Tíz évre eltiltották Vlagyimir Mohnyev atlétaedzőt

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) pénteken tíz évre eltiltotta Vlagyimir Mohnyev orosz atlétaedzőt.

A középtávfutók felkészítésével foglalkozó trénert a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tavaly novemberi jelentésében azzal vádolták, hogy tiltott teljesítménynövelővel látta el sportolóit, akik között ott volt a 800 méteres síkfutó, Julija Sztyepanova is. Az ő férje, Vitalij Sztyepanov az Orosz Antidopping Csoport munkatársa volt, és 2014-ben ő nyilatkozott egy német televíziós csatornának az Oroszországban zajló szervezett doppingolásról. A CAS - amely a felfüggesztett Orosz Atlétikai Szövetség helyett döntött - bizonyítottnak látta a Mohnyev elleni vádakat. Rajta kívül az ugyancsak 800-as specialista Anasztaszja Bazdirevát is eltiltották doppinghasználatért, a szankció két évre szól. Ezenkívül törölték a 2014. április 23. és 2015. augusztus 24. között elért összes eredményét, és a pénzdíjakat is vissza kell fizetnie. A WADA tavaly novemberben mindkettejükre örökös eltiltást kért.