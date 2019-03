Terroristagyanús muszlim migráns késelte meg az exnejét és a gyerekeit

A finn rendőrség keres egy muszlim migránst, aki leszúrt két felnőttet, köztük az exnejét, valamint három közös gyereküket is – mindezt egy hidzsáb miatt.

A 34 éves Hajder Abduljabar al-Medavi a finn főváros, Helsinki Haaga nevű kerületében támadott, annak ellenére, hogy távoltartási végzést szabtak ki rá, miszerint kerülnie kell a volt feleségét. Az is kiderült, hogy az iraki bevándorló többször is halálosan megfenyegette a nőt, aminek ahhoz is köze volt a váláson túl, hogy a nő nem volt hajlandó hidzsábot viselni.

Nos, a férfit most keresik, miközben gyilkossági kísérletért kell majd felelnie, amit úgy kezelnek, mint amit bosszúból, a becsülete megsértéséért követett el. A európai zsidó-keresztény kultúrában teljesen felfoghatatlan módon tehát, az integrálódásra képtelen bűnöző bevándorló azért akarta megölni a feleségét és három gyerekét, mert a nő nem volt hajlandó felvenni egy, a férfi szerint helyénvaló ruhadarabot. Az egykori család egyébként 2015-ben

a migránsválsággal érkezett Európába, amikor hasonló közel-keleti és afrikai migránsok milliói özönlöttek be a kontinensre.

Érdekesség, hogy azon kívül, hogy teljesen elmebeteg a férfi, a rendőrség ráadásul nagyon részletesen ismeri az előéletét is. Al-Medavi többek között tagja volt egy terrorgyanús iraki síita milíciának, amely harcot vívott az amerikai-iraki erők ellen. A radikális csoportról olyanokat is állítottak korábban, hogy szunnita mecseteket robbantottak fel, foglyokat kínoztak, gyilkoltak, és embereket is elraboltak.

Miután a rendőrség nyilvánosságra hozta a nevét és a fényképét, többtucatnyi bejelentés érkezett a lehetséges hollétértől, a hatóságok több házkutatást is tartottak, ám idáig nem sikerült megtalálni.