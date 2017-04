Orbán Viktor az ország érdekeit védi az Európai Parlamentben

Ezért kér segítséget a kormány

A nemzeti konzultációról azt mondta, hogy korábban is voltak hasonló kezdeményezések, és mindezt javasolja az uniós kormányoknak is. A kormány most a Brüsszelben képviselendő álláspontjához kéri az emberek segítségét. A magyar politika továbbá is az európai alapra épül, és ezért ért egyet a római nyilatkozattal. Orbán Viktor kijelentette, hogy számos tekintetben elégedetlen az unió működésével, szeretnénk a hibákat kiküszöbölni, és a bizalmat visszaadni.