Sargentini jelentés összeállítója, Judith Sargentini EP-képviselő is bejelentette hivatalos Twitter-oldalán.

Mint írta, a Zöld Baloldal kongresszusa elfogadja a határozatot, miszerint »a BDS legitim módja a palesztinok megsegítésének az ő igazságukért való küzdelmükben«.

Congres van GroenLinks neemt resolutie aan ‘#BDS is een geoorloofd middel om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor rechtvaardigheid’. pic.twitter.com/V4MfIvVgB1 — Judith Sargentini (@judithineuropa) 2019. február 16.

Sargentinit külön méltatta a terrorszervezet

Az EPAL arab nyelvű videója fordítását a Jonet.nl nevű holland-zsidó hírportál közölte. A felvételen Sargentini 0:10-től látható.

A videó méltatja a Zöld Baloldalt, mint „az első holland politikai pártot, mely Izrael bojkottjára szólít fel”.

Az arab szöveg szerint „kongresszusa során a Zöld Baloldal elfogadott egy határozatot, mely szerint a BDS legitim módja a palesztinok megsegítésének az ő igazságukért való küzdelmükben”.

A videó a holland képviselőnő arcképét közölve utal arra, hogy Sargentini saját Twitter-oldalán jelentette be: „2017 végén a Zöld Baloldal frakciója elhagyta az alsóházat, mikor egy Izraelt támogató beszéd hangzott el”.

A videót a Jonet.nl pontosítja, miszerint az eset valójában az amszterdami önkormányzat gyűlésén történt.

Hazug hárítási kísérlet

A Zöld Baloldal egy semmitmondó közleményben reagált a vádakra.

Szerintük a szélsőséges párt kongresszusán mindössze a BDS „kriminalizálása” ellen szólalt fel, úgy utalva az antiszemita kezdeményezésre, mint egy „izraeli erőszakra válaszul” létrejött, „nemzetközi mozgalom”.

Arról, hogy mégis milyen „izraeli erőszakra” válaszoltak, semmit nem mondtak.

A közlemény persze egyetlen szóval sem ítélte el a Hamászt és az iszlám terrorizmust, mindössze annyit írt, hogy a párt hangsúlyt fektet a szólásszabadságra, mint az „egészséges demokrácia központi értékére”, és hogy „ellenezzük a vélemények büntetését és tiltását, függetlenül attól, hogy egyetértünk-e velük. A konferencián elfogadott indítvány ebbe a hozzáállásba illeszkedik”.

A közlemény azzal zárul, hogy „az indítvány nem támogatja a BDS céljait. A Zöld Baloldal nem támogatja Izrael bojkottálását. A Zöld Baloldal nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi jognak és emberi jogok tiszteletének való megfelelésre. Az izraeli-palesztin konfliktusban elutasítjuk az erőszakot és a megfélemlítést mindkét oldal részéről”.

A hollandiai zsidók lerántják a leplet Sargentini pártjának a hazugságairól

Mint azonban arra a Likoed Nederland holland-zsidó szervezet is rámutatott, a közlemény több ponton sem felel meg a valóságnak.

A Zöld Baloldal ugyanis egyértelműen a BDS elfogadása mellett állt ki februári kongresszusán, mint ahogyan azt Sargentini itt idézett Twitter-bejegyzése is bizonyítja. A BDS-mozgalom célja pedig nem a szólásszabadság gyakorlása, hanem egy egyértelműen antiszemita, Izrael eltörlésére irányuló mozgalom.A BDS-mozgalom alapítója, a katari származású Omar Barghouti ugyanis maga is tisztázta, hogy semmilyen zsidó jelenlétet nem fogadunk el Palesztina területén. Mint azt a Likoed Nederland gúnyosan megjegyezte cikkének végén:

„Hát igen, bárkivel megesik, hogy az egekbe magasztalja és szövetségesének nézi a Hamász, egy terrorszerv, melynek alapító nyilatkozatában szerepel, hogy muszlim vallási kötelesség kiirtani a zsidókat!”

Sargentini és pártja mindig is Izrael-ellenes volt

„Júliusban meglátogattam Izraelt és Palesztinát, és blogoltam is. Izraelre a helyes szó igazán az apartheid.” Ezt az üzenetet Judith Sargentini osztotta meg hivatalos Twitter-oldalán, 2015-ben.

In juli bezocht ik Israel en Palestina en blogde. Israël: apartheid is toch het juiste woord https://t.co/ROxuw4JECn — Judith Sargentini (@judithineuropa) 2015. szeptember 17.

2002-ben pedig zsidókat vertek meg egy olyan amszterdami Izrael-ellenes rendezvényen, ahol Sargentini pártjának több képviselője is felszólalt.Mivel a tüntetésre értelemszerűen számos muszlim bevándorló is elment, ezért a vonatkozó szakirodalom feljegyzi, hogy marokkói fiatal migránsok is részt vettek a verekedésben.

A rendezvényen egyesek azt énekelték: Hamász, Hamász, minden zsidóval a gázba.

A Magyarországot gyalázó Sargentini nem határolódott el a zsidók elgázosítását követelő marokkói migránsoktól, a Hamász 2002-ben történt éltetése a holland zöldek részéről pedig azt jelzi, hogy ők már 17 évvel ezelőtt is szimpatizáltak a hírhedt terrorszervezettel.