Saját országukban kell félniük a svéd nőknek

Ebba Busch Thor, a svéd Kereszténydemokraták (KD) vezetője az Aftonbladet svéd újságban fejtette ki a véleményét a bevándorlással kapcsolatban. Busch Thor szerint a bevándorlás miatt kevésbé érzik magukat biztonságban a nők Svédországban –írja a Demokrata a Breitbartra hivatkozva.

A konzervatív vezető szerint a kormány súlyosan megbukott a nőket érintő ügyekben, hiába támogat állítólagos feminista intézkedéseket.

A nők félelemérzetét kezelni kell. E félelem nagyrészt a csoportban járkáló fiatal férfiak zaklatásai miatt van. Ezek a férfiak gyakran olyan országokból érkeznek, ahol a nők nem mozoghatnak szabadon

– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy egy fiatalokat támogató szervezet már azt tanácsolta a nőknek, hogy ne menjenek az utcára. De ne csak este, nappal se.

Ez azt jelenti, hogy a nő emberi méltósága alá lesz rendelve a férfiénak. Otthon marad, vagy kísérgetni kell, csak azért, mert a férfi nem bír magával. Nem akarom ezt, nem tudom és nem fogom elfogadni. Csendben sem maradok

– tette hozzá.

Publicisztikájában a kereszténydemokrata vezető nem csak a kormánynak, hanem a „fotelfeministáknak" nekiment. szerinte ezek a feministák túlságosan el vannak foglalva azzal, hogy „nemi sztereotípiákat keresnek Lego-figurákban vagy férfiak alkotásait elemzik a stockholmi metróban" ahelyett, hogy „a való élet problémáira keresnének megoldást."

„Ez a kihívásom az ország nemi egyenlőséggel kapcsolatos vitájára: szeretnél segíteni nekem egy újfajta feminizmus létrehozásában, vagy szeretnél a probléma részese maradni?" –teszi fel a kérdést.

Tombol a migránsbűnözés Svédországban

Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk Svédország mindennapossá váltak a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények.

Korábban egy

háromtagú migránsbanda erőszakolt meg és rabolt ki egy 25 éves lányt egy játszótéren,

de a rendőrségi jelentések szerint volt olyan is, hogy négy nemi erőszakot jelentettek be egy hétvége alatt. A múlt hónapban pedig késsel üldözött járókellőket egy bevándorló Stockholm közelében, az egyiküket meg is sebesítette.