Az Iron Lady, a megtört átok és a sajtburesz

Fantasztikus élményekkel gazdagodtunk a riói olimpián, ahol a magyarok nyolc aranyérmet összesen pedig 15 érmet szereztek. Augusztusban az Origo a helyszínen együtt élte át a sikert, a drámát, az örömöt, a bánatot az olimpikonokkal, most pedig felidézzük, hogy a legsikeresebb magyarok hogyan tudták felküzdeni magukat a dobogóra, és milyen szavak jutottak eszükbe a versenyek után. De nemcsak az olimpiai, hanem a paralimpiai sikerekről is szól a mostani összefoglaló.

Négyévente rendeznek olimpiát, így nem meglepő, hogy már egy évvel a riói játékok kezdete előtt elkezdtünk jósolgatni. Tudjuk, hány aranyat nyerünk jövő nyáron - írtuk kissé talán merészen 2015 augusztusában. Az úszóktól négyet vártunk: kettőt Hosszú Katinkától, egyet-egyet Gyurta Dánieltől és Cseh Lászlótól. A kajak-kenusoktól két arany (női kajak négyes és kajak egyes) megszerzését láttuk reálisnak, és arra számítottunk, hogy a dzsúdósok is szereznek egy olimpiai bajnoki címet, a vívók esetében viszont csak egy bronzra tippeltünk. Ekkor még hittünk Berki Krisztián címvédésében, a lólengés londoni bajnoka azonban nem jutott ki Brazíliába. De ha nem is találtuk el pontosan a sportágakat, azt telibe trafáltuk, hogy nyolc aranyérmet szerezhetnek majd a magyarok Rióban.

Szász Emese megelőzte Hosszú Katinkát

Aztán elérkezett az első nap, amikor mindenki az estére figyelt, Hosszú Katinka 400 vegyesen csúcsfavoritként készült vízbe ugrani. Pedig előtte pástra lépett Szász Emese, akit előzetesen kevesen emlegettek az éremesélyesek között. Sőt az Origónak ő maga is azt mondta, hogy az olimpia előtt ő sem mert az aranyra gondolni. Az első asszójában az észt világbajnok Julija Beljajeva 4-1-re elhúzott, és innen sikerült a 33 éves párbajtőrözőnek fordítania, és egy parádés menetelés után a döntőig meg sem állt.

Az elsőre mindenki emlékszik - Szász Emese kezdte a magyar aranygyűjtést Rióban Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

Ott egy újabb klasszissal találkozott, a tavaly és tavalyelőtt is vb-aranyérmes, olasz Rossella Fiamingóval vívott, aki 11-7-re is vezetett, de Szász egy 8-2-es hajrát produkálva végül 15-13-ra győzött.

"Nemhogy nem zavart, kifejezetten jól is jött, hogy csendben készülhettem életem harmadik olimpiájára" - árulta el egy interjúban, hozzátéve, hogy tökéletes állapotban utazott ki Rióba, sérülések sem zavarták, és mentálisan is nagyon rendben volt. "Furcsa. Sokszor át kell gondolnom, hogy tényleg az vagyok, egészen biztosan elmondhatom ezt magamról? Nagyon furcsa, ugyanakkor roppant jó érzés. Főleg azért, mert eddigi pályafutásom során az egyéni aranyérem a felnőtt világ- vagy Európa-bajnokságokról hiányzik. Nyertem egy szekérnyi világkupát, többször vezettem a világranglistát, mégsem jött össze az egyéni arany a világversenyeken. Egészen Rióig." Természetesen arról beszélt így Szász Emese, hogy milyen olimpiai bajnoknak lenni.

Megdönteni a kínai csodaúszó világrekordját

Aztán jött az este, ahol Hosszú Katinka óriási, 4:26.36 perces világrekorddal lett olimpiai bajnok 400 vegyesen. Je Si-ven megdönthetetlennek hitt, 4:28.43-as idejét több mint két másodperccel múlta felül.

