Képernyőn Gulácsiék müncheni csúcsrangadója

Három nappal Szenteste előtt is csúcsra jár a magyar és a nemzetközi sportélet, ez pedig a szerdai televíziós sportközvetítések kínálatában is jól látszik. A nap kiemelkedő eseménye a Bayern München-RB Leipzig német bajnoki csúcsrangadó a Bundesligából, de érdekesnek ígérkezik az Eger-Recco férfi vízilabda Bajnokok Ligája mérkőzés is.