Másfél mázsás falember először dobott touchdownt az NFL-ben

Eszelősre sikeredett az AFC North elsőségéről döntő Steelers-Ravens-rangadó, ahol Antonio Brown egy mozdulata juttatta be a playoffba a Steelerst. A Kansas City Chiefs falemberből csinált irányítót, akinek már futott és passzolt TD-je is van a szezonban. Ez történt az NFL-ben karácsony napján.

Most már egészen biztos, hogy a Pittsburgh Steelers és a Baltimore Ravens rivalizálása tényleg az egyik legszórakoztatóbb dolog az NFL-ben. Az AFC North első helyéről, és persze a playoffról döntő karácsonyi meccs a Heinz Fielden pont olyan emlékezetesre sikeredett, mint amilyenre mindenki számított.

Az elején bealudt a Steelers

Az igazi izgalmakra ugyan a második félidőig várni kellett. Addig a pittsburghiek, akik nem úgy tűntek, mintha nagyon meg akarnák nyerni a meccset, Xavier Grimble első negyedes touchdownja után kényelmesen ráültek a néhány pontos előnyükre, míg a másik oldalról csak két Justin Tucker-mezőnygólra futotta.

A végére maradtak az izgalmak Forrás: AFP/2016 Getty Images/Joe Sargent

A második félidőben aztán beindult a parádé. Ben Roethlisberger gyors egymásutánban kétszer is eladta a labdát, ami meglehetősen baljós jel volt a Steelers számára, hiszen Roethlisberger még sosem nyert a Ravens ellen, ha egynél több interceptiont dobott ellenük. Az egyik eladott labda után felálló Ravens-támadók közül Steve Smith, akinél csak Tom Brady és Drew Brees az idősebb az NFL támadójátékosai közül, egy csodaszép touchdownnal meg is mutatta, hogy még mindig érdemes vele számolni.

Steve Smith 37 évesen is veszélyes

Egy mozdulat döntött

A Steelers sztárfutóját, Le'Veon Bellt viszont ezúttal nem sikerült semlegesítenie a Ravens-védelemnek: míg november 6-án 32 yardon tartották, addig ezúttal 122 yardot futott, és két touchdownt is szerzett: egyet futva, egyet pedig elkapásból. A Ravens még egyszer fordított, méghozzá nem is akárhogy: a csapat fullback-csodafegyvere, Kyle Juszczyk, akit blokkolásra, futásokra és elkapásokra is egyaránt használnak, sokoldalúsága pedig idén Pro Bowl-meghívást ért, egy tízyardos touchdownt futott, miközben szó szerint lerázta magáról a pittsburghi védőket.

Kyle Juszczykkal nem bírtak a Steelers-védők

A Steelersnek viszont még maradt kicsit több, mint egy perce, és ez elég volt nekik egy remek időmenedzsmenttel végigvitt drive-ra. Tíz támadóplayből hoztak össze 75 yardot, a győztes touchdownt pedig Antonio Brown szerezte egészen parádés módon: három Ravens-védő, Eric Weedle, Zach Orr és Jerraud Powers közt átnyúlva, fél kézzel nyújtotta be a labdát az end zone-ba.

Így nézett ki Brown TD-je...

...és a mindent eldöntő mozdulat.

A Pittsburgh Steelers ezzel a győzelemmel kiütötte a Ravenst a rájátszásból, míg saját helyüket bebiztosították az AFC North élén, ráadásul a Ravens vereségével a Kansas-Denver meccs is jószerivel tét nélkülivé vált, hiszen így a Chiefs is biztos playoffrésztvevővé vált.

Tét nélkül is büntetett a Chiefs

Biztos rájátszás ide vagy oda, a Denvernek igazából nem volt esélye a Kansas City Chiefs ellen, és ezen a meccsen látszott igazán, mennyire összeért az egykori Philadelphia Eagles-edző, Andy Reid kezei alatt ez a csapat.

A San Francisco 49erstől néhány éve megszerzett Alex Smith irányító nem egy Manning- vagy Brady-szintű, korszakos zseni, de amit tud, azt megbízhatóan hozza, ráadásul olyan fegyverek állnak rendelkezésére, mint Travis Kelce tight end, aki 11 elkapásból 160 yardot hozott össze, és ebben benne volt egy elképesztő nyolcvanyardos touchdown is, vagy Tyreek Hill, akiről már a meccsajánlóban megjósoltuk, hogy jó eséllyel megbünteti majd a denveri védőket. Az alapvetően elkapóként játszó Hill runningback-pozícióból, direkt átadásból, vagyis handoffból kapta meg labdát az első negyedben, és így szerzett egy 70 yardos touchdownt.

A legmegdöbbentőbb Kansas-touchdown azonban nem is Kelce-é vagy Hillé volt, hanem az, amit Dontari Poe, a csapat 150 kiló fölötti nose tackle-je passzolt Demetrius Harrisnak.

Poe rendszerint a védőfal középső tagjaként játszik, de néha a támadókkal együtt is felküldik a pályára a trükkösebbre vett goal line-szituációknál. Ebben az évben volt már futott és passzolt touchdownja is, és a videón jól látszik, hogy mivel a centertől egyből ő kapta a labdát, a Denver-védelem egyértelműen arra készült, hogy futni fog. Meg is indult, de aztán inkább passzolt a levédekezésére induló denveriek által teljesen üresen hagyott Harrisnek.

Totálisan megvezették a denveri védelmet Forrás: AFP/2016 Getty Images/Jason Hanna

Poe így duplán történelmet írt: ő a legnehezebb játékos, aki valaha adott touchdownpasszt az NFL-ben, illetve ő az első játékos, akinek sackje és passzolt TD-je is van ugyanabban a szezonban.

Ezzel a két mérkőzéssel ki is alakult az AFC playoffmezőnye: a Denver Broncos végleg kihullott, így 2003 óta először fordul elő, hogy egyik Super Bowl-résztvevő sem jutott el a rájátszásig sem. Jelen állás szerint a New England Patriots és az Oakland Raiders az első két kiemelt, ez a két csapat pihenhet a wild card körben, míg a többieknek, vagyis a Chiefsnek, a Steelersnek, a Miami Dolphinsnak és a Houston Texansnak az első fordulóban is pályára kell lépniük.