Mindenki számára teljesen nyilvánvaló volt, hogy az Iron Lady győzelmében óriási szerepe van amerikai edző-férjének, Shane Tusupnak, aki már a középdöntőben hihetetlenül beleélte magát a versenybe, amikor párja-tanítványa közel volt a világcsúcshoz.

Tusupnak sikerült Hosszúból kiölnie azt a negatív érzést, amit a londoni kudarc miatt érzett, a negyedik hely ugyanis a magyar úszónő számára - világbajnokként - fiaskó volt. "Négy évvel ezelőtt Londonban nagy nyomás volt rajtam, és egyáltalán nem élveztem az olimpiát" - mondta a mostani 400-as siker után Hosszú Katinka. "Féltem, hogy mi lesz, ha nem nyerek, és azt vártam, hogy legyek végre túl az összes úszásomon. Azóta más módszerrel készülök, rengeteg versenyen veszek részt, egy napnál egyszer sem volt hosszabb pihenőm, és tudtam, hogy meg tudom majd csinálni, amit elterveztem, hiszen már sokszor megcsináltam. Sokan azt hitték, hogy össze fogok roskadni a nagy nyomás alatt, de most kiderült, hogy ez nem így van. És a győzelem után jó volt olyan valakivel megosztani az érzést, akit szeretek."

Az Iron Lady tényleg vasból van

Egy éremmentes nap után aztán újra Katinka bővítette a magyar aranykollekciót. A magyar úszónő óriási sztár, litván újságírókkal beszélgettünk a döntő előtt, és fantasztikusnak, hihetetlennek nevezték a világcsúcsát. Most is óriási éljenzéssel fogadta őt a közönség, amikor kisétált az ötös rajtkőhöz - írtuk a 100 hát döntője előtt az olimpián.

Hosszú pedig azt mondta, hogy mivel nem tartja magát sprinternek, első is lehet, de akár utolsó is. Ötven méter után még csak a hatodik helyen fordult, majd óriási hajrát bemutatva mindenkit megelőzött. Az éremátadás után nem sokkal ismét bebizonyította, hogy vasból van, hiszen a 200 vegyes középdöntőjében megnyerte a futamát, és a második legjobb idővel jutott be a döntőbe.

Hatodikként fordult, olimpiai bajnok lett Forrás: MTI/Kovács Tamás

Augusztus 9-e volt a riói olimpia legsikeresebb napja magyar szempontból, hiszen olimpikonjaink mindegyik éremből nyertek egyet-egyet. Ám az a második hely nagyon fájó volt.

A 41 éves magyar világbajnok drámája

Imre Géza 2004-ben a párbajtőrcsapattal egyszer már olimpiai ezüstérmes lett, most megvolt az esélye arra, hogy a dobogó legmagasabb fokára álljon. A negyedik iksz betöltése után került élete formájába, hiszen tavaly megnyerte egyéniben a moszkvai vb-t, Rióban pedig fantasztikus vívással bejutott a döntőbe, ahol már 14-10-re is vezetett. Rióban elő is vettük a kameránkat, hogy rögzítsük a nagyszerű pillanatot, amint Imre Géza megnyeri az olimpiát. Csakhogy a dél-koreai Park vérszemet kapott, sorra vitte be a tusokat, és végül fordítani tudott. Az elveszített finálé után a világ akkor legcsalódottabb sportolójával találkozhattunk.

"Próbálnám nem teljesen hülyének érezni magamat. Egyszerűen túljártak az eszemen. Jól váltott, jól csinálta. Ezúttal volt egy pillanat 14-10-nél, hogy meglehet. Nem gondolkodtam túl, csak átsuhant az agyamon (hogy olimpiai bajnok lehetek), de annak a pillanatnak sem lett volna szabad elkövetkeznie. Nyolc és fél percig én voltam az olimpiai bajnok, de nem ott volt vége az asszónak, hanem pár másodpercig még tovább tartott. Ha rémálmom lesz, biztosan ez az asszó jön majd elő még sok-sok évig. Nagyon közel voltam egy aranyéremhez, és tudjuk, Magyarországon mi a különbség egy arany és egy ezüst között, sajnos ez is benne van."

