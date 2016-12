Letöltendőt is kaphat a részegen vezető NFL-es, Michael Floyd

Michael Floydot még december 12-én tartóztatták le ittas vezetés miatt. A most nyilvánosságra hozott videó tanúsága szerint a játékos annyira részeg volt, hogy magáról sem tudott. Arizona állam törvényei szerint ezért akár letöltendő börtönbüntetést is kaphat.

Akár komolyabb bajba is kerülhet a múlt hét hétfőn ittas vezetésért letartóztatott egykori Arizona Cardinals-receiver, Michael Floyd. A játékost hétfő hajnalban vitték be ittas vezetésért, és miután az ügy kipattant, a Cardinals gyorsan meg is szabadult tőle. Floyd nem maradt sokáig csapat nélkül, ugyanis a New England Patriots azonnal lecsapott a játékosra, ám az eset nem ennyire egyszerű.

Michael Floyd (labdával) akármilyen gyors, a törvény elől nem futhat el Forrás: AFP/2016 Getty Images/Ethan Miller

A TMZ Sports jóvoltából ugyanis nyilvánosságra került Floyd letartóztatásának rendőrségi felvétele, ami szerint nem egyszerű ittas vezetésről van szó. A játékos ugyanis megállt egy pirosnál, majd amikor a lámpa zöldre váltott, nem indult el, és két lámpacikluson keresztül is ott vesztegelt az út szélén. Ez keltette fel a rendőrök figyelmét, akik a Floydot teljesen öntudatlan állapotban, kiütve találták a volán mögött. A sakálrészeg játékost arra is nehezen lehetett rávenni, hogy állítsa le a motort és nyissa ki az ajtót, miután pedig az intézkedő rendőr kitessékelte az út szélére, teljesen zavaros válaszokat adott a kérdésekre, és láthatóan azt sem tudta, hol van.

Nem tudta merre van az arccal előre:

A későbbi vizsgálatok megállapították, hogy a játékos vérében 2,17 ezreléknyi alkohol volt, Arizona állam törvényei szerint pedig két ezrelék fölötti alkoholszinttel autóba ülni szélsőségesen ittas vezetésnek számít, és automatikusan letöltendő börtönbüntetést kap érte, akit rajtacsípnek.

Nem ő az első

Hasonlóan járt 2014 májusában a szintén szélsőségesen ittas vezetésért letartóztatott P.J. Tucker, az NBA-ban játszó Phoenix Suns játékosa. Tucker végül három nap börtönnel és némi házi őrizettel megúszta, de 2750 dollár bírság befizetésére és elvonókúrára kötelezték, öt évre próbára bocsátották, az autójában pedig 18 hónapra egy olyan speciális szondát szereltek, ami meggátolja a motor elindítását, ha a vezető leheletében több alkohol található, mint amennyit a szondába beprogramoztak. Tuckert ezen kívül három meccsre is eltiltotta az NBA.

Bill bácsit nem lehet meglepni

Szerencsés esetben Floyd is megúszhatja ennyivel, de számítania kell arra, hogy az NFL őt is eltiltja néhány meccsre az eset miatt. Bill Belichick, a New England Patriots edzője mindenesetre egy sajtótájékoztatón a maga lakonikus stílusában elárulta, hogy mielőtt szerződtették volna a Cardinalstól kivágott játékost, már pontosan ismerték az eset részleteit, a most kikerült videót is látták, és ennek tudatában szerezték meg Floydot, de további kommentárt nem kíván fűzni az ügyhöz.