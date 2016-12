Amerikaifoci-orgiát kapunk szilveszterre

Idén is szilveszterre esik az egyetemi amerikaifutball első osztályának két rájátszásmeccse. A két elődöntővel együtt szilveszterkor és január másodikán összesen nyolc mérkőzéssel búcsúzik a collegeszezon.

Ami szenteste az NFL volt, az szilveszterkor az egyetemi futball: 2016-ban ugyanis pont december 31-ére esik az a két bowlmeccs – jelesül a Peach Bowl és a Fiesta Bowl – amelyek azt hivatottak eldönteni, hogy a College Football Playoff bizottsága által a playoffba voksolt négy csapat közül melyik kettő játssza a január 7-i döntőt.

Washington Huskies - Alabama Crimson Tide 21.00 (Peach Bowl)

Az Alabama Crimson Tide utoljára a 2015-ös szezonban kapott ki, és akkor is csak egyszer: az Ole Miss Rebels ellen. Nick Saban, a Tide edzője az egyetemi futball újkori legendája: 2009 óta négyszer nyert nemzeti bajnokságot a Bamával, amely most is címvédőként fordul rá a rájátszásra.

Nick Saban az Alabamával veretlen szezonra és címvédésre hajt Forrás: AFP/2016 Getty Images/Kevin C. Cox

Sokak szerint ez minden idők legjobb Alabamája, ahol olyan fegyverek állnak Saban rendelkezésére, mint a földön és a levegőben egyaránt veszélyes Jalen Hurts irányító, a Stewart-Ridley-elkapópáros, vagy a Minkah Fitzpatrick, Jonathan Allen és Reuben Foster nevével fémjelzett, rettegett védelem, amely tíz touchdownt jegyzett idén.

Velük szemben Dávidként áll a meglepetésszerű szezont produkáló Huskies, Jake Browning irányító (3280 passzolt yard és 42 touchdown) és társai a Pac-10-döntőben 41-10-re kalapálták el a Coloradót.

Az esélyek persze toronymagasan az Alabama mellett szólnak, pláne úgy, hogy a Huskies védelméből a két kezdő linebacker, Joe Mathis és Azeem Victor is megsérült, de láttunk már ennél nagyobb csodát is az amerikai futballban.

Ohio State Buckeyes - Clemson Tigers 1.00 (Fiesta Bowl)

Az Ohio State Buckeyes két évvel ezelőtti menetelése például hasonló csoda volt, mint amilyen a Huskies győzelme lenne. Urban Meyer csapata akkor a harmadik számú irányítóval, a ma már szintén NFL-játékos Cardale Jonesszal pusztított el mindenkit, aki útjukba állt a playoffban, többek közt a favoritnak tartott Alabamát is.

Deshaun Watson és a Clemson Tigers tavaly csak hajszálnyival vesztették el a döntőt, idén viszont nem ők az esélyesek Forrás: AFP/2016 Getty Images/Sam Greenwood

A jelenlegi négycsapatos rendszer első győztese tavaly kimaradt a rájátszásból, most viszont újult erővel térhet vissza, az ellenfél pedig nem más lesz, mint a tavalyi döntő vesztese, a Clemson Tigers. A Tigers idén jóval halványabbnak tűnik, mint az egy évvel ezelőtti csúcsformájukban, amikor az Alabama is csak nagy kínnal tudta megverni a döntőben: a North Carolina elleni vereség csak egy hajszálon múllott, a Pittsburgh Panthers pedig el is kapta őket, és a playoffrésztvevők bejelentésekor nagyon sokan gondolták úgy, hogy inkább az Ohio State-et is legyőző Big 10-bajnok Penn State-nek volna itt helye.

Az Ohio State az alapszakaszban már legyőzte a Jim Harbaugh által vezetett Michigan State-et, ami önmagában óriási fegyvertény, és itt is Meyerék az esélyesebbek: kérdés, hogy a Clemson fel tudja e magát annyira szívni, hogy átlépje ezt az óriásinak tűnő akadályt.

Urban Meyer és az Ohio State visszatért a playoffba Forrás: AFP/2016 Getty Images/Jamie Sabau

A Penn State a Cotton Bowlon vigasztalódhat

A két rájátszásmeccsen kívül is tartogat még érdekességeket a collegeszezon. Szilveszterkor rögtön két mérkőzéssel melegíthetünk be az elődöntőkre, hiszen délután öttől indul a Citrus Bowl, ahol a huszadikként kiemelt LSU Tigers – ezúttal már az NFL-re készülő Leonard Fournette nélkül – néz szembe az idei Heismant nyerő irányító, Lamar Jackson csapatával, a Louisville Cardinalsszel.

Az ezzel egy időben startoló Taxslayer Bowlon a Georgia Tech Yellow Jackets és a Kentucky Wildcats játszik. Az NFL legutolsó fordulója miatt január másodikára időzített utolsó bowlnap is igazán rangos párosításokkal várja a nézőket.

Este héttől az Outback Bowlon a SEC-döntő vesztese, a Florida Gators és az Iowa Hawkeyes, a Cotton Bowlon pedig a Big 10-döntőn a Penn State-tel szemben alulmaradó Wisconsin Badgers és a Western Michigan Broncos játszik.

A Penn State hiába szedte szét a Big-10-döntőben a Wisconsint, nem jutott a legjobb négy közé Forrás: AFP/2016 Getty Images/Gregory Shamus

Este tizenegytől a rájátszásról épphogy lecsúszó Penn State Nittany Lions és a kilencedik helyen kiemelt USC Trojans meccse következik (Rose Bowl), míg hajnali fél háromkor a Sugar Bowlon az Auburn Tigers és az Oklahoma Sooners találkozik.