Imre Géza egy tusra volt az aranytól Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

"El kell telnie még egy pár évnek, hogy értékelni tudjam, talán harmincnak vagy negyvennek is. Esetleg ötvennek. Annyira sokra nem tervezek. Nem tudom. Azért büszke vagyok, mert ha valaki azt mondja másfél éve, hogy lesz egy aranyam a vébén, és egy ezüstöm az olimpián, nem hittem volna el, mert nem nagyon termett addig nekem babér egyéniben."

Hosszú megcsinálta azt, amit Egerszegi 1992-ben

A napnak még nagyon nem volt vége, a 19 éves Kenderesi Tamás például úgy lett bronzérmes 200 pillangón, hogy délelőtt megelőzte Michael Phelpset - a döntőben persze már nem -, miközben Cseh László csak hetedik lett. Rám férne pár sajtburesz" - mondta azóta már szállóigévé lett megjegyzését a döntő után.

A harmadik Hosszú-arany Forrás: AFP/Odd Andersen

Aztán jött a nap fénypontja, Hosszú Katinka 200 vegyes a négyes pályáról indulva szinte rajt-cél győzelmet aratott új olimpiai csúccsal. Ezzel sikerült megcsinálnia azt, amit 1992-ben Egerszegi Krisztiának, aki Barcelonában szintén három aranyérmet nyert. "Emlékszem arra a fotóra, amelyen Barcelonában tartja Egér a három aranyat, az annyira ikonikus kép róla. Elképesztő, hogy nekem is három van, sohasem gondoltam volna, hogy nekem ez összejöhet. De megvan a motiváció, most már csak kettő kell, hogy összesen annyi aranyam legyen, mint neki" - mondta később az Origónak adott exkluzív interjújában.

Megtört a magyar zászlóvivők átka

Szilágyi Áron 2012-ben olimpiai bajnok lett, Rióban pedig sikerült ismét a csúcsra érnie. Ezzel 1948 óta ő volt az első magyar sportoló, aki zászlóvivőként olimpiai aranyat nyert, de még egy rekordot sikerült beállítania. Fuchs Jenő (1908, 1912) és Kárpáti Rudolf (1956, 1960) után ő lett a harmadik magyar kardvívó, aki megvédte olimpiai bajnoki címét. A győzelme után az olimpiai faluban megkérdeztük a klasszist, vajon ki nyerne egy olyan asszót, amelyben a négy évvel ezelőtti Szilágyi Áron összemérné az erejét a mostanival.

Így örült Szilágyi Áron a címvédésnek Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

"Érdekes lenne, picit azért formálódott a kardvívás azóta. Talán most már jobban díjazzák az agresszívabb támadásokat, az attraktívabb vívást, a védekezőbb háttérbe szorult. Tisztában voltam vele, hogy az a vívás, amellyel Londonban nyerni tudtam, Rióban nem lesz elég, mást kell nyújtanom. De jó taktikát tudtunk választani. Ha a mostani szabályok szerint vívna az akkori és a mostani Szilágyi Áron, akkor a mostani nyerne, de nekem az a vívás egy picit jobban tetszett."

Két ezüst, két bronz egy napon

Olimpikonjaink tartottak egy pihenőnapot, a hetedik napon ugyanis nem sikerült senkinek dobogóra állnia, augusztus 8-án viszont a legtöbb érmet sikerült nyerniük a magyaroknak Rióban. Apró szépséghiba, hogy egyetlen arany sem jött össze, két ezüst és két bronz viszont igen.

Az olimpiai uszodában három érmet is begyűjtöttek honfitársaink. A sort Hosszú Katinka nyitotta, aki háromszoros olimpiai bajnokként ugrott vízbe a 200 hát döntőjében. Az előzmények azt sejtették, hogy az Iron Ladynek nem lesz ellenfele a döntőben. Két nagy riválisa is kiesett, óriási meglepetésre sem a tavalyi, kazanyi vb-n aranyérmes Emily Seebohn, sem a világcsúcstartó (2:04.06) Missy Franklin nem jutott be a legjobb nyolcba.

