Csoda és rémálom a karácsonyi NFL-meccseken

Derek Carr és Marcus Mariota szezonjának is lőttek: mindkét fiatal játékos a lábát törte a szombati NFL-meccseken, de a leghorrorisztikusabb sérülést Tyler Lockette Seahawks-elkapó szenvedte, aki akkor sem ejtette el a labdát, amikor épp kettétört a lába. Dráma volt bőven, de akadt igazi karácsonyi csoda is a szenteste NFL-meccsein.

Rex Ryannek nem jött össze a trollkodás

A Buffalo Bills edzője megpróbálta megkontrázni a Miami Dolphins playoffreményeit, és voltak pillanatok, amikor elhittük, hogy sikerülni fog. Ehhez azonban kellett volna egy potens Bills-védelem, de a játékosok már a meccs előtt elkezdték nyakalni a karácsonyi söröket, és jószerivel ott sem voltak a pályán. Más magyarázatot nem lehet találni arra, hogy többször konkrétan nem is találták meg a Dolphins támadóit.

Itt például Kenyan Drake ültette hintába a komplett Bills-védelmet:

Az egykori defensive coordinator Ryantől ez még akkor is szégyenteljes teljesítmény, ha amúgy a Bills-offense tényleg mindent megtett a győzelemért. Még leírni is elképesztő: összesen 589 yardot haladtak a Bills ellen, és a segítségükkel sikerült hosszabbításra is menteni a meccset. Ez volt egyébként a harmadik legtöbb megtett yard az NFL történetében egy olyan csapattól, amely végül elvesztette a meccset. A hosszabbításban ugyanis Jay Ajayi 57 yardos vágtájával és egy utolsó pillanatban berúgott mezőnygóllal a Miami győzött. Ajayi végül 206 yardot termelt a rozsdaette Bills-védelem ellen – ez volt a szezonban a harmadik olyan meccse, amikor 200 yard fölé jutott. A Dolphinsnak pedig vasárnap a rájátszás is meglehet, amennyiben a Denver Broncos kikap a Kansas City Chiefstől.

Jay Ajayi megszökött a Bills védői elől Forrás: AFP/2016 Getty Images/Brett Carlsen

A Billsnek ezzel a vereséggel már matematikai esélye sincs a rájátszásba jutni, ahol amúgy 17 évvel ezelőtt jártak utoljára: ez NFL-szinten is rekord.

A Dolphins hírhedt védőfalemberét, Ndamukong Suh-t ezzel a táblával köszöntötték a Buffalo-drukkerek:

Csoda Clevelandben, mészárlás Foxborough-ban

Megtörtént, amire már tényleg senki sem számított: a Cleveland Brownsnak végre sikerült nyernie 377 nap után, ráadásul Hue Jackson, a Browns edzője utoljára pont öt éve, 2011. december 24-én tudott győzelemre vezetni főedzőként egy csapatot: akkor az Oakland Raiders edzőjeként nyert a Kansas City Chiefs ellen – igaz, azóta nem főedzőként dolgozott, az idei szezon előtt kapta meg a Brownst.

Csak egy győzelmet szerettek volna a Browns-drukkerek, megkapták Forrás: AFP/2016 Getty Images/Jason Miller

A Brownsnak így is majdnem sikerült elpuskáznia szinte másodpercekkel a vége előtt, amikor egy kritikus kísérletnél szabadon hagyták Antonio Gatest, a Chargers klasszis tight endjét, de a Chargers mezőnygólja, amivel hosszabbításra tudták volna menteni a meccset, már nem ment be.

A New York Jets számára viszont rémálommá vált a New England-i utazás: először Bryce Petty, a csapat kezdőnek kinevezett irányítója sérült meg, majd a Rob Gronkowskit nélkülözni kényszerülő Patriotsot sem tudták megállítani. 41-3 lett a vége, az élete szezonját játszó LeGarrette Blount pedig két touchdownnal járult hozzá Bill Belichick kétszázadik győzelméhez a Patriots élén. Bryce Pettyt csúnyán elintézték:

A Titansnél minden elveszett

A Tennesse Titans szezonja a lehető legdrámaibban zárult. A csapat a Jacksonville elleni meccsre még úgy fordult rá, hogy akár a rájátszás is meglehet, azonban Marcus Mariota irányító a harmadik negyedben olyan súlyosan megsérült, hogy le kellett vinni a pályáról.

