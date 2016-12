Úszásban és kajak-kenuban oktattuk a világot

Úszásban és kajak-kenuban nem csak a riói olimpián oktatták a világot a magyar sportolók 2016-ban. A kosárlabdázók és a röplabdázók nagyszerű sikereket értek el az Eb-selejtezőkön, a női vízilabda-válogatott Európa-bajnok lett, a Győr és a Veszprém kézilabdacsapatai hihetetlen végjátékban bukták el a Bajnokok Ligája döntőjét. Minden, ami az olimpia és a labdarúgó Európa-bajnokság mellett 2016-ban történt.

A magyar labdarúgó-válogatott sikeresnek mondható Európa-bajnoki szereplése, illetve a riói olimpia nyolc arany-, három ezüst- és négy bronzérme szinte mindent elhomályosított 2016-ban, pedig a magyar sport sok más szép sikert ért még el.

Két válogatott, két Eb-részvétel

Nagyon régóta nem volt olyan jó évük a kosarasoknak, mint idén. A női válogatott Szlovákia, Portugália és Izland előtt megnyerte a selejtezőcsoportját, így ismét kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra.

A Stefan Svitek vezette csapat 2015 júniusában a 14–20. helyen zárta a magyar–román közös rendezésű Eb-t, a 2017-es, csehországi tornán a házigazda mellett az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Spanyolország, valamint Ukrajna lesz az ellenfél.

Stefan Svitek kapitány kivitte az Eb-re a magyar női kosárlabda-válogatottat Forrás: MTI/TASR/TASR/Martin Palkovic

A férfiak szenzációs teljesítménnyel, mind a hat mérkőzésüket megnyerve zárták a selejtezőt, így 1999 után ismét kivívták az Eb-szereplés jogát. Akkor a válogatott Franciaországban mindhárom csoportmérkőzésén kikapott – sorrendben a spanyoloktól, az oroszoktól és a szlovénoktól –, így a 14. helyen zárt. Jövőre a csapat a kolozsvári C csoportban a Rióban olimpiai bronzérmes Spanyolország mellett a házigazda Romániával, a legutóbb Eb-hetedik Csehországgal, az olimpiai ötödik Horvátországgal, illetve Montenegróval csap össze.

Aranyszettben kiharcolt Eb

A női röplabda-válogatott 2015-ben elképesztő bravúrt hajtott végre azzal, hogy 28 év után újra Európa-bajnokságon szerepelt. Akkor sokan féltették a csapatot, hogy egyszeri kicsúszott eredményről van szó, de Jan De Brandt tanítványai rácáfoltak az idei teljesítményükkel.

Ugyan a két szeptemberi selejtezőtornán csupán a második helyet szerezték meg a lengyelek mögött, de így is playoffba jutottak, ahol Románia volt az ellenfél. A románok az otthoni meccset 3-0-ra megnyerték, de mivel a szabályok értelmében a 3-0-s és a 3-1-es győzelem azonos értékűnek számított, Érden 4-0-ra vagy 4-1-re – azaz mindenképpen aranyszettben – kellett nyerni a továbbjutáshoz.

Ismét Eb-résztvevő a magyar női röplabda-válogatott Forrás: MTI/EPA/Laurent Dubrule

A vendégek nem segítettek azzal, hogy az első szettet behúzták, de a magyarok 3:1-re fordítottak, végül egy 15 pontig tartó, mindent eldöntő aranyszettben kiharcolták a továbbjutást.

A 2017. szeptember 20. és október 1. között, Grúziában és Azerbajdzsánban rendezendő Eb-n a házigazda azeriek mellett Németország és Lengyelország lesz a csoportellenfél.

A kérdés az, ki lesz az edző, ugyanis De Brandt december elején lemondott.

Győzelem 77 év után

2016-ban hét év után ismét a legjobbak között szerepelhetett a magyar jégkorong-válogatott, de az oroszországi világbajnokságon nem sikerült kiharcolni a bennmaradást.

A csapat hét mérkőzéséből hatot elveszített, ugyanakkor Fehéroroszország 5-2-es legyőzésével 77 év után meccset nyert a legmagasabb osztályban.

A kiesés azt jelenti, hogy 2017. április 22–28-a között Ukrajnában kell kiharcolni ismét a feljutást Kazahsztán, Lengyelország, Ausztria, Dél-Korea és a házigazda ukrán válogatott ellen.

Eb-aranyat hoztak a női pólósok

Vízilabdában a sikertelen olimpiai szereplés (a nők a 4., a férfiak az 5. helyen zártak) ellenére akadt szép siker, mégpedig a januári, belgrádi Európa-bajnokságon.

Ugyan a Benedek Tibor vezette férficsapat veretlenül jutott be az elődöntőbe, ott Montenegró 8-5-re legyőzte. Szerencsére a helyosztóra összekapta magát az együttes, és Görögország 13-10-es legyőzésével bronzérmes lett.

Játékosai a vízbe dobják Bíró Attila szövetségi kapitányt az Eb-döntő lefújása után Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A női válogatott ennél is messzebb jutott, a csoportban ugyan kikapott Hollandiától, de aztán a negyeddöntőben Franciaországot 18-6-ra, a négy között az olaszokat 10-5-re verte, a fináléban pedig revansot vett Hollandián, és 9-7-es győzelemmel Európa-bajnok lett.