Dirado legyőzte Hosszút, majd nagy örömében bejelentette a visszavonulását - 23 évesen Forrás: AFP/Odd Andersen

Katinka szinte végig vezetett, ám az utolsó métereken lehajrázta őt Maya Dirado, hat századdal nyert az amerikai úszó. Pedig ha nyer, beállítja Keleti Ágnes 1956-os csúcsát, a tornász egy olimpián négyszer állt magyarként a dobogó tetején. Ezt sajnos, nem felejtette el az úszónő sem. Talán épp emiatt nem lett négyszeres bajnok? "Belegondoltam a 200 hát előtt, és lehet, hogy ez probléma is volt egy picit. De a második helytől újra van bennem tűz, újra lesz miért lemenni az uszodába, újra lesz miért edzeni" - mondta az Origónak Rióban.

Cseh le Phelps - együtt csapott célba három legenda

Aztán következett a 100 pillangó döntője, és az olimpia egyik legemlékezetesebb pillanata. Cseh László hihetetlen módon nyert ezüstérmet: Michael Phelpsszel és Chad le Clos-val századra ugyanolyan idővel csaptak célba, így a három világsztár egyszerre állhatott fel a dobogó második fokára. Az első az a szingapúri Joseph Schooling lett, aki 2008-ban - 13 évesen - még másfél fejjel alacsonyabb volt Phelpsnél.

Phelps Csehtől tudta meg a végeredményt, és láthatóan örült neki Forrás: Getty Images/2016 Getty Images/Adam Pretty

Cseh 200 pillangón csak hetedik lett, és emiatt kissé összetört lelkileg. "A 200 utáni napot a szobámban töltöttem, egyedül, a sarok felé fordulva, aztán a nap második felében rájöttem, hogy a hazafelé tartó gépet már úgyis lekéstem, szóval versenyezni kell" - mesélt az előzményekről.

Ezek után következett a 800 gyors női döntője Kapás Boglárkával. A 23 éves úszónő a gyengébbik számában, a 400 gyorson elért negyedik hely után 800-on bronzérmet nyert, pedig az ezüstre is volt esélye, végül két tizeddel kapott ki a jobban hajrázó, brit Jazmin Carlintól. Az élen Katie Ledecky végzett, majdnem 12 másodperccel Kapásék előtt, fantasztikus világcsúccsal.

Meghatódott a döntő után Forrás: MTI/EPA-EFE/Esteban Biba

A verseny után Kapást arról kérdeztük, hogyan lehet az, hogy neki nincsen széles válla, nincs kigyúrt teste, mégis hihetetlenül gyors a vízben. "Sokan kérdezik, miként lehet, hogy ilyen vékony alkattal is ott tudok lenni az izmosak és magasabbak között. Igazából én sohasem gondoltam, hogy aki izmosabb és magasabb nálam, az biztos jobb is, mert a vízben ez nem így működik. Tudom, hogy nem vagyok ijesztő a parton, de a vízben igen, és ez a lényeg."



A nap még egy magyar éremmel zárult: női súlylökésben 19,87 méteres, óriási egyéni csúccsal lett bronzérmes Márton Anita. A nők között magyar atléta ezt megelőzően 1968-ban, Mexikóban szerzett érmet, akkor a gerelyhajító Németh Angéla győzött, a diszkoszvető Kontsek Jolán pedig harmadik lett.

Márton Anita a magyar zászlóval Forrás: MTI

Esőben, rossz időben sikerült elérnie, hogy hússzal jobb helyen végezzen, mint négy éve, Londonban. "Egy picit hideg volt, fázott a kezem, zsebre is tettem sokszor. A dobókör nekem nagyon tetszett, nagyon sokan nem szeretik a lassú, fogós köröket, de én ezekben érzem jól magam. Reggel mindig nehezebb versenyezni, a bioritmus még nincs annyira magasan, az esti versenyeken sokkal könnyebb jobb eredményt elérni. Előzetesen úgy éreztem, hogy már a bronzhoz is 20 méter fölötti lökés kell, de úgy tűnt, nem mindenki került mostanra a csúcsformájába. Nekem viszont ez jól jött, mert szerencsére nekünk az edzőmmel sikerült jól belőni a formaidőzítést, és a legnagyobb versenyen hoztam a legjobb eredményt."



