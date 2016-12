Egy tongai fickóé volt az olimpia legjobb teste

Nyomornegyedben született olimpiai bajnokot, történelmi küldetést teljesítő foci- és rögbicsapatot is láttunk a riói olimpián. Tapsolhattunk visszatérő, érzelmes és mókázós legendának is, na meg láttuk az év férfifelsőtestét is. A legszebb olimpiai pillanatok első részében a külföldi sportolók hőstetteit gyűjtöttük egybe.

Számtalan aggodalom előzte meg a riói nyári olimpiát, a helyi közbiztonságtól kezdve a Zika-víruson és a terrorfenyegetettségen át a szervezési hiányosságokig. Aztán az augusztusi két hét eltelt különösebb zökkenők nélkül, cserébe viszont felejthetetlen sportpillanatokat hozott a szurkolóknak. Az emlékezetes magyar történéseket a második részben tárgyaljuk majd, most jöjjenek azok, amelyek nemcsak bennünket, hanem az egész sportvilágot lázba hozták.

Kezdjük a legelején, a nagyszerű brazil szurkolókkal.

A Maracana-stadion a nyitóünnepségen Forrás: Getty Images/2016 Getty Images/Ross Kinnaird

Egészen hihetetlen, mennyire képesek lelkesedni a brazilok, gyakorlatilag minden sportág eseményein fantasztikus hangulatot teremtettek, ha pedig egy hazai kedvenc került reflektorfénybe, egyszerűen megőrült a lelátó. Énekeltek Maradona-szapuló, Pelé-éltető dalt,többek közt az argentin Juan Martin del Potro teniszmeccsein, és még az is megtörtént, hogy a vívóteremben csak egyetlen páston akcióztak, nem brazilok, mégis igencsak felment a hangerő. Miért? Mert brazil volt a bíró, és ennyi bőven elég volt.

Volt is miért drukkolniuk a hazaiaknak

Diego Hypolito és Arthur Mariano dobogóra állhatott a tornacsarnokban, a talajgyakorlata után. És bár a győztes a brit Max Whitlock lett, a két brazil a zászlóba burkolózva összeölelkezett a dobogón, eksztázist váltva ki a helyiekből.

Mariano (b) és Hypolito emlékezetes ünneplése Forrás: AFP/Thomas Coex

Jutott persze aranyérem is a rendezőnek, összesen hét (hat-hat ezüst és bronz mellett). Mindjárt az első hazai arany történelmi volt: a cselgáncsozó Rafaela Silva nyerte, aki a hírhedt favelában, Isten városában nőtt fel, és akit négy éve, Londonban kizártak egy győztes meccse után. Akkor egy kommentelő azt írta, „egy majomnak a ketrecben van a helye”,ám Rióban senki nem merészelt ilyen hangnemben beszélni róla. Még a judokát is meglepte a csarnok pokoli hangulata, majd elárulta, hogy ez rengeteg erőt adott neki a kritikus pillanatokban.

Rafaela Silva az aranyéremmel a nyakában Forrás: AFP/Jack Guez

Emlékezeteset alakítottak a brazil focicsapatok is: a nők 11-esekkel elveszítették az elődöntőt Svédország ellen, csendbe borítva a Maracanát. Igen ám, de eljött a férfi focitorna döntője is: Brazília-Németország. A brazilok még sosem nyertek fociban olimpiát, ráadásul két évvel korábban a németek 7-1-re megsemmisítették őket a vb elődöntőjében, Brazíliában. Ezúttal másképp történt, Neymar - aki a tragikus vb-meccset sérülés miatt kihagyta - maga lőtte be az utolsó büntetőt, majd a földre rogyott, és könnyekben tört ki. A brazil focisták valóságos ördögűzést végeztek ezzel a győzelemmel.

És Neymar belövi az utolsó 11-est Forrás: AFP/Vanderlei Almeida

Egy pár, öt arany

De messze nem csak a brazilokra emlékezhetünk. Egy brit pár, Jason Kenny és a menyasszonya, Laura Trott összesen öt aranyérmet szerzett a kerékpárosoknál. Trott a legeredményesebb brit női olimpikon lett, miután a londoni két aranyához Rióban újabb kettőt gyűjtött. Kenny szintén rekordtartó a maga nemében,ugyanúgy hat olimpiai aranya van, mint a korábbi csapattársának, Chris Hoynak. Trott és Kenny szeptemberben összeházasodott, így Trott ma már a Laura Rebecca Kenny névre hallgat.

Trott és Kenny az utóbbi győzelmét ünnepli Forrás: AFP/Odd Andersen

Az aranyak mentén pedig elérkeztünk a legnagyobb sztárokhoz is. Láttunk egy csodálatos tinit, Simone Bilest, aki négy aranyat és egy bronzot nyert a tornászoknál. Az olimpia után megpróbált eltűnni, hosszú vakációról beszélt a 2020-as tokiói olimpia helyett, ezzel együtt felkerült a Time magazin Év embere jelöltjei közé (igaz, Donald Trump győzött).

