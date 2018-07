Orbán Viktor Tusnádfürdőn értékeli Európa jövőjét

Orbán ezt ajánlotta a szomszédos országoknak

Kössük össze az országainkat, a nagyvárosok között legyen autópálya-hálózat, és kössük össze az energiarendszereinket - ezt ajánlotta a szomszédos országoknak Orbán Viktor. A politikus szerint a védelmi rendszereket is össze kell kötni. Van egy ajánlatunk a szomszédainknak, de a kölcsönös tisztelet alapján kell állni - mondta a kormányfő. 100 éve lépett be Románia a modern korszakba, értjük, hogy ezen van mit ünnepelni, de a mi nézőpontunkból nincs mit ünnepelni. Nézzünk szembe a tényekkel, hogy Székelyföld a modern Románia előtt is létezett, és akkor is létezni fog, amikor már egész Európa behódolt az iszlámnak - mondta a kormányfő.