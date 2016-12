A Fekete Hétfő senkinek nem kegyelmez

Az NFL Donald Trumpjától, Rex Ryantól is megszabadult a Buffalo Bills, így a ramses Jeff Fisher és a jaguarses Gus Bradley után ő a harmadik, akit a szezon közben váltanak le. A Fekete Hétfő, vagyis az utolsó alapszakaszmeccset követő hétfői nap még több edző számára tartogathat kellemetlen meglepetéseket.

Két évig sem tartott a Rex Ryan-éra Buffalóban: a Bills-vezetőség ugyanis kedden elküldte a korábban a New York Jetsnél is megforduló edzőt. Ryannel együtt távozni kényszerül az edző ikertestvére, az asszisztensként dolgozó Rob Ryan is. A Buffalo Bills az utolsó meccsét ironikus módon Rex Ryan korábbi csapata, a New York Jets ellen játssza majd: ezen a mérkőzésen Anthony Lynn, a csapat támadókoordinátora tölti be Ryan helyét.

Őrségváltás Buffalóban

A védekező szemléletű edzőként ismert Rex Ryan, akinek védőfaledzőként része volt a Super Bowl XXXV-győztes korszakos Baltimore Ravens-védelem felépítésében is, 2014-ben került a Billshez, ahol 15 győzelem és 16 vereség a nem egészen kétéves regnálásának mérlege.

A Ryan ikrek - jobbról Rex Ryan - többé nem állnak ott a buffalói oldalvonalon Forrás: AFP/2016 Getty Images/Michael Adamucci

Korábban a New York Jetsnél töltött első két évében a csapat Mark Sanchez irányítóval mindkétszer bejutott az AFC döntőjébe, ahol először az Indianapolis Colts, majd másodszor a Pittsburgh Steelers ellen kapott ki. A későbbi években mind Sanchez mind a Jets teljesítménye drámaian hanyatlani kezdett: Ryan a Jets élén öt év alatt 46 győzelmet aratott és 50 alkalommal veszített. Miután a Jetsben és a Billsben is kudarcot vallott, könnyen lehet, hogy az excentrikus természete miatt az NFL Donald Trumpjaként is lehírható Ryannek nem lesz több esélye a ligában, de ő maga is úgy nyilatkozott, miután a Billshez került, hogy ez az utolsó csapata, utána pedig már átadná a helyét a fiataloknak.

Túlkomplikált rendszer, bizonytalan irányítóhelyzet

Az edző buffalói karrierjének koporsójába a karácsonyi, Miami Dolphins elleni meccs verte be az utolsó szöget, ahol a Bills-védelem szinte nem is volt a pályán, így a hosszabbításig nyúló meccset végül a Dolphins nyerte, végleg kiütve ezzel Rex Ryanékat a playoffból. Marcell Dareus, a csapat kiváló védőfalembere egy nyilatkozatban később azzal magyarázta a fiaskót, hogy Aaron Hurt safety elvesztésén túl Ryan védelmi taktikája nem volt elég agresszív, ugyanakkor sok játékos számára túl bonyolultnak bizonyult, és nem illeszkedett túlzottan a játékosállomány képességeihez.

Rex Ryan taktikája nem volt elég agresszív? Forrás: NurPhoto/Jorge Lemus/NurPhoto/Jorge Lemus

Ryan nem csak az ikertestvérét rántotta magával, de távoztával bizonytalanná vált Tyrod Taylor Bills-kezdőirányító jövője is, aki egyértelműen Rex Ryan felfedezettjeként került a buffalói csapatba. A legutóbbi hírek szerint ugyanis a 2015-ben Pro Bowlt érő, idén viszont hektikus teljesítményt nyújtó Taylor a szezonzáró meccsen nem is játszik, igaz, ez nem a teljesítményével, hanem a szerződésével függ össze. A játékos ugyanis 30,75 millió dollárt kapna abban az esetben, ha súlyos sérülést szenvedne, és a Bills vezetősége Derek Carr és Marcus Mariota múlt heti szerencsétlenségét látva nem meri megkockáztatni, hogy Taylor a vasárnapi, teljesen tét nélküli meccsen megsérüljön. Helyette jó eséllyel az az EJ Manuel kezd majd, akit a Bills a 2013-as draft első körében választott ki, de játékával egyáltalán nem váltotta be a reményeket.

