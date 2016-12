Hiába a Beckham-rekord, Manning hanyatlik

A New York Giants Philadelphia Eagles elleni idegenbeli vereségével a Dallas Cowboys nyerte az NFC Eastet a tengerentúli amerikaifutball-bajnokságban, és a rájátszás első körében pihenhet. Odell Beckham Jr. történelmet írt, míg a kisebbik Manning-testvér játéka egyre hanyatlik.

A Philadelphia Eagles nyerte a csütörtök esti NFC East-rangadót a New York Giants ellen, és ezzel egyelőre megakadályozta a New York-i csapat rájátszásba jutását. A szezont álomszerűen indító, majd néhány hét után visszaeső Eagles az újonc irányító, Carson Wentz vezetésével 24-19-re verte a Giantset, ezzel a Dallas Cowboys NFC East-győzelmét is bebiztosította.

A Cowboys ráadásul a playoff-meccseket végig hazai pályán játszhatja.

Beckham rekordja

Az elmúlt hetekben egyre összeszedettebben játszó Giants veresége még csúnyább lett volna, ha nincs Odell Beckham Junior, aki ezen az estén tizenegy elkapásból 150 yardot hozott össze, szédítő 13,6-os yardátlaggal. Beckham ezen az estén két rekordot is beállított: egyrészt 42 meccsre volt szüksége a 4000 yardhoz, ami utoljára Lance Alworthnek sikerült a hatvanas években, illetve ez volt a 19. olyan meccse, ahol száznál több yardot szerzett.

Odell Beckham csúcsa is kevés volt Forrás: DPPI/Dave Shopland

Utoljára Randy Moss produkált hasonlót az első három évében. Beckham az esti 150 yardjával 1323-nál tart ebben az évben, és ezzel vezeti a ligát Julio Jones (1253) és T.Y. Hilton (1248) előtt.

Mélyrepülésben a kis Manning

A Giants szégyenfoltjának ezen a meccsen ismét az egyre harmatosabb teljesítményt nyújtó kisebbik Manning-fiú, Eli Manning bizonyult, aki ugyan 353 yardot passzolt, de az egészen elképesztő 63 passzkísérletéből mindössze 38 volt sikeres. Ebből egy touchdownra futotta, ugyanakkor három interceptiont is dobott. Ebből kettőt Malcolm Jenkins, az Eagles cornere vadászott le, aki az egyik Manning-passzból touchdownt is csinált.

Eli Manning így 2004 óta a harmadik legtöbb picksixet – vagyis olyan interceptiont, amiből az ellenfél azt visszahordva touchdownt szerez – dobó játékos: ő 21-nél tart, míg a saintses Drew Brees ebben az időszakban 23-at, Philip Rivers (San Diego Chargers) pedig 22-t hozott össze.

Malcolm Jenkins így csinált TD-t Manning passzából:

A másik oldalról az újonc Carson Wentz némileg kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott: 24 passzkísérletéből 13 jött össze, és egy touchdownt is összehozott, és csak egyszer adta el a labdát. Ettől eltekintve neki sem volt könnyű estéje, hiszen Oliver Vernon, a Giants defensive endje egy szabálytalan play során úgy vitte a földre, hogy le kellett jönnie a pályáról, addig pedig Chase Daniel vette át a helyét.

Ezzel a győzelemmel ugyanakkor az Eagles már csak szépíteni tudott a mérlegén, hiszen a rájátszás nekik már végleg elúszott. A Giants ugyanakkor még ezzel a fiaskóval együtt is odaérhet a wild card-kör valamelyik helyére, amennyiben a Detroit Lions, Green Bay Packers, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers négyes közül valamelyik vereséget szenved a hétvégén.