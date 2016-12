NFL: prémium meccsek karácsonykor

Idén hétvégére esik a karácsony, ami azt jelenti, hogy szenteste tizenkét NFL-meccset láthatunk, és vasárnapra és hétfőre is jut érdekesség, többek közt a bibliainak ígérkező Steelers-Ravens összecsapás, a rájátszásért foggal-körömmel harcoló Lions küzdelme a Cowboys ellen, vagy a csereirányítóval pályára lépő Texans és Dolphins meccsei. A 16. játékhét beharangozója.

Buffalo Bills-Miami Dolphins, szombat 19:00

A Buffalo Bills rájátszásának már harangoztak, a Miaminak viszont nyernie kell ahhoz, hogy versenyben maradjon, és ez nem is lesz annyira egyszerű, hiába van velük Ndamukong Suh, a védőfalemberek Donny Donowitze, illetve az idén egészen magára találó Jay Ajayi running back, aki ebben az évben már túl van az ezredik yardon.

Ndamukong Suh, a brutális őserő Forrás: AFP/2016 Getty Images/Ronald Martinez

Ryan Tannehill irányító viszont a múltkori sérülése után csak a cserepadot melegítheti, és azon túl, hogy a meccs a buffalói New Era Fielden lesz, ahol az irgalmat nem ismerő mínuszok nehezíthetik a Miamiból érkező játékosok dolgát, ott van még Rex Ryan Bills-edző, aki az NFL főtrolljaként remekül ért ahhoz, hogy az utolsó pillanatban törje darabokra más csapatok playoffreményeit (lásd tavaly a Jets elleni győzelmet), másrészt minden alkalmat meg kell ragadnia ahhoz, hogy meggyőzze a Bills vezetőségét, hogy ő a legalkalmasabb ember a posztra.

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers (szombat 22:25)

A Tampa Bay Buccaneers-drukkerek köszönték szépen a Panthersnek, hogy a múlt héten elkapták a Washington Redskinst, és ezzel az ő csapatukon is löktek egyet a rájátszás felé vezető úton. Itt viszont a New Orleans Saints lesz az ellenfél, ahol Drew Brees irányító ugyan már kiöregedőben van, de ebben a szezonban is sikerült átlépnie a 4000 passzolt yardot, és egy ihletett formában játszó Saints bárkire veszélyes lehet, még akkor is, ha jó eséllyel a playoff közelébe sem jutnak ebben az évben. Két hete a Bucs csak szenvedve tudott győzni a saját otthonában, most össze kell kapniuk magukat .

Houston Texans-Cincinnatti Bengals (vasárnap 2:30, élőben: Sport2)

A Steelers elleni múlt heti vereségének köszönhetően a Bengals már biztosan nem jut a rájátszásba, a Houston dolgát viszont alaposan megnehezíthetik. A Texansnál a 72 milliós fizetéssel szerződtetett Brock Osweiler helyett a tartalék Tom Savage irányít, aki a múlt héten a Jaguars ellen a győzelemig tudta rugdalni az irányítócserén fellelkesült játékosait, de ez Andy Daltonék ellen nem biztos, hogy elég lesz.

Tom Savage-nek jól ment a Jaguars ellen Forrás: AFP/2016 Getty Images/Bob Levey

A houstoniak egyre kevésbé fájlalják JJ Watt hiányát, hiszen ott van nekik Jadeveon Clowney, a 2014-es draft első választottja, akinek az első két éve ugyan szenvedősre sikerült, de most már kezdi megmutatni, miért is ő lett az 1/1-es annak idején. Ő és a Texans védelem lehet ennek a meccsnek a kulcsa.

Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens (vasárnap 22:30, élőben: Sport2)

Ha egy meccset kéne kiválasztani erről a hétvégéről, akkor egészen biztosan ez lenne az. Az AFC North minden évben brutális, és ugyan idén már a hanyatlóban levő Cincinnatti Bengals már elhullott a rájátszásért folyó harcban, itt van nekünk a két régi rivális, a fej fej mellett haladó Ravens és a Steelers meccse. Papíron talán egy hajszállal a pittsburghiek az esélyesebbek, hiszen a Ravens, habár múlt héten épphogy megverte a Philadelphiát, több fronton is visszaesni látszik: a Philly 169 yardot futott ellenük, míg egy héttel korábban a Patriots 401 yardot passzolt.