Phelps, Mo Farah és Bolt

Biles most robbant be, Michael Phelps viszont szívós munkával visszatért, és ha már, nyert öt aranyat Rióban. A "Baltimore Bullet", azaz baltimore-i lövedék az ötödik olimpiáján a 23. aranyérméig jutott el, összesen pedig 28 érme van, azaz minden idők legeredményesebb olimpikonjaként vonulhat vissza. A nyomában sincs senki, rajta kívül még két számjegyű aranyig sem jutott el senki.

Száz pillangón legyőzte a szingapúri Joseph Schooling, akinek a gyerekkori példaképe volt, nem mellesleg ugyanott Phelps hármas holtversenyben állt a dobogó második fokára, Chad Le Closszal és Cseh Lászlóval.

Elköszön a bajnok Forrás: Brazil Photo Press/BRAZIL PHOTO PRESS/William Volcov

Érmek ide, rekordok oda, Phelps maradt a földön, például az egyik verseny után, amikor mindenki őt kérdezte, visszaszólt az újságíróknak: Inkább Chadet kérdezzétek, ő sokkal viccesebb!” Mo Farah a londoni olimpia egyik legnagyobb hőse volt, miután két aranyat is szállított a hazaiaknak. Rióban megcsinálta a dupla-duplát, megvédte a címét ötezer és tízezer méteren is. Farah előtt mindössze a finn Lasse Viren nyerte meg a férfiaknál mindkét hosszú távú számot egymás utáni olimpiákon.

Mo Farah a 10 ezer méteren aratott győzelme után Forrás: MTI/EPA/Srdjan Suki

„Most egyszerűen csak haza akarok menni, hogy lássam a gyönyörű gyermekeimet, és a nyakukba akasszam az érmeimet” – tört elő belőle az apa a második aranya megszerzése után.

Usain Bolt ezzel szemben tripla-triplát csinált:zsinórban a harmadik olimpiáján is megnyerte a legnépszerűbb számot, a 100 méteres síkfutást, továbbá a 200 métert és a 4x100-as váltót Jamaicával.

Bolt végleg a legnagyobbak közé lépett Forrás: AFP/Olivier Morin

De Bolt nem egyszerűen a győzelmei miatt közönségkedvenc, sokat bohóckodik, képes akár közvetlenül a rajt előtt is grimaszolni egyet a kamerába, a győzelmeit pedig jellegzetes íjászpózzal ünnepli. Az viszont nála is újdonságnak számított, amikor rámosolygott futás közben az ellenfelére, Andre de Grasse-ra.

Az életműve azonban nem "csak" olimpiai aranyakból és mókázásból áll: világcsúcstartó 100 és 200 méteren, és nyert 11 világbajnokságot is.

Mit tett Rio után? Nos, nem vonult vissza, de nem is lesz több olimpiája. De az is lehet, hogy focista lesz, edzett már a Borussia Dortmunddal, de a nagy álma a Manchester United. Talán nem a legtechnikásabb, de nyugodtan lehet keresni hosszú indításokkal. Tipikus Bolt.

Sziget, félsziget

Romantikus hőskölteményt is írtak Rióban, méghozzá a Fidzsi-szigetek rögbisei, akik megszerezték az óceániai ország történetének első olimpiai aranyérmét. Mondhatni, a legjobbkor debütált a hetes rögbi az olimpián. A rögbi számunkra egy vallás, márpedig mélyen vallásos ország a miénk" – mondta a Fiji Times egyik szerkesztője, Elenoa Baselaia, miután az olimpiai döntőben 43-7-re földbe döngölték a briteket.

Ben Ryan (j) edző megérkezik a welcome partyra, a nadi Károly herceg parkba Forrás: AFP/Feroz Khalil

És ha ez nem volna elég, a 900 ezer lakosú ország kormánya munkaszüneti nappá nyilvánította augusztus 22-ét, amikor hazai földön is megünnepelték a győzelmet.

Ennél jóval személyesebb pillanat volt, amikor a két koreai tornászlány, a déli I Undzsu és az északi Hong Undzsong mosolyogva közös szelfit készített.

Rossz nyelvek szerint Észak-Koreában átnevelőtábor várhatott ezért Hong Undzsongra, ám szerencsére nem történt ilyesmi. A tornászlány amúgy sem először csinált ilyet, egy 2014-es versenyen átölelte a már említett amerikai klasszist, Bilest is.

Többek szerint éppen az ilyen pillanatokért éri meg olimpiát rendezni. Vagy az olyanokért, amilyet a nyitóünnepségen látott a nagyvilág, amikor bevonult a tongai különítmény, élén Pita Taufatofua zászlóvivővel, akit addig senki sem ismert...

Emblematikus pillanat már a hivatalos nyitány előtt Forrás: AFP/Olivier Morin

...de aki azóta ismét hallatott magáról: immár arra készül, hogy a téli olimpián is szerepeljen majd, sífutóként. Igaz, akkor már aligha láthatjuk, amiről olyan híres lett.