Hosszú széttépte, Szalai bepiszkálta - az év sportvideói

Hosszú Katinka hadjáratot indított és végül le is győzte Gyárfás Tamást, a magyar fociválogatott 44 év után szerepelt Európa-bajnokságon, a magyar szurkolókról beszélt egész Európa, angol bajnok lett a Leicester City, Novak Djokovic történelmet írt, Kobe Bryant visszavonult. Mutatjuk a 2016-os év legjobb és legemlékezetesebb sportvideóit.

Hosszú Katinka szépen keretbe foglalta az évet, gyakorlatilag 2016 róla és a magyar úszósportról szólt. Kicsit talán igazságtalan, ha nem a három olimpiai bajnoki címe közül valamelyikről választunk egy videót, ugyanakkor a 2016 januárjában tartott sajtótájékoztató, amelyen széttépte a Gyárfás Tamás vezette úszószövetség által ajánlott szerződést, egy olyan lavinát indított el, amelynek végén, novemberben, 23 év után Gyárfás Tamás lemondott az elnöki posztról. Egyben ez egy teljesen új korszak kezdetét is jelentheti.

A riói olimpiáról az ugyancsak három aranyat szerző Kozák Danutáról, vagy a címét megvédő Szilágyi Áronról, esetleg a meglepetésaranyat szerző Szász Emeséről is választhattunk volna videót, ám összeállításunkba a 100 méteres férfi pillangóúszás döntője került be. Cseh László két korszakos zsenivel, a pályafutását végigkísérő Michael Phelpsszel és Chad Le Clos-val egyszerre csapott a célba, így hármas holtverseny alakult ki a második helyen. A dobogóra is kézenfogva álltak fel.

Az olimpia egy másik nagy sztorija a Brazília-Németország focidöntő volt, Neymarék itt vághattak vissza a németeknek a két évvel ezelőtti vébéelődöntőért, amelyen a brazilok történetük egyik legnagyobb vereségét szenvedték el a 7-1-es zakóval. Rióban azonban az idén pozitív értelemben írtak történelmet, hiszen tizenegyesekkel legyőzték a németeket, így a nemzet első olimpiai bajnoki címét szerezték ebben a sportágban.

Legalább ekkora siker volt a magyar fociválogatottól is, hogy kijutott az Európa-bajnokságra. Jöhetne most Kleinheisler norvégoknak lőtt oslói gólja, vagy Priskin bombája a pótselejtező visszavágójáról, de az osztrákok elleni első Eb-meccsen betuszkolt Szalai-gólra esett a választásunk. 44 év után győzelemmel tért vissza az Eb-re a magyar válogatott.

Az osztrákok elleni siker után a második csoportmeccsünk helyszínét, Marseille-t teljesen bevették a magyar szurkolók. Az Izland elleni találkozóra együtt vonult több ezer magyar drukker. A felvételek bejárták egész Európát:

A 2016-os év talán legnagyobb meglepetését futballban a Leicester City angol bajnoki címe jelentette. A fogadóirodák 501-szeres pénzt is fizettek még a Premier League-szezon kezdete előtt a kiscsapat végső sikerére. Claudio Ranieri máshonnan kiselejtezett játékosokból, kis pénzből rakott össze egy bajnokcsapatot. A 2-2-re végződött Tottenham-Chelsea meccsel vált matematikailag is biztossá a Leicester történetének első bajnoki címe. Csatáruk, Jamie Vardy házában nézték a játékosok a találkozót, a lefújásnál pedig kitört belőlük minden, aminek ki kell:

Egyetlen Grand Slam-torna volt, amit a világelső Novak Djokovic pályafutása alatt nem tudott megnyerni, a Roland Garros. Ez a mondat egészen 2016-ig volt érvényes, az idén ugyanis a szerb klasszis behúzta a párizsi tornát is. Az Andy Murray ellen viszonylag simán megnyert döntő utáni pillanatok:

Nem mehetünk el szó nélkül Kobe Bryant visszavonulása mellett sem. A Los Angeles Lakers legendája két olimpiai arannyal, öt bajnoki gyűrűvel, tizenhét All-Star szerepléssel minden idők egyik legjobb kosárlabdázója lett. Először 1996 novemberében lépett pályára a Lakersben, ugyanúgy büntetőből dobta az első, mint pályafutása utolsó pontját:

A Utah Jazz elleni utolsó meccsén elképesztő teljesítményt nyújtott, 60 pontot szórt, bevonulásakor pedig olyan korábbi klasszisok köszöntötték, mint Ervin Magic Johnson:

Ugyancsak szívszorító volt az a pillanat, amikor a triatlon világbajnoki sorozat utolsó, mexikói állomásán a brit Jonathan Brownlee nem sokkal a cél előtt az első helyen haladva rosszul lett és imbolyogni kezdett. Ekkor érkezett meg testvére, Alistair Brownlee, aki felkarolta őt, és besegítette a célba. Közben azonban a nagy rivális Mario Mola megelőzte Jonathant, így a spanyol nyerte meg a vb-sorozatot.

Bruno Hortelano ugyancsak másodikként ért célba a nyári Európa-bajnokságon 200 méteres férfi síkfutásban, mégis aranyérmet nyert, miután a győztes Churandy Martinát kizárták. A spanyol atléta azonban erről még nem tudott, amikor a verseny utáni egyik első interjúját adta, a riporternő közölte vele, hogy Európa-bajnoknak mondhatja magát.

Hasonló pillanatokat kívánunk magunknak 2017-re is!