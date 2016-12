Afrikában és Indiában keres tehetségeket az NBA

Afrikában és Indiában nyit utánpótlás-akadémiát az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA).

A liga nemzetközi ügyeiért felelős alelnöke, Brooks Meek bejelentése szerint az NBA-nek a globális terjeszkedés mellett az eddig fel nem fedezett, Egyesült Államokon kívüli tehetségek felkutatása is célja, így az eddigi három kínai és egy ausztráliai akadémia után a szenegáli Thiesben, valamint Indiában is megnyitja kapuit az NBA egy-egy utánpótlásképző intézménye.

Az akadémiákon U16-os és U18-as korosztályokban foglalkoznak a fiatalokkal, fiúkkal és lányokkal egyaránt. Mindez azért is fontos a liga számára, mert a 2016-os játékosbörzén (draft) minden eddiginél több, 26 nem amerikai játékost választottak ki a csapatok.

Az afrikai kontinens meghódítását már 2015-ben elkezdte az NBA, amikor afrikai születésű és nem afrikai születésű játékosok közötti bemutató mérkőzést rendeztek a dél-afrikai Johannesburgban.