Tízmillió fitneszmodell Európa legkövérebb országában

Egymást érik a fitneszversenyek az országban, a modellkategóriák tömve vannak indulókkal. Egészen fiatal lányoktól a nagymama korúakig mérettetik meg magukat a nők, a kritikusok szerint tízmillió fitneszmodell országa lettünk. Az edzőtermekben mozdulni sem lehet, nemtől és életkortól függetlenül szinte mindenki gyúr. Némi ellentmondás: több felmérés szerint hazánk a világ harmadik és Európa legkövérebb országa. Miért ennyire népszerű a fitnesz, és különválasztható-e a hobbierősítés a versenyszinttől?

Legutóbb a WBPF thaiföldi világbajnokságán taroltak a magyarok. A Sport Physique kategóriában Kálmán Csilla aranyérmes, Krassalkovics Zsófia pedig ezüstérmes lett. Utóbbi egy nappal korábban egy másik kategóriát, a Fitness Physique-t megnyerte. Palecian Judit 45 évesen 11. világbajnoki címét vihette haza Pattajáról, miután a legjobb lett a kategóriájában.

Kálmán Csilla (középen) és Krassalkovics Zsófia (balra) Forrás: WBPF Hungary

Zsigmond Regina a fitneszmodellek között a harmadik helyet szerezte meg. A férfiaknál Széplaki Dávid negyedikként végzett, csakúgy, mint a 60 év feletti Master Bodybuilding kategóriában Medek Tibor. Egy másik nagy fitnesz-világszervezetnél, az IFBB-nél pedig Kiss Virág nyerte végig az őszi szezon összes versenyét; néhány hét alatt nyolc bajnokságon lett első, köztük az Arnold Classic európai viadalán is.

Brutálisan jó a magyarok genetikája

A két legnagyobb világszövetség, az IFBB és a WBPF mellett a kisebb szervezeteknél is rendszeresen állnak magyarok a dobogón, ami Németh Dorottya kétszeres fitneszvilágbajnok szerint egyáltalán nem véletlen.

Németh Dorottya kétszeres WBPF-fitneszvilágbajnok Forrás: Kiss Roland

A versenyzéstől visszavonult, most személyi edzőként dolgozó Dorottya több világbajnokot is felnevelt. Rendszeresen készít fel lányokat versenyekre, emellett személyi és távedzéssel, életmód-tanácsadással segít vendégeinek, hogy minél fittebbek legyenek. Úgy tapasztalja, hogy a fitnesz népszerűsége két dologból adódik. „Egyrészt azért váltanak egyre többen egészséges életmódra, mert valamilyen, főleg hormonális betegség miatt rá vannak kényszerülve, hogy odafigyeljenek magukra, másrészt egyre hiúbbak a férfiak és nők korosztálytól függetlenül.

Ugyanakkor azt is látom, hogy prevenció szempontjából van egy kicsi lemaradás, mert nem igazán használják betegségmegelőzésre az emberek a sportot, inkább akkor kezdenek el mozogni, amikor már baj van. Az edzőtermek zsúfoltsága annak is köszönhető, hogy már nem a túl vékony test a divat, hanem a feszes, izmos alak. A legtöbb nőnek nem is a túlsúly jelenti a problémát, nem az a baja magával, hogy kövér, hanem inkább az, hogy puha a teste, a kilók számától függetlenül. Örülök, hogy egyre többen rájöttek: a koplalás és az ész nélküli kardiós edzés kevés ahhoz, hogy kerek, feszes idomai legyenek az embernek.”

Kiss Virág a Fitbalance Award díjátadó gálán Fotó: Polyák Attila/Origo Szervezet szervezet hátán A fitneszben – ugyanúgy, mint a bokszban – világszervezetekbe tömörülve rendezik meg világbajnokságokat. A legnagyobbak közül az IFBB állami támogatásból működik, a többi szervezet, a WBPF, a NAC, a WABBA, a NABBA teljesen önfenntartó, és így is képesek versenyzőket delegálni a világeseményekre. Igaz, a kvalifikáció megszerzése után csak azok vesznek részt az Eb-ken, vb-ken, akik ki tudják fizetni az utazás, a szállás költségeit és a nevezési díjat. Ezért fordulhat elő, hogy egy ázsiai rendezésű világbajnokságon csak néhány európai ország versenyzői vesznek részt. A fitnesszel foglalkozók szabadon választhatnak, hogy melyik szövetség bajnokságán vesznek részt, az alapján, hogy az adott szervezet milyen szempontok alapján értékel. Van, ahol az izmosabb testet, máshol a természetesebb vonalakat preferálják. Vannak szervezetek, amelyek kizárólagosságot várnak el a nevezőktől, vagyis csak az adott szövetség rendezvényein lehet indulni, máshol engedélyezett az átjárás.