Vívóink még egy érmet szereztek

Míg az első nyolc napon 11 érmet szereztek sportolóink, az olimpia második felében már csak négy érmet sikerült szerezni, igaz, ebből három is arany volt. Augusztus 14-én szorítottunk a férfi párbajtőrcsapatnak, főleg Imre Géza miatt, hátha az elbukott egyéni arany után sikerül javítania, de végül bronzérmes lett Magyarország. A Boczkó Gábor, Imre Géza, Rédli András, Somfai Péter összeállítású csapat az ukránokat nagy csatában, 39-37-re győzte le a kisdöntőben.

Rédli András öröme a bronzmeccs után Forrás: AFP/Kirill Kudryavtsev

Rédli András az utolsó asszó vége előtt 55 másodperccel még 37-30-ra vezetett, onnan jött fel két tus hátrányra Bodgan Nikisin. Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány fejében nem fordult meg, hogy újra megtörténhet az, ami Imre Géza egyéni döntőjében. Géza tette túl magát elsőként a történteken, nem vívott volna így ma, 42 évesen, ha még benne van az a vereség. Háromszorosan felülmúltuk a londoni eredményt, erre nagyon büszke lehet a magyar vívás. Még soha nem készülhettünk ilyen körülmények közt, és ennek meg is lett az eredménye. Szász Emese, Szilágyi Áron és Imre Géza is fölényesen jutott el a döntőig, nem volt egy vitatott tus sem, ami azt jelenti, hogy jól sikerült a felkészítés, de ezt az eredmények is mutatják."

Magyar kajakgyőzelem 0,051 másodperc előnnyel

Ezek után jött el kajakosaink ideje. A férfiak ezúttal egyetlen dobogós helyet sem tudtak kiharcolni, a nők viszont megállíthatatlanok voltak Kozák Danutával és Szabó Gabriellával az élen. Az olimpia 12. napján, augusztus 16-án a Kozák, Szabó kettős K2 500 méteren a címvédő német hajóval végig fej fej mellett haladt, a célba végül a magyarok értek be elsőként, mindössze 0,051 másodperccel megelőzve a Weber, Dietze egységet.

„A célba érve azt hittem, másodikak vagyunk. Gabi kiáltott valamit, de azt hittem, azért kiabál, mert nem nyertük meg" - emlékezett vissza Kozák a döntőre.

Ők ketten öt aranyérmet nyertek Rióban (elöl Szabó, hátul Kozák) Forrás: MTI/Kovács Tamás

"Talán a kislábujjammal hajtottam az utolsó 10-20 méteren, és a célban láttam, hogy megvan. De fejben ennyire kemény versenyem, nem tudom, hogy volt-e már valaha" - mondta az Origónak Szabó, majd Kozák betegségéről is beszélt. (Kozáknak a döntő előtti napokban hasmenése volt, bélfertőzéses szindróma alakult ki nála.) "Szörnyű nehéz helyzet volt, de bennem hallatlan bizalom van Dana felé. Tudtam, hogy hiába beteg, akkor is a szívét, lelkét kiteszi majd.

Másrészt arra gondoltam, ha úgy van megírva, hogy betegen kell versenyeznünk, és esetleg úgy nem sikerül, akkor sajnos el kell fogadni a sorsunkat."

Kozák a legeredményesebb magyar női sportoló

A sorsuk ezek szerint az volt, hogy mindent megnyerjenek, ahol elindulnak. Kozák két nappal később 500 egyesben már nem 0,051 másodperccel, hanem hatalmas fölénnyel, több mint egy hajóhossznyi előnnyel nyert a második helyezett dán Emma Jörgensen előtt. Storcz Botond - azóta leköszönt - szövetségi kapitány a döntő után legendának nevezte Kozák Danutát.