Bosszantó BL-döntők kézilabdában

A csapatsportágakban éppen az egyik legsikeresebb kézilabda volt az, amely lemaradt. Nem csupán azért, mert nem sikerült kiharcolni az olimpiai részvételt, hanem mert az Európa-bajnokságokon csupán a 12. helyen végeztek a válogatottak. A férfiak Talant Dujsjebaev nagyra törő álmaival, de túlságosan is megfiatalítva utaztak el januárban Lengyelországba, és egy csúfos égés lett a vége. A nőknél pont fordított volt a helyzet, Kim Rasmussen jó keretet rakhatott volna össze, ha nem sújtja olyan példátlan sérüléshullám – a 12. hely ennek fényében szenzációs eredménynek is mondható.

Klubszinten mind a Győr, mind a Veszprém bosszantó módon bukta el a Bajnokok Ligája döntőjét. Az ETO 22-22-t játszott a CSM Bucurestivel a budapesti Final Four utolsó mérkőzésén úgy, hogy néhány másodperccel a dudaszó előtt Torstensson a blokk segítségével pattintotta be az egyenlítést. A kétszer ötperces hosszabbítás első félidejét a magyar csapat 2-0-ra megnyerte, de még a 68. percben is kettő volt az előny (23-25), azonban Manea és Gulldén egyenlített.

Manea és Grimsbö csatája a CSM–Győr meccsen Forrás: AFP/Kisbenedek Attila

A heteseknél a románoktól mindenki betalált, győri részről Groot és Löke is hibázott, így a trófea Bukarestbe került.

Ennél is közelebb állt a győzelemhez a Veszprém a kölni négyes döntőben, ahol negyedórával a mérkőzés vége előtt még kilenc góllal, 28-19-re vezetett, a lengyel Kielce – Dujsjebajev klubcsapata - innen mentette 29-29-re a meccset. Miután a hosszabbítás sem hozott döntést (35-35) következhettek a hetesek, ahol a Kielce volt a jobb, és megnyerte története első Bajnokok Ligája-döntőjét.

Nem kispályás gyorskorcsolyázók

Az év nagy szenzációját a magyar gyorskorcsolyázók szolgáltatták. Januárban Nagy Konrád harmadik lett 500 méteren a minszki gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

Liu Shaolin Sándor Forrás: AFP/2016 ISU/Todd Korol

A rövidpályás gyorskorcsolyázók a márciusi, szöuli világbajnokságról négy éremmel tértek haza: Liu Shaolin Sándor 500 méteren arany-, összetettben bronzérmet nyert, öccse, Shaoang 1500 méteren ezüst-, 500-on pedig bronzérmet szerzett.

A kajak és az úszás minden vitt

A moszkvai kajak-kenu Eb-n öt aranyat, öt ezüstöt és négy bronzot nyertek a magyar sportolók. Kozák Danuta háromszor is a dobogó tetejére állhatott: 500-on egyesben, párosban (Szabó Gabriellával) és négyesben (Szabóval, Csipes Tamarával és Fazekas-Zur Krisztinával) sem talált legyőzőre. Kiss Tamás kenu 1500-on, a Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor, Somorácz Tamás összetételű kajaknégyes pedig 500 méteren lett első.

A magyar úszók alaposan kitettek magukért a londoni Európa-bajnokságon: tíz arany-, négy ezüst- és hat bronzéremmel az éremtáblázat második helyén végeztek. Kapás Boglárka (400, 800, 1500 gyors) és Hosszú Katinka (200 hát, 200 és 400 vegyes) három-három elsőséget szerzett, és kiegészülve Jakabos Zsuzsannával, illetve Verrasztó Evelynnel a 4x200-as gyorsváltót is megnyerték. A férfiaknál Cseh László duplázott (100 és 200 pillangó), míg Verrasztó Dávid 400 vegyesen lett Európa-bajnok.

Hosszú Katinka meghódította Kanadát is Forrás: AFP/2016 Getty Images/Gregory Shamus

A decemberi, windsori rövidpályás világbajnokság is nagy diadalt hozott, köszönhetően Hosszú Katinkának, aki hét számot is megnyert (100 és 200 hát, 100 és 200 pillangó, 100, 200 és 400 vegyes), 200 gyorson és 50 háton pedig második lett. A férfiak két bronzérmet nyertek Bernek Péter (400 gyors) és Verrasztó Dávid (400 vegyes) révén.

Birkózástól az öttusáig

Birkózásban a márciusi, rigai Európa-bajnokság négy bronzérmet hozott Galambos Ramóna (55 kg), Sastin Marianna (63 kg), Korpási Bálint (71 kg) és Szabó László (75 kg) jóvoltából.

A kazanyi dzsúdó-Eb-n sem született magyar aranyérem, Csernoviczki Éva 48 kg-ban és Tóth Krisztián 90 kg-ban második, Gercsák Szabina 70 kg-ban harmadik lett.

A riói vívóvébén a Decsi Tamás, Iliász Nikolász, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű kardcsapat ezüstöt nyert, a toruni Európa-bajnokságon a kardozó Márton Anna a második, a párbajtőröző Szász Emese a harmadik helyen végzett.

Szász Emese Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

Az amszterdami atlétikai Eb-n két magyar ezüstérem született Márton Anita (súlylökés) és Baji Balázs (110 gát) jóvoltából, de Márton a portlandi fedett pályás vébén is felállhatott a dobogó második fokára.

A rotterdami evezős világbajnokságon Galambos Péter könnyűsúlyú egypárevezésben lett második, öttusában Kovács Sarolta, illetve a Kovács, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia összetételű csapat világbajnokként térhetett haza Moszkvából, míg Kasza Róbert a szófiai Eb-n végzett ezüstérmesként.