Dorottya két világbajnoki címet is szerzett a 140 tagországot számláló WBPF-nél. Később több világbajnokot is kinevelt, emellett pontozóbíróként is rendszeresen részt vesz a szövetség versenyein, így aztán minden oldalról jól ismeri ezt a világot. A bírói asztalról és a hozzá jelentkező versenyzőpalánták számából is látja, hogy egyre népszerűbbek a fitneszversenyek, a kategóriákban rendre nő a létszám. Ő ezt nem tartja gondnak, sőt. Szerinte ezeknek a rendezvényeknek a sikere is hozzájárul ahhoz, hogy mind többen és többen kezdik el emelgetni a súlyokat.

Igaz, amit a kritikusok mondanak, tényleg lassan a tízmillió fitneszmodell országa leszünk, de nem gondolnám, hogy ez baj. Minden lány és nő szeretné egyszer tökéletesnek látni magát, gyönyörű testtel, csillogó bikiniben, szép hajjal és sminkkel. Vannak, akik ki is próbálják ezt, legyőzik a saját korlátaikat, kihozzák magukból a maximumot, és kiállnak a színpadra.”

Kézen áll a tengerparton a fitneszkirálynő, Németh Dorottya Fotó: Wes van Staveren

„Tényleg bárkiből lehet fitneszmodell, de csak megfelelő kitartással és munkával. A genetika határozza meg, mennyi időre van szükség ahhoz, hogy valakinek versenyképes legyen a formája, és hogy lehet-e belőle egyszer világbajnok. Nem hiszem, hogy az egészséges, mozgásgazdag életmód rossz példa lenne.” Dorottya azokkal viszont nem ért egyet, akik hiányolják a fitnesz sportértékét.

Butaság, hogy nincs a fitnesz mögött teljesítmény. Nagyon sok versenyzőt felkészítettem, én is indultam jó néhány bajnokságon, tudom, hogy rengeteg munka van benne. Persze, az igaz, hogy nem az a sportértéke, amit a színpadon látunk, hanem az út, amit odáig végigjár egy versenyző. A színpadi fordulók mögött nagyon sok edzés, diéta és lemondás van, mint bármelyik másik versenysportban.”

A pódiumon Németh Dorottya Forrás: WBPF Hungary/Yusri Salameh

A magyarok sikerei szerinte két tényezőnek köszönhető.

Brutálisan jó a genetikánk, a magyar lányok szépek is, és az alakjuk is jó, az izomzatuk is kiváló a versenyzéshez. A testi adottságok mellett általánosságban elmondható, hogy nagyon makacs nép vagyunk, ami ebben az esetben pozitív adottság. Bármelyik más sportágat nézzük is, kijelenthető, hogy ha egy magyar sportoló valamit a fejébe vesz, akkor azt el is éri, egyszerűen ilyen a mentalitásunk. Ez teljesen igaz a fitneszre is. Aki világbajnok akar lenni, az addig fog dolgozni, tenni érte, amíg meg nem csinálja.”

Önsanyargatásra semmi szükség Hogyan lehet az, hogy miközben tele vannak az edzőtermek, Európa legkövérebb nemzetének számítunk? Németh Dorottya szerint egyszerű a magyarázat: „Még mindig sokan vannak, akik hisznek a különböző önsanyargató, csodát ígérő, időszakos diétáknak, amelyekkel tartós változás valójában nem érhető el. Az ilyen programoknak általában a klasszikus jojóeffektus a vége, vagyis amit leadtak, azt a kúra befejezése után újra felszedik. Ahelyett, hogy tudatos étkezésen alapuló életmódváltás mellett döntenének, gyors változást akarnak, és ha ez nincs meg, fel is adják. Pedig ahhoz, hogy maradandó eredményt érjünk el, türelemre, kitartásra és kemény munkára van szükség, Szerencsére ezt lassan egyre többen felismerik, nem véletlen, hogy egyre többen vannak a termekben és a fitneszversenyeken is.” Hogyan lehet az, hogy miközben tele vannak az edzőtermek, Európa legkövérebb nemzetének számítunk? Németh Dorottya szerint egyszerű a magyarázat: „Még mindig sokan vannak, akik hisznek a különböző önsanyargató, csodát ígérő, időszakos diétáknak, amelyekkel tartós változás valójában nem érhető el. Az ilyen programoknak általában a klasszikus jojóeffektus a vége, vagyis amit leadtak, azt a kúra befejezése után újra felszedik. Ahelyett, hogy tudatos étkezésen alapuló életmódváltás mellett döntenének, gyors változást akarnak, és ha ez nincs meg, fel is adják. Pedig ahhoz, hogy maradandó eredményt érjünk el, türelemre, kitartásra és kemény munkára van szükség, Szerencsére ezt lassan egyre többen felismerik, nem véletlen, hogy egyre többen vannak a termekben és a fitneszversenyeken is.”