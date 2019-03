Mentőövként használt felfújt farmernadrágjának köszönheti megmenekülését egy tengerbe esett német férfi a Csendes-óceánon, Új-Zéland partjainál.

A The New Zealand Herald című lap beszámolója szerint a csak pólót és farmert viselő 30 éves Arne Murke egy jachtról esett a vízbe a viharos tengeren március 6-án. Hiába dobtak neki mentőövet, az erős hullámzás miatt nem tudta elkapni, végül pedig a hajó motorja is elromlott, így veszélybe került az élete.

Három és fél óra elteltével talált rá egy mentőhelikopter, addig úgy maradt életben, hogy

levetette a nadrágját, elkötötte a végeit és felfújta rögtönzött mentőtutajjá.

Ezen lebegett mindaddig, amíg a helikopter ki nem emelte a vízből egy kötél segítségével.

Időközben egyszer pótolnia kellett az elszivárgó levegőt, mert elsőre nem sikerült jól elkötnie a nadrág szárát. A művelethez minden erejére szükség volt, mert úgy kellett a felszínen tartania magát, hogy közben ne eressze ki kezéből a nadrágot.

Mint a tengerért rajongó férfi később elmondta,

az életmentő trükköt az amerikai tengerészgyalogság elitalakulatától, a Navy Sealstől leste el sok évvel korábban,

és gyakran gondolt arra, hogy ha egyszer hajótörést szenved mentőmellény nélkül, ezt fogja alkalmazni.