Sargentini-jelentés: Orbán Viktor felszólalásával indul a vita

Sargentini állítása nagyon-nagyon messze áll a valóságtól

Bár Judith Sargentini, zöldpárti európai parlamenti képviselő (EP) azt állította, hogy független szervezetek, és intézmények véleményeinek „becsatornázását" követően készítette el jelentesét, ez nagyon-nagyon messze áll a valóságtól. Az Origo utánajárt annak, honnan is tájékozódott a holland politikus,hogy ilyen botrányosan silány jelentést állított össze. Kik is ezek a „megkérdőjelezhetetlen függetlenségű" szervezetek, amelyekről beszélt. Aki eddig elhitte, hogy politikai motivációktól mentesen született meg a Sargentini-jelentés, annak most nagyot kell csalódnia.