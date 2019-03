Nem először zuhant le a Boeing 737-es repülőgépe

Vasárnap 157 ember halt meg, miután az Ethiopian Airlines egyik Boeing-737-8 MAX típusú gépe nem sokkal a felszállás után lezuhant. Annyi biztos, hogy a katasztrófa előtt nem sokkal a pilóta kérte a repülésirányítástól, hogy visszatérhessen a repülőtérre, ugyanis gondjai támadtak. Közben hétfőn megtalálták a repülőgép feketedobozát, de mint kiderült, ez megsérült a becsapódáskor, így kérdéses, hogy mennyi információhoz juthatnak belőle. Mindenesetre egy biztos, a mostani tragédia kísértetiesen hasonlít egy tavaly októberi szerencsétlenséghez, amikor egy ugyanilyen Boeing zuhant le Indonéziában, a fedélzetén 200 emberrel.

Vasárnap röviddel a felszállás után lezuhant az Ethiopian Airlines egyik Boeing 737-es utasszállítója, ami az etiópiai Addisz-Abebából tartott a kenyai Nairobiba. A fedélzeten 149 utas és 8 fős személyzet volt, senki sem élte túl a katasztrófát.

Összesen 33 ország állampolgárai voltak. Az eddigi adatok szerint az áldozatok között 32 kenyai, 18 kanadai, 9 etióp, 8 olasz, 8 kínai, 8 amerikai, 7 brit, 7 francia, 6 egyiptomi, 5 holland, 4 indiai, 4 szlovák, 3 osztrák, 3 svéd, 3 orosz, 2 izraeli, 2 marokkói, 2 lengyel, 2 spanyol, valamint 1-1 belga, dzsibuti, indonéz, ír, mozambiki, nepáli, nigériai, norvég, ruandai, szaúd-arábiai, szerb, szlovén, szomáliai, szudáni, togói, ugandai és jemeni állampolgár van.

Az etióp légitársaság a tragédia után közölte: noha egyelőre nem ismerik a katasztrófa okát, elővigyázatosságból további rendelkezésig egyetlen gép sem szállhat fel a típusból.Nem sokkal korábban jelentette be a kínai polgári légiforgalmi hatóság is, hogy az ország összes Boeing-737-8 MAX-ának a földön kell maradnia ellenőrzésükig. A kínai légitársaságoknak 96 ilyen gépük van, a típusból a világban üzemeltetett összes repülő több mint egynegyede. Közben pedig a Cayman Airways karibi légitársaság is bejelentette, hogy ideiglenesen nem repülhet egyetlen Boeing-737-8 MAX típusú gép sem.

A pilóta az irányítótoronynak jelezte, hogy nehézségei támadtak, ezért engedélyt kért a visszatérésre, szakértők szerint pedig még túl korai lenne megmondani, mi okozta a katasztrófát. Ugyanakkor a világon először 2017-ben szolgálatba állított típusnak ez már a második balesete volt:tavaly októberben a Lion Air indonéz fapados légitársaság ugyanilyen gépe zuhant le 189 utassal és a személyzettel a fedélzetén, nem sokkal a felszállás után.

A katasztrófa után az amerikai pilótaszövetség (APA), ami az American Airlinest képviseli, figyelmeztette a tagjait a Boeing 737 MAX-ban debütált MCAS (Manuver Caracteristics Augmentation System) nevű repülésirányítási rendszer hibáira. Az MCAS-nek az a lényege, hogy ha úgy érzi a számítógép, hogy a gép orra túlságosan magasan van, tehát nagy az állásszög, automatikusan lefelé nyomja, nehogy átessen. Az indonéz Lion Air gépe pontosan ezért zuhant le. A védelmi rendszer ugyanis rosszul érzékelte a gép orrát, hibás adatokat kapott az állásszögjeladóktól, és hiába küzdöttek ellene a pilóták, az MCAS győzött, összesen 26-szor aktiválódott. Szó szerint beleálltak a Jáva-tengerbe.

A gyártó Boeing ezután kiadott egy szolgálati közleményt, miszerint a repülőgép állásszögjeladói adhatnak helytelen információkat a rendszernek, ami „agresszív zuhanást” okozhat. Azt is hozzátették, hogy ilyen probléma csak manuális irányításnál alakulhat ki, illetve hogy korábban hasonló esetekben egyszerűen csak kikapcsolták a rendszert a pilóták, így nem volt belőle különösebb probléma. Rejtély, hogy az indonéziai tragédiában miért nem cselekedtek másképp.

Nem sokkal később, egy hónappal az eset után az amerikai Southwest Airlines be is jelentette, hogy a december végén, újonnan érkező Boeingek fedélzeti kijelzőibe olyan újfajta állásszögjeladó indikátorokat tesznek bele, amik elvileg attól védik a repülőt, hogy a hibás adatok miatt aktiválja az MCAS-rendszert. Az új megoldással a pilóták képesek azonosítani a fals információkat is.

Szakértők szerint az emberek várják meg a vizsgálat végét az „ítélettel”, ugyanakkor nekik is szemet szúrt a két katasztrófa közti hasonlóság. Mindenesetre hétfőn a BBC arról számolt be, hogy megtalálták a lezuhant Boeing 737-es feketedobozát, amit az Ethiopian Airlines is megerősített. A probléma azonban az, hogy az első vizsgálatok szerint a készülék megsérült a becsapódástól, így erősen kérdéses, hogy mennyi információt tudnak kiszedni belőle.