Régi ismerős Jacksonville-ben?

A Buffalo Bills mellett a Jacksonville Jaguars és a Los Angeles Rams is helyettes edzővel fordult rá a szezon utolsó néhány meccsére. A Jeff Fisher elküldésével helyettes edzővé kinevezett John Fassel, aki korábban a Rams speciális egységéért felelt, egészen biztosan nem lesz végleges megoldás Los Angelesben. A Ramset Fisher eltávolítása után már hírbe hozták az egykori Stanford Cardinal- és San Francisco 49ers-edzővel, a jelenleg a Michigan Wolverinest vezető Jim Harbaugh-val, aki nem sokkal a pletyka felröppenése után nyilatkozatban közölte: kiválóan érzi magát Ann Arborban, és egyelőre esze ágában sincs visszatérni az NFL-be.

Az irányítóból edzővé lett Jim Harbaugh egyelőre marad Ann Arborban Forrás: AFP/2016 Getty Images/Gregory Shamus

A másik vad pletyka nem kevesebbet állított, mintsem azt, hogy a Rams Pete Carrollt, a Seattle Seahawks edzőjét szemelte ki magának, ám Carroll is gyorsan cáfolta a hírt. Szóba jöhet még Los Angelesbe Sean Payton, akinek lassan kifelé áll a szekere rúdja a New Orleans Saintsnél, illetve Ron Rivera, aki jelenleg a leszállóágban lévő Carolina Pantherst irányítja. De többen Kyle Shanahant, a Falcons támadókoordinátorát, vagy a Patriotsnál hasonló posztot betöltő Josh McDanielst látnák szívesen a Rams élén, de az sem kizárt, hogy valamelyik nagyobb egyetemi csapatból kerül szakember Los Angelesbe.

A Jacksonville Jaguars némileg könnyebb helyzetben van, hiszen Doug Marrone-nak, aki Gus Bradley helyett vette át az irányítást, már van edzői tapasztalata, hiszen pont ő volt Rex Ryan elődje Buffalóban.

Doug Marrone kezei alatt teljesen másképp nézett ki a Jacksonville Jaguars Forrás: AFP/2016 Getty Images/Rob Foldy

Akár végleges megoldás is lehet, de szóba került még az a Tom Coughlin, aki a New York Giants edzőjeként két Super Bowlt is nyert, és a Giants előtt pont a Jaguars edzője volt 1995-től 2002-ig. Esélyes még Hugh Freeze, aki az egyetemi első osztályban játszó Ole Miss Rebelst vezeti, Mike Smith, egykori Atlanta Falcons-edző, aki most a Tampa Bay Buccaneers védőkoordinátora, illetve Kyle Shanahan.

A Fekete Hétfő senkinek nem kegyelmez

A mindössze 37 éves Shanahan lehet talán a legkeresettebb név a fiatal szakemberek közt, és a jövő héten valószínűleg több ajánlatból is válogathat majd. Az utolsó alapszakaszmeccs utáni hétfőt hagyományosan Fekete Hétfőként emlegetik az NFL-ben, hiszen ezen a napon köszönik meg a legtöbb edző munkáját.

Kyle Shanahan legkeresettebb fiatal szakember lehet idén Forrás: AFP/2012 Getty Images/Patrick Mcdermott

A Cincinnatti Bengals élén álló Marvin Lewis, aki képtelen volt playoffmeccset nyerni a korábbi években, idén pedig a rájátszásról is lecsúszott, könnyen a távozók közt találhatja magát, ahogy a San Diego Chargerst vezető Mike McCoy állása sincs biztonságban. A jetses Todd Bowles viszont a legutóbbi hírek szerint a csapata gyászos szereplése ellenére is megtarthatja a posztját, és a híresen türelmetlen San Francisco 49ers-vezetőség is ad még egy év esélyt Chip Kellynek, aki idén csak a Los Angeles Ramset tudta legyőzni az alapszakaszban, igaz, őket kétszer is.

Az Indianapolis Colts vezére, Chuck Pagano viszont már nehezebb eset: az Andrew Luck draftolásával nagy reményeket dédelgető csapat sem idén, sem tavaly nem jutott playoffba, és Jim Irsay Colts-tulajdonos sem épp a türelméről híres.