Később kiderült, hogy a szárkapocscsontja tört el, így ebben a szezonban már biztos nem léphet pályára. Igaz, már nem is nagyon lenne miért, hiszen a korábban annyira lesajnált Jacksonville Jaguars mintha egy másik csapat lenne a kirúgott Gus Bradley-t helyettesítő Doug Marrone vezetésével, és könnyedén verte a Mariota elvesztésétől megrogyott Titanst, miközben az egész szezonban szenvedő Blake Bortles irányító nemcsak passzolt, de el is kapott egy touchdownt. Rajta kívül csak a seahawksos Russell Wilson büszkélkedhet az irányítók közt ezzel.

A Green Bay-jel minden oké

Az elmúlt hetekben szenzációs formában játszó Aaron Rodgers az utolsó hat meccsén 14 touchdownt dobott, miközben egyszer sem adta el a labdát (az összes irányító közül ő adta egyébként idén a legtöbb TD-passzt az NFL-ben), és ez legalábbis azt jelzi, hogy a Green Bay Packers végre playoffformára pörgette magát.

A szezon első felében még a liga legjobb védelmével rendelkező Vikings ellen Rodgers most négy TD-t passzolt, egyet pedig ő maga futott.

A védelem ugyan a rengeteg labdaszerzés ellenére (11 az utolsó három meccsen) még akadozik, hiszen például a Minnesota Vikings wide receivere, Adam Thielen csúnya 71 yardos touchdownnal égette meg a komplett Packers-defense-t.

A kilenc elkapásból 154 yardot és két touchdownt termelő Jordy Nelsonnal viszont a Vikings védelme nem tudott mit kezdeni, úgyhogy a Packers tovább robog a rájátszás felé.

A Carolina Panthers a múlt heti, Redskins elleni győzelme után visszasüllyedt a középszerbe, és simán kikapott az Atlanta Falcons ellen. A Panthers-drukkerek egyetlen örömét a tight end Greg Olsen rekordja jelenti: neki zsinórban harmadszor sikerült átlépnie az ezeryardos álomhatárt, és ez bizony NFL-rekord.

Barkley labdái

Matt Barkley, a Chicago Bears irányítója nagyon fogadkozott a 2013-as draft után, ahol csak a negyedik körben vitték el, hogy mindenkinek megmutatja majd, mekkora hiba volt nem őt választani. A Bearsben a siralmasan teljesítő Jay Cutler helyére került fiatal játékos a Washington Redskins ellen viszont ötször adta el a labdát, és ez a legendásan inkonzisztens Cutlernek is 2009-ben, a San Francisco 49ers ellen sikerült utoljára. Mindezzel együtt Barkley átmenetileg jó megoldás lehet a Bearsnek, hiszen a hibái ellenére 323 yardot és két touchdownt is passzolt, amit azért nem lehet rossznak nevezni.

Josh Norman kétszer is megszerezte Barkley passzát

Kirk Cousins, a Redskins irányítója viszont az egy passzolt TD-je mellett futásból rögvest kettőt is szerzett, a fővárosi csapat pedig ezzel együtt könnyedén intézte el a Bearst 41-21-re, és ezzel még mindig van esélyük a rájátszásra.

Majdnem olyan, mint RGIII, nem?

Dráma Oaklandben és Seattle-ben

Az Oakland Raiders már biztos playoffrésztvevőként indult neki az Indianapolis Colts elleni meccsnek, ami azonban rémálomba fordult. Derek Carr, az óriási szezont futó Raiders-irányító lábára úgy esett rá Trent Cole, az indianapolisiak védője, hogy a játékos szárkapocscsontja – csak úgy, mint Marcus Mariotáé – eltörött, és ezzel a szezonja is befejeződött.

Carr-ra műtét vár, a Raidersre pedig egy olyan rájátszás, ahol nélkülözni kényszerülnek a kezdőirányítójukat, és ez drámaian csökkenti az esélyeiket. A vereséggel a Colts, Andrew Luck ide vagy oda, elbúcsúzhat a playofftól – csak annak örülhetnek, hogy futójuk, Frank Gore NFL-rekordot döntött: soha, senkinek nem sikerült még 11 szezonon keresztül folyamatosan mindig 1200 scrimmage yard (tehát futott és elkapott yard összesen) fölött teljesítenie.

A Raiders győzelmével egyedül az Atlanta Falcons járt jól: a Colts vereségével ugyanis a georgiai csapat lett az NFC South bajnoka, és négy év kihagyás után már biztosan ott van a playoffban.