"Rajta kívül nincs más magyar négyszeres olimpiai bajnok kajakos, és nincs más aktív négyszeres olimpiai bajnokunk sem" – mondta ezt Storcz akkor, amikor még nem lehetett tudni, mit hoz a kajak négyes fináléja.

A Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Fazekas-Zur Krisztina összetételű négyes rajt-cél győzelmet aratott, megelőzve a németeket és a tavalyi világbajnok fehéroroszokat.

A harmadik riói aranyát elhódító Kozák az örökranglistán beérte a két legeredményesebb magyar női sportolót, az egyaránt ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztinát és Keleti Ágnest.

Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Csipes Tamara és Fazekas-Zur Krisztina - sikerült a címvédés Forrás: MTI/Kovács Tamás

Az Origo kérdésére, hogy elégedett-e a három aranyéremmel, Kozák felnevetett, és közölte: "Nem! De, persze. Nem is tudtam volna, és nem is akartam volna több számban indulni, ez bőven elég volt, nagyon kellett koncentrálni, hogy ez a három meglegyen."

A saját magával szembeni elvárásokról a kedvenc mondását idézte: "Célozd meg a Holdat, nem baj, ha nem éred el, akkor is a csillagok közé jutsz. De most úgy érzem, megcéloztam a Holdat, és el is értem."

Nagyszerű magyar szereplés a riói paralimpián

Szenzációsan szerepeltek a magyar sportolók a Rio de Janeiróban megrendezett 15. paralimpián. A 43 fős magyar csapat egy arany-, nyolc ezüst- és kilenc bronzéremmel zárta a játékokat.

Tóth Tamás nyerte a magyar paralimpikonok egyetlen aranyérmét Rióban Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A küldöttség egyetlen aranyérmét Tóth Tamás szerezte, aki a 100 méteres hátúszásban lett első. „A brazil ellenfelekkel egy medencében nem volt könnyű, elképesztő szurkolást kaptak a hazai versenyzők. Londonba kicsit több magyar szurkoló tudott kijönni, de itt is kaptam szurkolást a csapattársaimtól.

Bízom benne, hogy egyszer majd hazai rendezésű világversenyen tudok úszni, ahol hazai szurkolókkal teli stadionban úszhatok, és átélhetem azt, amit most a brazil paralimpikonok" – nyilatkozta az Origónak Tóth Tamás.

Ami az ezüstérmeseket illeti, úszásban Sors Tamás és Pap Bianka, vívásban Osváth Richárd (két számban is), valamint a Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi, Hajmási Éva összetételű női tőrcsapat, asztaliteniszben Csonka András, parakajakban Suba Róbert, atlétikában pedig Biacsi Ilona lett második.

Ezüst- és bronzérmet is nyert Rióban Sors Tamás Forrás: Sputnik/Iliya Pitalev

Bronzérmet nyert az úszó Pap Bianka, a már említett aranyérmes Tóth Tamás, Konkoly Zsófia, Sors Tamás és Vereczkei Zsolt. Szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel az erőemelő Tunkel Nándor, az asztaliteniszező Pálos Péter, a vívó Krajnyák Zsuzsanna, és a Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi, Veres Amarilla összetételű női párbajtőrcsapat is.

Vereczkei Zsolt a hetedik paralimpiájáról sem tért haza érem nélkül Forrás: AFP/Yasuyoshi Chiba

A magyar sportolók közül a legnagyobb szenzációt okozta, aki pályafutása hetedik (!) paralimpiáján, 38 évesen lett harmadik az 50 méteres férfi hátúszásban. Vereczkei a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság döntése alapján kapott kvótát a riói versenyre. Eddig minden paralimpiáján szerzett érmet, köztük három aranyat. Vereczkei Zsoltnak fejlődési rendellenesség miatt mindkét alkarja hiányzik, és már az 1992-es, barcelonai paralimpián is indult, ahol 50 méter háton aranyérmet nyert. Atlantában (1996) és Sydneyben (2000) is megvédte címét, majd Athénban (2004), Pekingben (2008) és Londonban (2012) egy-egy bronzéremmel gazdagította éremgyűjteményét. A sikersorozat most, Rióban sem szakadt meg.