Joe Flacco és Ben Roethlisberger nem először néz szembe egymással Forrás: AFP/Patrick Smith

A másik oldalon ott van a Roethlisberger-Brown-Bell háromfejű támadószörny, illetve a hazai pálya előnye, de ha a sokszor hektikus Steelers azt a formát hozza majd itt is, mint múlt héten a Bengals ellen, akkor simán benne van egy Ravens-győzelem is, ide ugyanis egymaga kevés lesz a csodatévő Chris Boswell.

Kansas City Chiefs-Denver Broncos (hétfő 2:30, élőben: Sport2)

Talán túlzás azt mondani, hogy a tavalyi bajnok Denver Broncos romokban hever, azonban az vitathatatlan, hogyez a védelem nem a tavalyi elit alakulat.

A drukkerek minihóemberei keveset segítenek a Broncoson Forrás: AFP/2016 Getty Images/Justin Edmonds

Várható volt, hogy a Patriots megveri őket múlt vasárnap, a Titans elleni egy héttel korábbi vereség viszont sokkoló. A Kansas viszont egyre inkább összeáll: Tyreek Hill, az NFL leggyorsabb embere valószínűleg a gyengülő Denver-védelmen is átkígyózik egy-két nagy play erejéig, ha pedig azt nézzük, hogy a Chiefs a Broncos otthonában szűk egy hónapja nyerni tudott, itt egyértelmű esélyesnek számít. Akkor pedig irány a playoff.

Dallas Cowboys-Detroit Lions (kedd 2:30, élőben: Sport2)

A Dallas Cowboysnak már a zsebében a rájátszás, és az első kiemelés, a velejáró pihenőhét és a hazai pálya is meglett nekik a Giants csütörtöki vereségével. A Lionsnak ugyanakkor tíz körömmel kell kapaszkodnia ahhoz, hogy megtartsa a wild card-helyet, és ahhoz, hogy már ezen a héten biztosan bekerüljenek a playoff résztvevői közé, nemcsak nekik kell győzniük, de a Tampának is ki kell kapnia a New Orleans ellen.

A Lions-vezér Matt Staffordból egész jó irányító lett az évek során - kérdés mire megy a Cowboys ellen Forrás: AFP/2014 Getty Images/Leon Halip

A Cowboys nyugodtan játszhat félgőzzel is, a Lions viszont mindent meg fog tenni a győzelemért, és talán ez a faktor teheti érdekessé az amúgy sima Cowboys-győzelemnek ígérkező meccset.

A 16. forduló összes mérkőzése:

Green Bay Packers-Minnesota Vikings, szombat 19:00 (élőben: Sport2)

Buffalo Bills-Miami Dolphins, szombat 19:00

New England Patriots-New York Jets, szombat 19:00

Jacksonville Jaguars-Tennessee Titans, szombat 19:00

Cleveland Browns-San Diego Chargers, szombat 19:00

Chicago Bears-Washington Redskins, szombat 19:00

Carolina Panthers-Atlanta Falcons, szombat 19:00

Oakland Raiders-Indianapolis Colts, szombat 22:05 (élőben: Sport2)

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers, szombat 22:25

Seattle Seahawks-Arizona Cardinals, szombat 22:25

Los Angeles Rams-San Francisco 49ers, szombat 22:25

Houston Texans-Cincinnatti Bengals, vasárnap 2:30 (élőben: Sport2)

Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens, vasárnap 22:30 (élőben: Sport2)

Kansas City Chiefs-Denver Broncos, hétfő 2:30 (élőben: Sport2)

Dallas Cowboys-Detroit Lions, kedd 2:30 (élőben: Sport2)