A playoffot már a zsebében tudó Seattle Seahawks sem úszta meg véráldozat nélkül az Arizona Cardinals elleni meccset. Tyler Lockette wide receivernek egy szerencsétlenül sikerült tackle okozta a vesztét, amikor a rázuhanó Cardinals-védő szó szerint kettétörte a játékos lábát. Ráadásul Lockette elképesztő akaraterőről tanúságot téve végig megtartotta a kontrollt a labda felett, pedig valószínűleg nem mindennapi fájdalmat élt át.

Tyler Lockette horrorsérülését csak erős idegzetűek tekintsék meg!

Lockette sérülésén túl is akadt dráma a meccsen, ugyanis a Seahawks egyszerűen nem bírt az elképesztő formában játszó David Johnsont is a soraiban tudó Cardinalsszel. Johnsonnak ez volt zsinórban a tizenötödik olyan meccse, ahol száz nettó yard fölött termelt, ezzel beérte Barry Sanderst, akinek 1997-ben ezért MVP-címet adtak.

A negyedik negyedben az óriási hajrába kezdő Seahawks húsz pontot szerzett, és alig egy perccel a vége előtt egy touchdownnal ki is egyenlített, ám Steven Hauschka, a Seahawks rúgója kihagyta a vezetést jelentő extra pontot, a maradék idő pedig elég volt Carson Palmernek, hogy mezőnygólnyi távolságba vezényelje a csapatot, ahonnan Chandler Catanzaro már nem hibázott. A Seahawks ezzel le is csúszott az NFC második helyéről, ahol most az Atlanta Falcons tanyázik.

A Saintsnek a playoff úszott, a Friscónak az 1/1

A New Orleans Saints ugyan győzni tudott a Tampa Bay Buccaneers ellen, utóbbinak mégis van még matematikai esélye a rájátszásra, a Saintsnek már az sem maradt. Ahhoz ugyanis, hogy a csapat reményei életben maradjanak, szükség lett volna a Vikings és a Bears győzelmére is, ám mindketten kikaptak.

A San Francisco 49ers viszont megszerezte idei második győzelmét – méghozzá újra a Los Angeles Rams ellen –, úgyhogy a 2017-es NFL-draft első választási joga még mindig a mindössze egy győzelemmel álló Cleveland Brownsé.

Chip Kelly, az idén kezdő Frisco-edző csak a Ramset tudta megverni, őket viszont kétszer is Forrás: AFP/2016 Getty Images/Kevin C. Cox

A Texans is a rájátszásban

A Titans bukásával a Houston Texans bebiztosíthatta magának a playoffrészvételt a szétesőben lévő Cincinnatti Bengals ellen, és Bill O'Brienék éltek is a lehetőséggel. Ugyan Tom Savage csak a második félidőben talált magára, és négyszer is odaértek hozzá a Bengals védői, a Texans defensive backjei nem sok esélyt hagytak Andy Daltonéknak, akiknek jószerivel egyetlenegy játékra futotta, de az legalább egy óriási, 86 yardos touchdown volt Brandon LaFelltől.

Tyler Eifert, A.J. Green és Giovanni Bernard elvesztése már korábban megpecsételte a Bengals sorsát, de az is nagyon jó kérdés, vajon mire megy a playoffban a Houston a rutintalan Tom Savage-dzsel, de erre úgyis csak januárban kapunk választ.

NFL, 16. játékhét, szombati eredmények:

Buffalo Bills-Miami Dolphins 31-34 (h.u.)

New England Patriots-New York Jets 41-3

Jacksonville Jaguars-Tennessee Titans 38-17

Green Bay Packers-Minnesota Vikings 38-25

Cleveland Browns-San Diego Chargers 20-17

Chicago Bears-Washington Redskins 21-41

Carolina Panthers-Atlanta Falcons 16-33

Oakland Raiders-Indianapolis Colts 33-25

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 31-24

Seattle Seahawks-Arizona Cardinals 31-34

Los Angeles Rams-San Francisco 49ers 21-22

Houston Texans-Cincinnatti Bengals 12-10

Később:

Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens, vasárnap 22:30 (élőben: Sport2)

Kansas City Chiefs-Denver Broncos, hétfő 2:30 (élőben: Sport2)

Dallas Cowboys-Detroit Lions, kedd 2:30 (élőben: Sport2)