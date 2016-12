Trash Talk, avagy honnan ismerheti Ronda Rousey-t?

Több mint egyéves kihagyás után december 30-án a UFC 207-en Amanda Nunes ellen tér vissza az oktagonba Ronda Rousey, az egyik legismertebb harcos. Sikeres olimpikonként, legyőzhetetlen UFC-harcoksént, filmcsillagként, címlaplányként is találkozhattunk már vele. Összegyűjtöttük karrierje eddigi állomásait.

A tatamiról?

Ronda Rousey olimpiai bronzérmes dzsúdós. Már a 2004-es athéni olimpián is részt vett, ahol ő volt a legfiatalabb judoka. Az oktagon királynője 2004-ben Budapesten is versenyzett, junior-világbajnokságot nyert a magyar fővárosban. Olimpiai bronzérmét Pekingben szerezte, ahol a vigaszágon megmérkőzött Mészáros Anettel is, könnyen lehet, hogy ezt a csatát látták a magyar tévénézők:

A ketrecből?

Peking után visszavonult a dzsúdótól, nem állt túl jól anyagilag, így bárokban kezdett dolgozni, de munka mellett edzett tovább. Az MMA felkeltette az érdeklődését, 2010 nyarán már meccse volt, egy évvel később pedig a Strikeforce szervezet kötelékében találta magát, ahol 2012-ben harmatsúlyú világbajnoki címet szerzett Miesha Tate ellen. 2012 novemberében jelentették be, hogy ő az első nő, akit szerződtet a világ vezető MMA-promótere, a UFC. A UFC 157-en mutatkozott be Liz Carmouche ellen, győzött, akárcsak a következő öt összecsapásán. 1074 napig volt világbajnok, az első hat meccsén összesen 1077 másodpercet töltött az oktagonban. 2015 novemberében azonban a UFC 193-on Holly Holmtól elszenvedte profi pályafutása első vereségét. Egy interjúban elmondta, még az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatta a meccs után. Hosszú kihagyást követően azonban most visszatér, nem csoda, hogy egy érzelmes promóval népszerűsítik ezt a gálát:

Vagy lehet, hogy a moziból?

Ahogyan sorra aratta a győzelmeket, egyre népszerűbb lett, és Hollywood is megtalálta magának, több filmszerepet is kapott. Általában a dögös bunyós csaj imidzsét hozza. 2014-ben a Feláldozhatók 3-ban ő volt Luna, aki beállt többek között Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger mellé, hogy megmentse a világot. Majd együtt népszerűsítették a filmet szerte a világon:

A következő szerepében az autós-bunyós Halálos Iramban széria hetedik részében már Vin Diesel és a pankrátor Dwayne „The Rock" Johnson mellett tűnt fel, de Michelle Rodriguezzel is megvív:

A vásznon legutóbb a Törtetőkben lett belé nagyon szerelmes az egyik szereplő (Turtle), és bár itt Ronda Rousey-ként tűnik fel, talán itt kellett a legkomolyabb színészi alakítást nyújtania:

Hogy humora is van, arról amerikai tévénézők a Tömény történelem eredeti verziójában is meggyőződhettek, a negyedik szezon egyik epizódban ő is feltűnt.

Megvan, biztos a kihajtós poszterről!

2015-ben világszerte az ő nevére kerestek rá a harmadik legtöbbet a Google-on. Nem vitás, izgalmas év volt a 2015-ös, a fentebb említett filmszerepek mellett novemberi veresége is hatással lehetett erre. Az ESPN ebben az évben minden idők legjobb női sportolójává választotta, pedig komoly vetélytársakat kellett legyűrnie.

Az amerikai sportmagazinnal egyébként már volt kapcsolata, igaz, merőben más aspektusban. 2012-ben például meztelenül pózolt a lapban:

Ronda Rousey december 30-án (magyar idő szerint december 31-én reggel 4 órakor; TV: Sport1) visszatér a UFC 207-es gálán. A Sport1-en december 29-én 18:30-kor kezdődő Trash Talk egyik kiemelt témája lesz ez a nagyszabású gála, így Ronda Rousey is. De az NFL és az NBA aktualitásai is szóba kerülnek. Ha pedig egy sör-virsli versenybe szalad bele a Szaniszló Csaba, Bencsics Márk, S. Kovács Ádám, Tőrös Balázs négyes 2016 utolsó Trash Talkjában, ne lepődjön meg senki!