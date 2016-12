Miért utálom a csütörtököt?

A Seattle Seahawks kiválósága, Richard Sherman a Players' Tribune oldalon fogalmazta meg kritikáját az NFL csütörtöki meccsei ellen, olcsó magyar fordítással élve kakipasszírozásnak (poopfest) nevezte. Aztán csapatával csütörtökön átgázolt a Los Angeles Rams-en. De mi a baja a sztárnak a csütörtökkel?

Richard Sherman a The Players' Tribune-on vezetett sorozatában írt a csütörtöki NFL-meccsekről (Thursday Night Football - TNF), amely szerinte szörnyű, nevetséges és képmutató. Azért tartja annak, mert a liga ugyan arról "prédikál", hogy mindent megtesz a játékosok egészsége érdekében, ezzel pont nem azt védi, és a pénzt tartja szem előtt azzal, hogy nem hagy elég időt a regenerálódásra.

A promója is rendkívül ötletes:

Hogy alátámassza azt, mennyivel kevesebb pihenés jut egy csütörtöki meccsre, leírta, mi a különbség a két mentrend között (a normál menetrend, és a csütörtöki meccsel megspékelt menetrend között):

A szokásos verzió:

Vasárnap: Meccsnap, ezért élnek, harcolnak a csatamezőn, vér és verejték folyik. Jobb napokon nyernek is, de az biztos, hogy a csata nyomokat hagy a testen, ezért mennek haza jegelni.

Hétfő: Szarul (ő írta így) érzik magukat, valami biztosan fáj. Előfordul, hogy az ágyból sincs kedvük kikelni. De ki kell, mert menniük kell filmezni. Futnak az izomláz miatt, olykor súlyt is emelnek. A szezon vége felé napi hétfői rutin lesz az MRI az összegyűjtött sérülések miatt.

Kedd: A szabadnap, amikor a hideg és melegvizes kádfürdők mellett úsznak picit. A masszázs is segít a hegek gyógyításában.

Szerda: A test még mindig nem épült fel, de muszáj munkába állnia, sisak és vállvédő felvéve. Olyan sebeket fedezhetnek fel, amit vasárnap óta nem vettek észre.

Csütörtök: Picit visszavesznek, picivel könnyebb edzésmunkát végeznek. Jó hír, hogy a fájdalom kezd elmúlni, de a test még nincs kész egy újabb meccsre.

Péntek: Újabb könnyebb nap, kezdenek jobban lenni. Kezd visszatérni az erő, kevesebb a meeting, több idő van gyógyulni. Több idő jut a súlyzózásra és a nyújtásra.

Szombat: Készen kell állni a teljes erőbedobásra, indulhat a harc. Ha meccs van, játszani kell. Azonban ha küzdenek egy komolyabb sérüléssel, vagy valami elhúzódóval, nem lehetnek 100 százalékos állapotban. „De ha a szezon elkezdődik, ebben a ligában senki sem 100 százalékos. Mindannyian fájdalmakkal játszunk. Ki kell bírnunk" – fogalmazta meg Sheman.

Majd összefoglalta, mi van akkor, ha csütörtökön is meccs van:

A vasárnap és a hétfő jelentősen nem változik,

Kedd: Hoppá, nincs szabadnap. A kedd lett a szerda.

Szerda: Könnyű edzés, de még találnak magukon sérüléseket.

Csütörtök: Meccsnap, ezért élnek. De ezúttal nem állnak készen, még érződnek a vasárnapi meccs nyomai. Kimennek pályára, mindent megtesznek a győzelemért, de a testükben nincs annyi, mint egy egyhetes pihenő után.

Úgy gondolja, hogy ha nincs a játékosoknak idejük kipihenni magukat, rosszabb teljesítményt nyújtanak majd a csütörtöki meccseken, és a Cowboys-Vikings meccs azért volt az év eddigi legjobb csütörtöki meccse, mert mindkét csapatnak volt előtte egy hete pihenni (a hálaadásnap után). „Egyszer védőfelszerelésbe öltöztetném Roger Goodellt egy vasárnap késő esti meccsen decemberben Green Bay-ben a fagyos tundrán. Majd megnézném, mikor megy be másnap reggel az irodába, ha tudja, csütörtök este újra be kell majd öltöznie" – mondja.

Sherman a Green Bay Packers elleni decemberi zakó után Forrás: AFP/2016 Getty Images/Stacy Revere

Azt is leírja a cikkében, hogy nem panaszkodni akar, mert tudja, a nehézségek hozzátartoznak ehhez a sportághoz, akárcsak az, hogy milyen komoly pénzeket keres. Hálás mindenért, amit a futballnak köszönhet, de mint mondja, azt nem érti, hogy ha a liga arról beszél, fontos neki a játékosok egészsége, akkor miért kockáztatja azt a csütörtöki meccsekkel.

Miután megjelent az írás, a Seahawks csütörtökön játszott a Rams-szel, és átgázolt a Los Angeles-ieken.

A csütörtök este 20 órakor a Sport1-en jelentkező Trash Talkban Richard Sherman írása is kiemelt téma lesz. A műsorvezető Szaniszló Csaba és a szakértőcsapat, Dávid Kornél, Kovács Sándor és Tőrös Balázs elmondja, egyetértenek-e a sztárral, és a regeneráció fontosságáról is beszélnek. Dávid Kornéltól például megtudjuk, milyen az NBA-ben, amikor két egymás követő este is játszik a csapat, mert van benne tapasztalata. Természetesen a San Antonio megható ünnepsége is szóba kerül, amelyen visszavonultatták az idén elköszönő Tim Duncan mezét. Hajnali 2:15-kor pedig az alapszakasz utolsó csütörtöki meccsét, a Philadelphia Eagles - New York Giants csatát közvetíti a Sport2.