Orbán: Megszületett a 2020-as gázszállítási szerződés

2020-ra is megszületett a gázszállítási szerződés a két ország között - jelentette be Orbán Viktor. A magyar kormányfő közölte, az ország készen áll arra, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank központja Budapestre költözzön, és arra kérte Oroszországot, hogy támogassa ezt. Budapest-Kazany légijárat indulhat - mondta a kormányfő. A diplomák elismertsége terén is előrelépés lehet - tette hozzá.